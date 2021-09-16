ЛАД написав:Корь, дифтерию, столбняк и ещё многое (чуму упоминать не буду) Вы тоже предлагаете лечить такими методами: "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей."? Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней. Это из серии "лучше быть богатым и здоровым..."
Эксперты Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США пришли к выводу, что утвержденные в стране вакцины обеспечивают достаточную защиту от тяжелого течения COVID-19 без дополнительной дозы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«FDA в среду объявила результаты отчета, в котором анализируются данные компаний Pfizer Inc. и BioNTech SE в контексте официального запроса на разрешение о введении дополнительной дозы вакцины людям старше 16 лет», - отмечается в сообщении.
Кроме того, эксперты заявили, что для окончательного вывода по поводу необходимости дополнительной дозы COVID-вакцин им необходимо провести собственное расследование. Как замечает издание, это несколько усложняет усилия администрации Байдена, направленные на запуск широкой кампании «бустерных» вакцин со следующей недели.
В то же время сообщается, что группа независимых научных консультантов в пятницу рассмотрит отчет FDA вместе с параллельным анализом от Pfizer и другой информацией. Их оценки также будут учтены другим американским регулятором - Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC).
ЛАД написав:Корь, дифтерию, столбняк и ещё многое (чуму упоминать не буду) Вы тоже предлагаете лечить такими методами: "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей."? Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней. Это из серии "лучше быть богатым и здоровым..."
опять (?) сравниваете корь с соплями.
Слушай, дорогой, прикалываться не надоело? В прошлый раз не понравилось сравнение с чумой (хотя сравнения не было). Сейчас цепляетесь к кори. Чем корь-то не угодила? Я уже, по-моему, трижды приводил цифры смертности от кори. В четвёртый раз не буду. Поищите сами. Намекаю - заметно меньше, чем от ковида. Некого позадрачивать, так развлекаешься на форуме?
Более 208 миллионов американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины, но около 80 миллионов жителей США остаются невакцинированными. В настоящее время ежедневно регистрируется примерно на 300% больше новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с тем же периодом прошлого года, примерно в два с половиной раза выросло количество госпитализаций и почти вдвое увеличилось количество смертей. https://www.mk.ru/politics/2021/09/16/p ... iliem.html
виноваты конечно же неваксы. Сейчас всех вакцинируем и кааак заживем!
Всех невакцинируют. Свежая статистика: 56% населения Украины не хотят и не планируют вакцинироваться. Если откровенно, то и я в их числе.
ЛАД написав:ЗОЖ обещает конфетку. В той цитате - плётка. На многих действует значительно лучше. Для "конфетки", как Вы сами пишете, надо отказаться от чего-то "вкусненького" (условно "отбивных"). Для того, чтобы избежать плётки, не надо ни от чего отказываться, а только сделать что-то, что не очень хочется
Грань между "сделать что-то чего не очень хочется" и "отказаться от того, что очень хочется" часто невидима
Ехал только что в маршрутке по Киеву, дедушка всю дорогу раком ставил "Яму"(или Ромасика, не рассмотрел в бафе) , чувака лет 30-35 за отсутствие маски. . Сначала огрызался, так его вся маршрутка загнобила. Реально все были в масках.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 вер, 2021 08:25, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав: Противопоказания, конечно же, есть -- аж два (а если разобраться -- аж одно):
- Severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) after a previous dose or to a component of the COVID-19 vaccine - Immediate allergic reaction of any severity to a previous dose or known (diagnosed) allergy to a component of the COVID-19 vaccine