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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3720372137223723

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:26

  ЛАД написав:
  justit написав:
  Hotab написав:Чудовий пост від лікаря з великою літери Denys Surkov




Если это реально он написал, то то не велика літера.
То ідіотія велика, таке писати :mrgreen:

В чём ідіотія?
Он просто описал клинику смерти.
Может, как пишет Hotab, кого-то вдохновит на вакцинацию.



Cynism mode on

Вот ведь люди обмельчали.
Каких-то 150 лет назад солдаты в полный рост шеренгами стреляли друг в друга по очереди, без укрытия даже....
А сейчас от описаноой киники смерти кричат "караул"

Cynism mode off
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:29

  Slx написав:
  justit написав:ИМХО если б перед вакцинацией просто брали кровь на анализ, вежливо, поясняя, что мол для вашей же безопасности, количество антиваксеров бы здорово уменьшилось.

Имхо, если бы каждому предложили обязательную вакцинацию, но возможность официально отказаться за 500 грн, невакцинированных тоже стало бы намного меньше. Более того, даже если сумму уменьшить до всего 100 гривен - аналогично.
Но что это все доказывает? Ни первое, ни второе не влияет на саму вакцину. Единственное что открытость правительства располагала бы и финансовая компенсация при тех очень редких жизненно-опасных побочных. Глядишь, и алергики сами бы побежали за самой Астра-зенекой лишь бы получить укол в контролируемой обстановке и финансовую компенсацию за "непредвиденную" аллергию.


Возможно и так, но ИМХО 100 или 500грн это слишком мизерные суммы, чтобы антивакс проникся :)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:14

  justit написав:
  _hunter написав:
Противопоказания, конечно же, есть -- аж два (а если разобраться -- аж одно):
- Severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) after a previous dose or to a component of the COVID-19 vaccine
- Immediate allergic reaction of any severity to a previous dose or known (diagnosed) allergy to a component of the COVID-19 vaccine

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/c ... ndications


Это как с арахисовым маслом? :mrgreen:

Понятия не имею -- а что там с арахисовым маслом?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:19

  justit написав:
  _hunter написав:где-то с пол года назад олностью искусственное сердце чуваку пересадили...


Операция, доступная чуть ли никому из ordinary people :(

Так и какой-нить Bugatti Veyron доступен чуть меньше чем никому, но со временем технологии "протекают" mass production. Или тоже будем говорить про отсутствие прогресса со времен паравозов на тележных колесах?

Про лекарство от СПИДа съюморить нечего, как я понимаю? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:44

Здесь как-то задавали вопрос о полезности масок для защиты от коронавируса. Наткнулся на исследование по изучению эффективности в зависимости от типа тканей масок, правда старенькое, но тем не менее

Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks
April 24, 2020
...
We tested the performance of over 15 natural and synthetic fabrics that included materials such as cotton with different thread counts, silk, flannel, and chiffon. The complete list is provided in the Materials and Methods section. For comparison, we also tested a N95 respirator and surgical masks. Additionally, as appropriate, we tested the efficiency of multiple layers of a single fabric or a combination of multiple fabrics for hybrid cloth masks in order to explore combinations of physical filtering as well as electrostatic filtering.
...
Table 1. Filtration Efficiencies of Various Test Specimens at a Flow Rate of 1.2 CFM and the Corresponding Differential Pressure (ΔP) across the Specimena
...

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.0c03252

Гуглоперевод:
Эффективность фильтрации аэрозолей обычных тканей, используемых в респираторных тканевых масках
24 апреля 2020 г.

Мы протестировали более 15 натуральных и синтетических тканей, включая такие материалы, как хлопок с разным количеством нитей, шелк, фланель и шифон. Полный список представлен в разделе « Материалы и методы ». Для сравнения мы также протестировали респиратор N95 и хирургические маски. Кроме того, при необходимости, мы протестировали эффективность нескольких слоев одной ткани или комбинации нескольких тканей для гибридных тканевых масок, чтобы изучить комбинации физической фильтрации, а также электростатической фильтрации.
...
Таблица 1. Эффективность фильтрации различных образцов для испытаний при скорости потока 1,2 куб. Фут / мин и соответствующем перепаде давления (ΔP) на образце.
...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:46

Арахисовое масло - безобидный продукт, но аллергик, случайно съев, может ласты склеить.
Там вроде картина "задыхания", почти как в описании того "Доктора с Большой буквы"

И, да, с маслом все ОК, ибо аллергик по крайней мере знает, что нельзя ему.

Вот насчет вакцин - этого я не знаю, потому как перед вакцинацией меня спрашивают: "Аллергические реакции на компоненты вакцины у Вас присутствуют?"
А я такой, мысленно: "А кто их знает"

  _hunter написав:Или тоже будем говорить про отсутствие прогресса со времен паравозов на тележных колесах?


А кто здесь про отсутствие прогресса говорил? Я что ли? :)

  _hunter написав:Про лекарство от СПИДа съюморить нечего, как я понимаю? :roll:


Лекарство от СПИДа так же малодоступно обычному Украинцу, что можно с натяжкой приравнять к его отсутствию.
:?

То же самое почти со всем современной медициной.
Увы. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:02

  justit написав:То же самое почти со всем современной медициной.
Увы. :(

В Украине пересадили лёгкие впервые в мире в прошлом году, наконец появилась трансплантация и запускается мед.авиация. Для Украины это прорыв. Вакцины нормальные в свободном доступе. И как идёт смертность статистика других стран говорит что вакцинация увеличивается. Особо отбитых, не ценящих собственную жизнь, не так уж и много во всём мире.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:07

  justit написав:Арахисовое масло - безобидный продукт, но аллергик, случайно съев, может ласты склеить.
Там вроде картина "задыхания", почти как в описании того "Доктора с Большой буквы"

И, да, с маслом все ОК, ибо аллергик по крайней мере знает, что нельзя ему.

Вот насчет вакцин - этого я не знаю, потому как перед вакцинацией меня спрашивают: "Аллергические реакции на компоненты вакцины у Вас присутствуют?"
А я такой, мысленно: "А кто их знает"

  _hunter написав:Или тоже будем говорить про отсутствие прогресса со времен паравозов на тележных колесах?


А кто здесь про отсутствие прогресса говорил? Я что ли? :)

  _hunter написав:Про лекарство от СПИДа съюморить нечего, как я понимаю? :roll:


Лекарство от СПИДа так же малодоступно обычному Украинцу, что можно с натяжкой приравнять к его отсутствию.
:?

То же самое почти со всем современной медициной.
Увы. :(

Алергик об этом "нельзя ему" узнает ровно так же: в первый раз попробовав арахисосодержащий продукт и начав задыхаться. Так что никаких проблем не вижу.
Особо мнительным никто не мешает сдать пробы заранее.

Ну хз. -- флаг подхватил...

А можно и не натягивать сову на глобус: раньше оно было недоступно и "не обычному" украинцу.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:42

6624.
390 смертей за последние 4 дня.
Доброе утро , Флер
Hotab
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