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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3722372337243725

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:48

  ЛАД написав:
Не знаю. По рентгену, писали, видно. Возможно, по КТ тоже. Может, кто из знающих ответит.


Я как раз обратное читал год назад.
Мол рентген не показывает :-(
КТ - информативней, но тоже однозначно не "скажет" чем пневмония вызвана.
Но да, лучше спецы пусть отвечают.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:18

  ЛАД написав:Сейчас заболели дочь с зятем.
У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать.


КТ однозначно показывает ковид, если он есть. Почему не настаиваете на госпитализации? Двухстороннюю пневмонию лечить дома? :shock:

  ЛАД написав:Особо упоротые Флер с Ромасиком могут продолжать шутить.

Не путайте меня с stm, именно она здесь мастер шуток над ковидными, особенно которые на ИВЛ и с одной почкой живут.
fler
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