За все время сбора статистики (с 1 мая 2021 года) наибольшее число заразившихся "ковидом" прибыло с Украины — 2929 человек. За ней следуют США (618), Египет (201), Венгрия (157), и замыкает этот "антирейтинг" Австрия (150).
Для корректности сравнения нужны цифры - сколько граждан выезжало из Израиля в те страны. А то мы достоверно знаем только то, что в Украину приезжало 30+тыс.хасидов в сентябре, из которых 2000+ оказались потом с ковидом, но в Умани вспышки не случилось...
Не уверен, что речь идёт именно о гражданах Израиля. Возможно, учитываются туристы/гости. Что касается граждан, сомневаюсь, что Украина на первом месте в предпочтениях израильтян. Но согласен, что хотелось бы более подробные данные.
Минздрав опубликовал свежую статистику заболеваемости, которая является неполной, так как во время Судного дня тестирование проводилось только в арабских населенных пунктах. Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки выявлен 3171 инфицированный коронавирусом. Это 6,33 процента от проведенных почти 52 тысяч тестов.
Согласно данным Института Роберта Коха, большинство заражений в настоящее время происходит в балканских странах: чаще всего в качестве страны заражения заболевшие указывали Турцию, всего в стране заразились 6 087 отдыхающих. Косово находится на втором месте, на эту страну приходится 5 713 случаев заражения. Хорватия заняла третье место, о заражении коронавирусом в этой стране сообщили 2 475 человек. Классические места отдыха, такие как Италия или Греция, также вошли в десятку наиболее часто упоминаемых стран. https://charter97.org/ru/news/2021/9/17/437337/
Европейский Союз пожертвует бедным странам 200 миллионов доз вакцины против коронавируса.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, указанное количество доз будет передано до середины 2022 года.
"Наша кампания вакцинации является успешной, но борьба с пандемией продолжается. Поэтому мы бесплатно предоставим 200 млн доз вакцины до середины 2022 года, продолжая вакцинацию внутри сообщества", - сообщила она.
В Україні за останню добу вакцинували від коронавірусу COVID-19 ще 122 906 осіб. .... Одну дозу отримала 72 201 особа, повністю імунізовані - 50 705 осіб. Протягом доби працювали 833 мобільні бригади, 2 884 пункти щеплення, 316 центрів вакцинації.
Учора найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 64 511. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 37 008 AstraZeneca - 21 267 та Moderna - 120.
З початку кампанії вакцинації щеплено 6 169 886 осіб, з них отримали одну дозу - 6 169 884 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 059 771 особа
В пятницу, 17 сентября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по числу инфицированных коронавирусом паломников, вернувшихся из Умани. Из 10 тысяч прилетевших из Украины израильтян 1956 получили положительный тест на коронавирус. ..... 70 процентов паломников-ультраортодоксов, которые вернулись из Умани и у которых был выявлен коронавирус, не сотрудничают со Службой эпидемиологических расследований и не дают отследить свои контакты, чтобы прервать цепочки заражения.