Эксперты Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США пришли к выводу, что утвержденные в стране вакцины обеспечивают достаточную защиту от тяжелого течения COVID-19 без дополнительной дозы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.



«FDA в среду объявила результаты отчета, в котором анализируются данные компаний Pfizer Inc. и BioNTech SE в контексте официального запроса на разрешение о введении дополнительной дозы вакцины людям старше 16 лет», - отмечается в сообщении.



Кроме того, эксперты заявили, что для окончательного вывода по поводу необходимости дополнительной дозы COVID-вакцин им необходимо провести собственное расследование. Как замечает издание, это несколько усложняет усилия администрации Байдена, направленные на запуск широкой кампании «бустерных» вакцин со следующей недели.



В то же время сообщается, что группа независимых научных консультантов в пятницу рассмотрит отчет FDA вместе с параллельным анализом от Pfizer и другой информацией. Их оценки также будут учтены другим американским регулятором - Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC).