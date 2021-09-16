justit написав:То же самое почти со всем современной медициной. Увы.
В Украине пересадили лёгкие впервые в мире в прошлом году, наконец появилась трансплантация и запускается мед.авиация. Для Украины это прорыв. Вакцины нормальные в свободном доступе. И как идёт смертность статистика других стран говорит что вакцинация увеличивается. Особо отбитых, не ценящих собственную жизнь, не так уж и много во всём мире.
Эх, тотальное непонимание из-за невнимательного прочтений (?)
Около 70% из 1684 опрошенных респондентов в Британии заявили, что сотрудники многих фирм и компаний уже никогда не вернутся в офисы и, скорее всего, останутся на удаленке. Большинство работников сказали, что они предпочли бы работать из дома либо полный рабочий день, либо хотя бы несколько дней в неделю. https://psm7.com/news/bolshinstvo-rabot ... opros.html
Hotab написав:6624. 390 смертей за последние 4 дня. Доброе утро , Флер
Немного дополню. Пошел быстрый рост новых случаев. При 7-дневной средней 3830 14.09 - 3332, 15.09 - 4640, 16.09 - 5744, 17.09 - 6624. Количество тестов примерно постоянное -
Здійснено тестувань за добу – 75280 в т. ч. методом ПЛР — 35171 методом ІФА — 8230 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 31879
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 Госпитализировано за сутки - 1568. Каждый четвёртый. Многовато по отношению к новым случаям. Цифры по ПЦР убогие. А экспресс-тесты всё же похуже. В итоге показатель новых случаев в Украине - филькина грамота. Не говоря даже о том, что тесты делаются даже не всем заболевшим. Сейчас заболели дочь с зятем. У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать. У дочки пока сравнительно легко. Температура была один день, но потом иногда вдруг бросает в жар. Тестироваться, наверно, не пойдёт.
Особо упоротые Флер с Ромасиком могут продолжать шутить.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 17 вер, 2021 11:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид.
Разве КТ диагностирует ковид?
p.s. Значит ли написанное Вами то, что дочь с зятем Вы не убедили вакцинироваться?
Не знаю. По рентгену писали что видно. Возможно, по КТ тоже. Может, кто из знающих ответит.
Особо не убеждал. Дочке предлагал сходить, сомневалась: "Год обошлось как-то". Но это было недавно, могло бы и не успеть подействовать. Писал, сделал 1 и 22 августа. Если бы они сделали после меня, времени мало. Потом бы Ромасик рассказывал: "Ну вот, привитые и заболели".