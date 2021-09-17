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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3724372537263727

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55
Мені вже зробили щеплення
64%
35
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
6
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:боюсь ваших фантазий

Сколько вас таких "боюсь" было. А потом за уши не оттянешь. :wink:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:05

Правительство Уэльса рассмотрит вопрос о признании фальсификации информации о коронавирусе преступлением
....
"В течение следующих нескольких дней мы рассмотрим вопрос о введении особого правонарушения в виде умышленной фальсификации пропуска Covid."
https://www.theguardian.com/politics/live/2021/sep/16/boris-johnson-new-cabinet-updated-covid-travel-rules-live-coronavirus-red-green-list-latest-updates?page=with:block-614484c38f0887fe13f55025#block-614484c38f0887fe13f55025
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.facebook.com/blogmaryshuk/v ... _GK0T-GK1C
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:28

  justit написав:
  _hunter написав:Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..


Иными словами - никаких противопоказаний нет вообще?

ИМХО если б перед вакцинацией просто брали кровь на анализ, вежливо, поясняя, что мол для вашей же безопасности, количество антиваксеров бы здорово уменьшилось.

А на самом деле просто "подпишитесь, что согласны, и, между строк, "если шо, по извините...""

я такое видел еще в эпоху до Ковида, перед плановой вакцинацией ребенка, предложили\порекомендовали в поликлинике сдать ребенку кровь :!:
То ли медсестра то ли доктор , я это в коридоре услышал случайно - офигел.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:30

  fler написав:Hotab
no comments, боюсь ваших фантазий и stm мне жалко
Полностью Вас поддерживаю! Пусть самые бесстрашные вакцинируются. Слабонервные. Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:lie to me

Хаус На экранах 16 ноября 2004 — 21 мая 2012 .
«Обмани меня» или «Теория лжи» — американский телесериал 2009—2011 годов, премьерный показ которого состоялся на телеканале FOX 21 января 2009
года.

мне после Хауса Теория лжи не зашел ...
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