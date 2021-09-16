Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:33

Hotab написав: 6624.

390 смертей за последние 4 дня.

Доброе утро , Флер 6624.390 смертей за последние 4 дня.Доброе утро , Флер

Здійснено тестувань за добу – 75280

в т. ч.

методом ПЛР — 35171

методом ІФА — 8230

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 31879

Немного дополню.Пошел быстрый рост новых случаев.При 7-дневной средней 3830 14.09 - 3332, 15.09 - 4640, 16.09 - 5744, 17.09 - 6624.Количество тестов примерно постоянное -Госпитализировано за сутки - 1568. Каждый четвёртый. Многовато по отношению к новым случаям.Цифры по ПЦР убогие. А экспресс-тесты всё же похуже.В итоге показатель новых случаев в Украине - филькина грамота.Не говоря даже о том, что тесты делаются даже не всем заболевшим.Сейчас заболели дочь с зятем.У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать. У дочки пока сравнительно легко. Температура была один день, но потом иногда вдруг бросает в жар. Тестироваться, наверно, не пойдёт.Особо упоротые Флер с Ромасиком могут продолжать шутить.