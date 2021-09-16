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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3722372337243725>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:02

  stm написав:
  justit написав:То же самое почти со всем современной медициной.
Увы. :(

В Украине пересадили лёгкие впервые в мире в прошлом году, наконец появилась трансплантация и запускается мед.авиация. Для Украины это прорыв. Вакцины нормальные в свободном доступе. И как идёт смертность статистика других стран говорит что вакцинация увеличивается. Особо отбитых, не ценящих собственную жизнь, не так уж и много во всём мире.


Эх, тотальное непонимание из-за невнимательного прочтений (?)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:05

  _hunter написав:
Особо мнительным никто не мешает сдать пробы заранее.


Не мешает 100%
Но, поскольку все врут, и даже не пытаются как-то рекламировать, то "маємо те, що маємо"

  _hunter написав:А можно и не натягивать сову на глобус: раньше оно было недоступно и "не обычному" украинцу.


Ну это верно.
Раньше не было доступно никому, а сейчас "никому минус реально богатые люди"
Оно особо картину не меняет :(
При том же - никак не умаляет наличие прогресса.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:12

  Hotab написав:6624.
390 смертей за последние 4 дня.
Доброе утро , Флер


Поэтому не отвлекайтесь в Киеве по пустякам. Берите в охапку stm и бегом по злачным местам на вакцинацию :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:13

Светлое будущее

Около 70% из 1684 опрошенных респондентов в Британии заявили, что сотрудники многих фирм и компаний уже никогда не вернутся в офисы и, скорее всего, останутся на удаленке. Большинство работников сказали, что они предпочли бы работать из дома либо полный рабочий день, либо хотя бы несколько дней в неделю.
https://psm7.com/news/bolshinstvo-rabot ... opros.html
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:24

  justit написав:
  _hunter написав:
Особо мнительным никто не мешает сдать пробы заранее.


Не мешает 100%
Но, поскольку все врут, и даже не пытаются как-то рекламировать, то "маємо те, що маємо"

  _hunter написав:А можно и не натягивать сову на глобус: раньше оно было недоступно и "не обычному" украинцу.


Ну это верно.
Раньше не было доступно никому, а сейчас "никому минус реально богатые люди"
Оно особо картину не меняет :(
При том же - никак не умаляет наличие прогресса.


Не пытаются рекламировать арахисовое масло? -- а зачем его рекламировать: и так берут.

Картина особо поменяется лет через 10-20 -- тогда любой застрахованный будет иметь возможность экстренно заменить любой отказавший орган.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Берите в охапку stm


Не даёт покоя прошлая работа главной в борделе? :mrgreen:


Там Ромасика потерли, теперь вы..
Что это у вас за эпидемия соленых сальных шуточек?Или это у вас после тройничка с Ямой и Ромкой? Это вам только показалось, что был тройничек. Это один человек.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:32

  _hunter написав:Не пытаются рекламировать арахисовое масло? -- а зачем его рекламировать: и так берут.


Непонимание прочитанного - классика :D


  _hunter написав:Картина особо поменяется лет через 10-20 -- тогда любой застрахованный будет иметь возможность экстренно заменить любой отказавший орган.


То есть в другой жизни, когда мы будем кошками (с) :)

любой застрахованный будет иметь возможность экстренно заменить любой отказавший орган

Такого даже в США еще нет, но возможно через 20+ лет и будет
Востаннє редагувалось justit в П'ят 17 вер, 2021 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:33

  Hotab написав:6624.
390 смертей за последние 4 дня.
Доброе утро , Флер

Немного дополню.
Пошел быстрый рост новых случаев.
При 7-дневной средней 3830 14.09 - 3332, 15.09 - 4640, 16.09 - 5744, 17.09 - 6624.
Количество тестов примерно постоянное -
Здійснено тестувань за добу – 75280
в т. ч.
методом ПЛР — 35171
методом ІФА — 8230
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 31879

https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Госпитализировано за сутки - 1568. Каждый четвёртый. Многовато по отношению к новым случаям.
Цифры по ПЦР убогие. А экспресс-тесты всё же похуже.
В итоге показатель новых случаев в Украине - филькина грамота.
Не говоря даже о том, что тесты делаются даже не всем заболевшим.
Сейчас заболели дочь с зятем.
У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать. У дочки пока сравнительно легко. Температура была один день, но потом иногда вдруг бросает в жар. Тестироваться, наверно, не пойдёт.

Особо упоротые Флер с Ромасиком могут продолжать шутить.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 17 вер, 2021 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:35

  ЛАД написав: Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид.


Разве КТ диагностирует ковид?

p.s. Значит ли написанное Вами то, что дочь с зятем Вы не убедили вакцинироваться?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:46

  justit написав:
  ЛАД написав: Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид.


Разве КТ диагностирует ковид?

p.s. Значит ли написанное Вами то, что дочь с зятем Вы не убедили вакцинироваться?

Не знаю. По рентгену писали что видно. Возможно, по КТ тоже. Может, кто из знающих ответит.

Особо не убеждал. Дочке предлагал сходить, сомневалась: "Год обошлось как-то". Но это было недавно, могло бы и не успеть подействовать. Писал, сделал 1 и 22 августа. Если бы они сделали после меня, времени мало. Потом бы Ромасик рассказывал: "Ну вот, привитые и заболели".
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