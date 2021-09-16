За все время сбора статистики (с 1 мая 2021 года) наибольшее число заразившихся "ковидом" прибыло с Украины — 2929 человек. За ней следуют США (618), Египет (201), Венгрия (157), и замыкает этот "антирейтинг" Австрия (150).
Для корректности сравнения нужны цифры - сколько граждан выезжало из Израиля в те страны. А то мы достоверно знаем только то, что в Украину приезжало 30+тыс.хасидов в сентябре, из которых 2000+ оказались потом с ковидом, но в Умани вспышки не случилось...
Не уверен, что речь идёт именно о гражданах Израиля. Возможно, учитываются туристы/гости. Что касается граждан, сомневаюсь, что Украина на первом месте в предпочтениях израильтян. Но согласен, что хотелось бы более подробные данные.
Минздрав опубликовал свежую статистику заболеваемости, которая является неполной, так как во время Судного дня тестирование проводилось только в арабских населенных пунктах. Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки выявлен 3171 инфицированный коронавирусом. Это 6,33 процента от проведенных почти 52 тысяч тестов.
Согласно данным Института Роберта Коха, большинство заражений в настоящее время происходит в балканских странах: чаще всего в качестве страны заражения заболевшие указывали Турцию, всего в стране заразились 6 087 отдыхающих. Косово находится на втором месте, на эту страну приходится 5 713 случаев заражения. Хорватия заняла третье место, о заражении коронавирусом в этой стране сообщили 2 475 человек. Классические места отдыха, такие как Италия или Греция, также вошли в десятку наиболее часто упоминаемых стран. https://charter97.org/ru/news/2021/9/17/437337/