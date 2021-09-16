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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3723372437253726>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:57

  justit написав:
  _hunter написав:Не пытаются рекламировать арахисовое масло? -- а зачем его рекламировать: и так берут.


Непонимание прочитанного - классика :D


  _hunter написав:Картина особо поменяется лет через 10-20 -- тогда любой застрахованный будет иметь возможность экстренно заменить любой отказавший орган.


То есть в другой жизни, когда мы будем кошками (с) :)

любой застрахованный будет иметь возможность экстренно заменить любой отказавший орган

Такого даже в США еще нет, но возможно через 20+ лет и будет

Ну так, как говорил классик: текст по-особенному написан.

Ну да. И без вот той пересадки 5 месяцев назад -- и не было бы. О чем, собственно и речь...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:51

  ЛАД написав:У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать. У дочки пока сравнительно легко. Температура была один день, но потом иногда вдруг бросает в жар. Тестироваться, наверно, не пойдёт.

Ковид подтвержден, или просто пневмония=ковид?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:53

  fler написав:КТ однозначно показывает ковид, если он есть.


Вот не уверен

Было
1) Сдан тест
2) Ожидание результатов
3) Из-за мандража - делаем КТ
4) КТ показывает левосторонее воспаление.
5) Через два дня результаты теста - положительные, то есть ковид

Почему-то в п. 4 насчет какой-то однозначности не было упомянуто
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:03

  justit написав:
  fler написав:КТ однозначно показывает ковид, если он есть.


Вот не уверен

Было
1) Сдан тест
2) Ожидание результатов
3) Из-за мандража - делаем КТ
4) КТ показывает левосторонее воспаление.
5) Через два дня результаты теста - положительные, то есть ковид

Почему-то в п. 4 насчет какой-то однозначности не было упомянуто


КТ показывает, но не все могут увидеть :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Для статистики.
Привился Короновак.
Через 14 дней после первой прививки тест на антитела в синево - 5 единиц ( положительный от 50)
Через 11 дней после второй дозы - 430 - единиц
Через месяц после второй дозы - 392 еденицы AU
Очень низкие титры, из того что понял из инета.
montagvide
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:34

  Вкладчик1234 написав:......
Ковид подтвержден, или просто пневмония=ковид?

По КТ сказали, что на 99,9% ковид. Сделали ПЦР, результата пока нет. Подумали и отвезли в больницу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:45

За все время сбора статистики (с 1 мая 2021 года) наибольшее число заразившихся "ковидом" прибыло с Украины — 2929 человек. За ней следуют США (618), Египет (201), Венгрия (157), и замыкает этот "антирейтинг" Австрия (150).

https://www.9tv.co.il/item/34237
Для непонятливых уточняю - заболевшие из числа приехавших.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:59

  ЛАД написав:
За все время сбора статистики (с 1 мая 2021 года) наибольшее число заразившихся "ковидом" прибыло с Украины — 2929 человек. За ней следуют США (618), Египет (201), Венгрия (157), и замыкает этот "антирейтинг" Австрия (150).

https://www.9tv.co.il/item/34237
Для непонятливых уточняю - заболевшие из числа приехавших.


Для корректности сравнения нужны цифры - сколько граждан выезжало из Израиля в те страны. А то мы достоверно знаем только то, что в Украину приезжало 30+тыс.хасидов в сентябре, из которых 2000+ оказались потом с ковидом, но в Умани вспышки не случилось... :shock:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:01

В ЮАР коронавирус способен быстро мутировать из-за ослабленного иммунитета ВИЧ-инфицированных людей, которых в стране насчитывается 8,2 миллиона (при населении около 60 млн.). К такому выводу пришли местные ученые, сообщает американский журнал "Форчун".

Как считают исследователи, носители ВИЧ, по сравнению с не инфицированными этим вирусом, могут носить в себе коронавирус дольше, что способствует мутации SARS-CoV-2.
.......
ЮАР наиболее сильно пострадала от "ковид-19" в Африке — около 2,9 миллиона подтвержденных случаев. За время пандемии от осложнений коронавируса умерли более 250 тысяч человек (один из 240 южноафриканцев).

https://www.9tv.co.il/item/34243
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:04

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:......
Ковид подтвержден, или просто пневмония=ковид?

По КТ сказали, что на 99,9% ковид. Сделали ПЦР, результата пока нет. Подумали и отвезли в больницу.

Мой шурин зимой болел ковидом.
Ему делали 3 ПЦР теста и все были отрицательные. При том что он лежал в госпитале ибо уже сутурация упала и нужен был кислород.
При выпыске дали справку , что переболел ковидом
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