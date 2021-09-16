ЛАД написав:У зятя почти неделю держится 38+, самочувствие фиговое (очень). Ходил к врачу ещё неделю назад, сделали экспресс-тест - отрицательный. Какое-то лечение назначили. Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид. Прописали какие-то уколы (пока не знаю, какие), сказали найти, кто будет делать. У дочки пока сравнительно легко. Температура была один день, но потом иногда вдруг бросает в жар. Тестироваться, наверно, не пойдёт.
Для статистики. Привился Короновак. Через 14 дней после первой прививки тест на антитела в синево - 5 единиц ( положительный от 50) Через 11 дней после второй дозы - 430 - единиц Через месяц после второй дозы - 392 еденицы AU Очень низкие титры, из того что понял из инета.
За все время сбора статистики (с 1 мая 2021 года) наибольшее число заразившихся "ковидом" прибыло с Украины — 2929 человек. За ней следуют США (618), Египет (201), Венгрия (157), и замыкает этот "антирейтинг" Австрия (150).
За все время сбора статистики (с 1 мая 2021 года) наибольшее число заразившихся "ковидом" прибыло с Украины — 2929 человек. За ней следуют США (618), Египет (201), Венгрия (157), и замыкает этот "антирейтинг" Австрия (150).
Для корректности сравнения нужны цифры - сколько граждан выезжало из Израиля в те страны. А то мы достоверно знаем только то, что в Украину приезжало 30+тыс.хасидов в сентябре, из которых 2000+ оказались потом с ковидом, но в Умани вспышки не случилось...
В ЮАР коронавирус способен быстро мутировать из-за ослабленного иммунитета ВИЧ-инфицированных людей, которых в стране насчитывается 8,2 миллиона (при населении около 60 млн.). К такому выводу пришли местные ученые, сообщает американский журнал "Форчун".
Как считают исследователи, носители ВИЧ, по сравнению с не инфицированными этим вирусом, могут носить в себе коронавирус дольше, что способствует мутации SARS-CoV-2. ....... ЮАР наиболее сильно пострадала от "ковид-19" в Африке — около 2,9 миллиона подтвержденных случаев. За время пандемии от осложнений коронавируса умерли более 250 тысяч человек (один из 240 южноафриканцев).
Вкладчик1234 написав:...... Ковид подтвержден, или просто пневмония=ковид?
По КТ сказали, что на 99,9% ковид. Сделали ПЦР, результата пока нет. Подумали и отвезли в больницу.
Мой шурин зимой болел ковидом. Ему делали 3 ПЦР теста и все были отрицательные. При том что он лежал в госпитале ибо уже сутурация упала и нужен был кислород. При выпыске дали справку , что переболел ковидом