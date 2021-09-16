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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3723372437253726

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 53
Мені вже зробили щеплення
64%
34
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:05

  fler написав:
  ЛАД написав:
За все время сбора статистики (с 1 мая 2021 года) наибольшее число заразившихся "ковидом" прибыло с Украины — 2929 человек. За ней следуют США (618), Египет (201), Венгрия (157), и замыкает этот "антирейтинг" Австрия (150).

https://www.9tv.co.il/item/34237
Для непонятливых уточняю - заболевшие из числа приехавших.


Для корректности сравнения нужны цифры - сколько граждан выезжало из Израиля в те страны. А то мы достоверно знаем только то, что в Украину приезжало 30+тыс.хасидов в сентябре, из которых 2000+ оказались потом с ковидом, но в Умани вспышки не случилось... :shock:

Не уверен, что речь идёт именно о гражданах Израиля. Возможно, учитываются туристы/гости.
Что касается граждан, сомневаюсь, что Украина на первом месте в предпочтениях израильтян.
Но согласен, что хотелось бы более подробные данные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:19

Ещё раз о тестировании.
Минздрав опубликовал свежую статистику заболеваемости, которая является неполной, так как во время Судного дня тестирование проводилось только в арабских населенных пунктах. Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки выявлен 3171 инфицированный коронавирусом. Это 6,33 процента от проведенных почти 52 тысяч тестов.

https://detaly.co.il/vot-tebe-babushka-i-sudnyj-den-dlinnye-ocheredi-v-tsentry-testirovaniya-na-koronavirus/
Уже приводил наши цифры за обычный (не праздничный) день - всего 75280, в т. ч. методом ПЦР — 35171. И это при вчетверо большем населении.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:21

Согласно данным Института Роберта Коха, большинство заражений в настоящее время происходит в балканских странах: чаще всего в качестве страны заражения заболевшие указывали Турцию, всего в стране заразились 6 087 отдыхающих. Косово находится на втором месте, на эту страну приходится 5 713 случаев заражения. Хорватия заняла третье место, о заражении коронавирусом в этой стране сообщили 2 475 человек. Классические места отдыха, такие как Италия или Греция, также вошли в десятку наиболее часто упоминаемых стран.
https://charter97.org/ru/news/2021/9/17/437337/
fler
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