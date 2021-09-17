Правительство Уэльса рассмотрит вопрос о признании фальсификации информации о коронавирусе преступлением .... "В течение следующих нескольких дней мы рассмотрим вопрос о введении особого правонарушения в виде умышленной фальсификации пропуска Covid."
_hunter написав:Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..
Иными словами - никаких противопоказаний нет вообще?
ИМХО если б перед вакцинацией просто брали кровь на анализ, вежливо, поясняя, что мол для вашей же безопасности, количество антиваксеров бы здорово уменьшилось.
А на самом деле просто "подпишитесь, что согласны, и, между строк, "если шо, по извините...""
я такое видел еще в эпоху до Ковида, перед плановой вакцинацией ребенка, предложили\порекомендовали в поликлинике сдать ребенку кровь То ли медсестра то ли доктор , я это в коридоре услышал случайно - офигел.
fler написав:Hotab no comments, боюсь ваших фантазий и stm мне жалко
Полностью Вас поддерживаю! Пусть самые бесстрашные вакцинируются. Слабонервные. Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве.