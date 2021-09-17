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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3723372437253726 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55 Мені вже зробили щеплення 64% 35 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 11% 6 Всього голосів : 55 Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:05 fler написав: ЛАД написав: За все время сбора статистики (с 1 мая 2021 года) наибольшее число заразившихся "ковидом" прибыло с Украины — 2929 человек. За ней следуют США (618), Египет (201), Венгрия (157), и замыкает этот "антирейтинг" Австрия (150).

https://www.9tv.co.il/item/34237

Для непонятливых уточняю - заболевшие из числа приехавших. Для непонятливых уточняю - заболевшие из числа приехавших.



Для корректности сравнения нужны цифры - сколько граждан выезжало из Израиля в те страны. А то мы достоверно знаем только то, что в Украину приезжало 30+тыс.хасидов в сентябре, из которых 2000+ оказались потом с ковидом, но в Умани вспышки не случилось... Для корректности сравнения нужны цифры - сколько граждан выезжало из Израиля в те страны. А то мы достоверно знаем только то, что в Украину приезжало 30+тыс.хасидов в сентябре, из которых 2000+ оказались потом с ковидом, но в Умани вспышки не случилось...

Не уверен, что речь идёт именно о гражданах Израиля. Возможно, учитываются туристы/гости.

Что касается граждан, сомневаюсь, что Украина на первом месте в предпочтениях израильтян.

Но согласен, что хотелось бы более подробные данные. Не уверен, что речь идёт именно о гражданах Израиля. Возможно, учитываются туристы/гости.Что касается граждан, сомневаюсь, что Украина на первом месте в предпочтениях израильтян.Но согласен, что хотелось бы более подробные данные. ЛАД 2 Повідомлень: 19596 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:19 Минздрав опубликовал свежую статистику заболеваемости, которая является неполной, так как во время Судного дня тестирование проводилось только в арабских населенных пунктах . Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки выявлен 3171 инфицированный коронавирусом. Это 6,33 процента от проведенных почти 52 тысяч тестов .

https://detaly.co.il/vot-tebe-babushka-i-sudnyj-den-dlinnye-ocheredi-v-tsentry-testirovaniya-na-koronavirus/

Уже приводил наши цифры за обычный (не праздничный) день - всего 75280, в т. ч. методом ПЦР — 35171. И это при вчетверо большем населении. Ещё раз о тестировании.Уже приводил наши цифры за обычный (не праздничный) день - всего 75280, в т. ч. методом ПЦР — 35171. И это при вчетверо большем населении. ЛАД 2 Повідомлень: 19596 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:21

https://charter97.org/ru/news/2021/9/17/437337/ Согласно данным Института Роберта Коха, большинство заражений в настоящее время происходит в балканских странах: чаще всего в качестве страны заражения заболевшие указывали Турцию, всего в стране заразились 6 087 отдыхающих. Косово находится на втором месте, на эту страну приходится 5 713 случаев заражения. Хорватия заняла третье место, о заражении коронавирусом в этой стране сообщили 2 475 человек. Классические места отдыха, такие как Италия или Греция, также вошли в десятку наиболее часто упоминаемых стран. fler

Повідомлень: 2034 З нами з: 07.08.09 Подякував: 593 раз. Подякували: 745 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:39 Европейский Союз пожертвует бедным странам 200 миллионов доз вакцины против коронавируса.



Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



По ее словам, указанное количество доз будет передано до середины 2022 года.



"Наша кампания вакцинации является успешной, но борьба с пандемией продолжается. Поэтому мы бесплатно предоставим 200 млн доз вакцины до середины 2022 года, продолжая вакцинацию внутри сообщества", - сообщила она.

https://mignews.com/news/politic/es-peredast-bednym-stranam-200-mln-doz-vakciny.html

Оно-то хорошо, но сроки... Оно-то хорошо, но сроки... ЛАД 2 Повідомлень: 19596 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:47 В Україні за останню добу вакцинували від коронавірусу COVID-19 ще 122 906 осіб.

....

Одну дозу отримала 72 201 особа, повністю імунізовані - 50 705 осіб. Протягом доби працювали 833 мобільні бригади, 2 884 пункти щеплення, 316 центрів вакцинації.



Учора найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 64 511. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 37 008 AstraZeneca - 21 267 та Moderna - 120.



З початку кампанії вакцинації щеплено 6 169 886 осіб, з них отримали одну дозу - 6 169 884 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 059 771 особа

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4397871-COVID-scheplennia-otrymaly-sche-123-tysiachi-ukraintsiv

Модерна у нас уже всё? Модерна у нас уже всё? ЛАД 2 Повідомлень: 19596 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:53 В пятницу, 17 сентября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по числу инфицированных коронавирусом паломников, вернувшихся из Умани. Из 10 тысяч прилетевших из Украины израильтян 1956 получили положительный тест на коронавирус.

.....

70 процентов паломников-ультраортодоксов, которые вернулись из Умани и у которых был выявлен коронавирус, не сотрудничают со Службой эпидемиологических расследований и не дают отследить свои контакты, чтобы прервать цепочки заражения.

https://detaly.co.il/vyroslo-chislo-zabolevshih-palomnikov/

Подозреваю, что отсутствие вспышки в Умани, о чём писала Флер, объясняется отсутствием тестирования. Подозреваю, что отсутствие вспышки в Умани, о чём писала Флер, объясняется отсутствием тестирования. ЛАД 2 Повідомлень: 19596 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4836 раз. Подякували: 4475 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:57 И мне от МОЗ пришло.

Внизу было дописано "Ну может хоть вы,а то Флер отморозилась". Hotab

Повідомлень: 4701 З нами з: 15.02.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 1359 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3723372437253726 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7722 7458686

ЛОБ П'ят 17 вер, 2021 08:15