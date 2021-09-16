ЛАД написав:Сейчас заболели дочь с зятем. У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать.
КТ однозначно показывает ковид, если он есть. Почему не настаиваете на госпитализации? Двухстороннюю пневмонию лечить дома?
ЛАД написав:Особо упоротые Флер с Ромасиком могут продолжать шутить.
Не путайте меня с stm, именно она здесь мастер шуток над ковидными, особенно которые на ИВЛ и с одной почкой живут.
Hotab написав:6624. 390 смертей за последние 4 дня. Доброе утро , Флер
Немного дополню. Пошел быстрый рост новых случаев. При 7-дневной средней 3830 14.09 - 3332, 15.09 - 4640, 16.09 - 5744, 17.09 - 6624. Количество тестов примерно постоянное -
Здійснено тестувань за добу – 75280 в т. ч. методом ПЛР — 35171 методом ІФА — 8230 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 31879
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 Госпитализировано за сутки - 1568. Каждый четвёртый. Многовато по отношению к новым случаям. Цифры по ПЦР убогие. А экспресс-тесты всё же похуже. В итоге показатель новых случаев в Украине - филькина грамота. Не говоря даже о том, что тесты делаются даже не всем заболевшим. Сейчас заболели дочь с зятем. У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать. У дочки пока сравнительно легко. Температура была один день, но потом иногда вдруг бросает в жар. Тестироваться, наверно, не пойдёт.
Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время. Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы.
ЛАД написав:Сейчас заболели дочь с зятем. У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать.
КТ однозначно показывает ковид, если он есть. Почему не настаиваете на госпитализации? Двухстороннюю пневмонию лечить дома?
ЛАД написав:Особо упоротые Флер с Ромасиком могут продолжать шутить.
Не путайте меня с stm, именно она здесь мастер шуток над ковидными, особенно которые на ИВЛ и с одной почкой живут.
Да, Флер дома и стены помогают. Это у Вас знакомый легко с ковидом подышал на ИВЛ 1-2 дня, а моя подруга мужа каждое утро поднимала и разрабатывала диафрагму, помимо таблеточек которые им прописали. Сатурации мужа в отдельные дни была 85... Повезло что оба любят горные походы, а там есть техника разработки лёгких. При этом ваш однопочечник почитав вас не вакцинируется. А мои нормально оба после болезни получили 2 дозы вакцины. А у кого шансы больше мы посмотрим. У вашего придуманного или моих реальных
ЛАД написав:У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать. У дочки пока сравнительно легко. Температура была один день, но потом иногда вдруг бросает в жар. Тестироваться, наверно, не пойдёт.
Hotab написав:Ехал только что в маршрутке по Киеву, дедушка всю дорогу раком ставил "Яму"(или Ромасика, не рассмотрел в бафе) , чувака лет 30-35 за отсутствие маски. . Сначала огрызался, так его вся маршрутка загнобила. Реально все были в масках.
Три недели назад в одном российском городе зашел в аптеку (!), там что-то очередь была. Из 10ти человек только я один (!) был в маске.