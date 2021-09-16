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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3722372337243725 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53 Мені вже зробили щеплення 64% 34 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 9% 5 Всього голосів : 53 Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:48 ЛАД написав:

Не знаю. По рентгену, писали, видно. Возможно, по КТ тоже. Может, кто из знающих ответит. Не знаю. По рентгену, писали, видно. Возможно, по КТ тоже. Может, кто из знающих ответит.



Я как раз обратное читал год назад.

Мол рентген не показывает

КТ - информативней, но тоже однозначно не "скажет" чем пневмония вызвана.

Но да, лучше спецы пусть отвечают. Я как раз обратное читал год назад.Мол рентген не показываетКТ - информативней, но тоже однозначно не "скажет" чем пневмония вызвана.Но да, лучше спецы пусть отвечают. justit Повідомлень: 5311 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1620 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:18 ЛАД написав: Сейчас заболели дочь с зятем.

У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать. Сейчас заболели дочь с зятем.У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать.



КТ однозначно показывает ковид, если он есть. Почему не настаиваете на госпитализации? Двухстороннюю пневмонию лечить дома?



ЛАД написав: Особо упоротые Флер с Ромасиком могут продолжать шутить. Особо упоротые Флер с Ромасиком могут продолжать шутить.

Не путайте меня с stm, именно она здесь мастер шуток над ковидными, особенно которые на ИВЛ и с одной почкой живут. КТ однозначно показывает ковид, если он есть. Почему не настаиваете на госпитализации? Двухстороннюю пневмонию лечить дома?Не путайте меня с stm, именно она здесь мастер шуток над ковидными, особенно которые на ИВЛ и с одной почкой живут. fler

Повідомлень: 2032 З нами з: 07.08.09 Подякував: 593 раз. Подякували: 745 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3722372337243725 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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