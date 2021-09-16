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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:48
ЛАД написав:
Не знаю. По рентгену, писали, видно. Возможно, по КТ тоже. Может, кто из знающих ответит.
Я как раз обратное читал год назад.
Мол рентген не показывает
КТ - информативней, но тоже однозначно не "скажет" чем пневмония вызвана.
Но да, лучше спецы пусть отвечают.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:18
ЛАД написав:
Сейчас заболели дочь с зятем.
У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать.
КТ однозначно показывает ковид, если он есть. Почему не настаиваете на госпитализации? Двухстороннюю пневмонию лечить дома?
ЛАД написав:
Особо упоротые Флер с Ромасиком могут продолжать шутить.
Не путайте меня с stm, именно она здесь мастер шуток над ковидными, особенно которые на ИВЛ и с одной почкой живут.
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