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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3723372437253726>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:48

  ЛАД написав:
Не знаю. По рентгену, писали, видно. Возможно, по КТ тоже. Может, кто из знающих ответит.


Я как раз обратное читал год назад.
Мол рентген не показывает :-(
КТ - информативней, но тоже однозначно не "скажет" чем пневмония вызвана.
Но да, лучше спецы пусть отвечают.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:18

  ЛАД написав:Сейчас заболели дочь с зятем.
У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать.


КТ однозначно показывает ковид, если он есть. Почему не настаиваете на госпитализации? Двухстороннюю пневмонию лечить дома? :shock:

  ЛАД написав:Особо упоротые Флер с Ромасиком могут продолжать шутить.

Не путайте меня с stm, именно она здесь мастер шуток над ковидными, особенно которые на ИВЛ и с одной почкой живут.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:41

  ЛАД написав:
  Hotab написав:6624.
390 смертей за последние 4 дня.
Доброе утро , Флер

Немного дополню.
Пошел быстрый рост новых случаев.
При 7-дневной средней 3830 14.09 - 3332, 15.09 - 4640, 16.09 - 5744, 17.09 - 6624.
Количество тестов примерно постоянное -
Здійснено тестувань за добу – 75280
в т. ч.
методом ПЛР — 35171
методом ІФА — 8230
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 31879

https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Госпитализировано за сутки - 1568. Каждый четвёртый. Многовато по отношению к новым случаям.
Цифры по ПЦР убогие. А экспресс-тесты всё же похуже.
В итоге показатель новых случаев в Украине - филькина грамота.
Не говоря даже о том, что тесты делаются даже не всем заболевшим.
Сейчас заболели дочь с зятем.
У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать. У дочки пока сравнительно легко. Температура была один день, но потом иногда вдруг бросает в жар. Тестироваться, наверно, не пойдёт.

Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время.
Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:42

  fler написав:
  ЛАД написав:Сейчас заболели дочь с зятем.
У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать.


КТ однозначно показывает ковид, если он есть. Почему не настаиваете на госпитализации? Двухстороннюю пневмонию лечить дома? :shock:

  ЛАД написав:Особо упоротые Флер с Ромасиком могут продолжать шутить.

Не путайте меня с stm, именно она здесь мастер шуток над ковидными, особенно которые на ИВЛ и с одной почкой живут.

Да, Флер дома и стены помогают. Это у Вас знакомый легко с ковидом подышал на ИВЛ 1-2 дня, а моя подруга мужа каждое утро поднимала и разрабатывала диафрагму, помимо таблеточек которые им прописали. Сатурации мужа в отдельные дни была 85... Повезло что оба любят горные походы, а там есть техника разработки лёгких. При этом ваш однопочечник почитав вас не вакцинируется. А мои нормально оба после болезни получили 2 дозы вакцины. А у кого шансы больше мы посмотрим. У вашего придуманного или моих реальных ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:моя подруга мужа

Сатурации мужа в отдельные дни была 85..

Так, вы уточняйте. Подруга мужа или муж подруги.
Потому что Флер уже порнокартинки о нас рисует, а у вас муж и у него подруга)
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 вер, 2021 13:00, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:57

  justit написав:
  _hunter написав:Не пытаются рекламировать арахисовое масло? -- а зачем его рекламировать: и так берут.


Непонимание прочитанного - классика :D


  _hunter написав:Картина особо поменяется лет через 10-20 -- тогда любой застрахованный будет иметь возможность экстренно заменить любой отказавший орган.


То есть в другой жизни, когда мы будем кошками (с) :)

любой застрахованный будет иметь возможность экстренно заменить любой отказавший орган

Такого даже в США еще нет, но возможно через 20+ лет и будет

Ну так, как говорил классик: текст по-особенному написан.

Ну да. И без вот той пересадки 5 месяцев назад -- и не было бы. О чем, собственно и речь...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик с Флер и Будивельником сегодня отписывались?
А то https://censor.net/ru/photo_news/328885 ... ktsinatsii
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:50

  _hunter написав:
  justit написав:
  _hunter написав:
Особо мнительным никто не мешает сдать пробы заранее.



Но, поскольку все врут, и даже не пытаются как-то рекламировать, то "маємо те, що маємо"



Не пытаются рекламировать арахисовое масло?


Фиг знает, если пройтись по выделенному, то арахисовое там "изниоткуда" :)

Непонимание в том, что читается одно, а думается о другом.
Но эта проблема глобальна, так что нет смысла обсуждать.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:51

  ЛАД написав:У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать. У дочки пока сравнительно легко. Температура была один день, но потом иногда вдруг бросает в жар. Тестироваться, наверно, не пойдёт.

Ковид подтвержден, или просто пневмония=ковид?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab написав:Ехал только что в маршрутке по Киеву, дедушка всю дорогу раком ставил "Яму"(или Ромасика, не рассмотрел в бафе) , чувака лет 30-35 за отсутствие маски. .
Сначала огрызался, так его вся маршрутка загнобила. Реально все были в масках.
Три недели назад в одном российском городе зашел в аптеку (!), там что-то очередь была. Из 10ти человек только я один (!) был в маске.
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