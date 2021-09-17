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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3724372537263727>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55
Мені вже зробили щеплення
64%
35
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
6
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:05

  fler написав:
  ЛАД написав:
За все время сбора статистики (с 1 мая 2021 года) наибольшее число заразившихся "ковидом" прибыло с Украины — 2929 человек. За ней следуют США (618), Египет (201), Венгрия (157), и замыкает этот "антирейтинг" Австрия (150).

https://www.9tv.co.il/item/34237
Для непонятливых уточняю - заболевшие из числа приехавших.


Для корректности сравнения нужны цифры - сколько граждан выезжало из Израиля в те страны. А то мы достоверно знаем только то, что в Украину приезжало 30+тыс.хасидов в сентябре, из которых 2000+ оказались потом с ковидом, но в Умани вспышки не случилось... :shock:

Не уверен, что речь идёт именно о гражданах Израиля. Возможно, учитываются туристы/гости.
Что касается граждан, сомневаюсь, что Украина на первом месте в предпочтениях израильтян.
Но согласен, что хотелось бы более подробные данные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:19

Ещё раз о тестировании.
Минздрав опубликовал свежую статистику заболеваемости, которая является неполной, так как во время Судного дня тестирование проводилось только в арабских населенных пунктах. Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки выявлен 3171 инфицированный коронавирусом. Это 6,33 процента от проведенных почти 52 тысяч тестов.

https://detaly.co.il/vot-tebe-babushka-i-sudnyj-den-dlinnye-ocheredi-v-tsentry-testirovaniya-na-koronavirus/
Уже приводил наши цифры за обычный (не праздничный) день - всего 75280, в т. ч. методом ПЦР — 35171. И это при вчетверо большем населении.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:21

Согласно данным Института Роберта Коха, большинство заражений в настоящее время происходит в балканских странах: чаще всего в качестве страны заражения заболевшие указывали Турцию, всего в стране заразились 6 087 отдыхающих. Косово находится на втором месте, на эту страну приходится 5 713 случаев заражения. Хорватия заняла третье место, о заражении коронавирусом в этой стране сообщили 2 475 человек. Классические места отдыха, такие как Италия или Греция, также вошли в десятку наиболее часто упоминаемых стран.
https://charter97.org/ru/news/2021/9/17/437337/
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:39

Европейский Союз пожертвует бедным странам 200 миллионов доз вакцины против коронавируса.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, указанное количество доз будет передано до середины 2022 года.

"Наша кампания вакцинации является успешной, но борьба с пандемией продолжается. Поэтому мы бесплатно предоставим 200 млн доз вакцины до середины 2022 года, продолжая вакцинацию внутри сообщества", - сообщила она.

https://mignews.com/news/politic/es-peredast-bednym-stranam-200-mln-doz-vakciny.html
Оно-то хорошо, но сроки...
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:47

В Україні за останню добу вакцинували від коронавірусу COVID-19 ще 122 906 осіб.
....
Одну дозу отримала 72 201 особа, повністю імунізовані - 50 705 осіб. Протягом доби працювали 833 мобільні бригади, 2 884 пункти щеплення, 316 центрів вакцинації.

Учора найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 64 511. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 37 008 AstraZeneca - 21 267 та Moderna - 120.

З початку кампанії вакцинації щеплено 6 169 886 осіб, з них отримали одну дозу - 6 169 884 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 059 771 особа

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4397871-COVID-scheplennia-otrymaly-sche-123-tysiachi-ukraintsiv
Модерна у нас уже всё?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:53

В пятницу, 17 сентября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по числу инфицированных коронавирусом паломников, вернувшихся из Умани. Из 10 тысяч прилетевших из Украины израильтян 1956 получили положительный тест на коронавирус.
.....
70 процентов паломников-ультраортодоксов, которые вернулись из Умани и у которых был выявлен коронавирус, не сотрудничают со Службой эпидемиологических расследований и не дают отследить свои контакты, чтобы прервать цепочки заражения.

https://detaly.co.il/vyroslo-chislo-zabolevshih-palomnikov/
Подозреваю, что отсутствие вспышки в Умани, о чём писала Флер, объясняется отсутствием тестирования.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:57

И мне от МОЗ пришло.
Внизу было дописано "Ну может хоть вы,а то Флер отморозилась".
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:продинамил МОЗ и stm

Фу быть такой ревнивицей. В Нико все равно не поеду. Такая же могила, как Херсон.
Тем более, что в вашу легенду о Нико верит только Яма.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:49

Служба скорой помощи Шотландии подтвердила, что солдат призывают на помощь с долгим ожиданием
Либби Брукс Либби Брукс
Глава шотландской службы подтвердил, что солдаты будут призваны водить машины скорой помощи, поскольку в одночасье всплывали еще более ужасающие истории о пациентах, вынужденных терпеть длительное ожидание неотложной помощи и транспортировки.

https://www.theguardian.com/politics/live/2021/sep/16/boris-johnson-new-cabinet-updated-covid-travel-rules-live-coronavirus-red-green-list-latest-updates?page=with:block-614468c88f08001fa2d1c8ec#block-614468c88f08001fa2d1c8ec
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:53

Hotab
no comments, боюсь ваших фантазий и stm мне жалко
fler
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П'ят 17 вер, 2021 17:16
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