justit написав:ИМХО если б перед вакцинацией просто брали кровь на анализ, вежливо, поясняя, что мол для вашей же безопасности, количество антиваксеров бы здорово уменьшилось.
Имхо, если бы каждому предложили обязательную вакцинацию, но возможность официально отказаться за 500 грн, невакцинированных тоже стало бы намного меньше. Более того, даже если сумму уменьшить до всего 100 гривен - аналогично. Но что это все доказывает? Ни первое, ни второе не влияет на саму вакцину. Единственное что открытость правительства располагала бы и финансовая компенсация при тех очень редких жизненно-опасных побочных. Глядишь, и алергики сами бы побежали за самой Астра-зенекой лишь бы получить укол в контролируемой обстановке и финансовую компенсацию за "непредвиденную" аллергию.
Возможно и так, но ИМХО 100 или 500грн это слишком мизерные суммы, чтобы антивакс проникся
_hunter написав: Противопоказания, конечно же, есть -- аж два (а если разобраться -- аж одно):
- Severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) after a previous dose or to a component of the COVID-19 vaccine - Immediate allergic reaction of any severity to a previous dose or known (diagnosed) allergy to a component of the COVID-19 vaccine
_hunter написав:где-то с пол года назад олностью искусственное сердце чуваку пересадили...
Операция, доступная чуть ли никому из ordinary people
Так и какой-нить Bugatti Veyron доступен чуть меньше чем никому, но со временем технологии "протекают" mass production. Или тоже будем говорить про отсутствие прогресса со времен паравозов на тележных колесах?
Про лекарство от СПИДа съюморить нечего, как я понимаю?