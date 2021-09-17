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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37253726372737283729>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55
Мені вже зробили щеплення
64%
35
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
6
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:боюсь ваших фантазий

Сколько вас таких "боюсь" было. А потом за уши не оттянешь. :wink:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:05

Правительство Уэльса рассмотрит вопрос о признании фальсификации информации о коронавирусе преступлением
....
"В течение следующих нескольких дней мы рассмотрим вопрос о введении особого правонарушения в виде умышленной фальсификации пропуска Covid."
https://www.theguardian.com/politics/live/2021/sep/16/boris-johnson-new-cabinet-updated-covid-travel-rules-live-coronavirus-red-green-list-latest-updates?page=with:block-614484c38f0887fe13f55025#block-614484c38f0887fe13f55025
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.facebook.com/blogmaryshuk/v ... _GK0T-GK1C
видео
Владислава Анатольевича ШАФАЛИНОВА, доктора медицинских наук, профессора, академика Академии Военных наук Российской Федерации.

они что с Жолобак сговорились ? одно и то же слово в слово :wink:
Востаннє редагувалось yama в П'ят 17 вер, 2021 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:28

  justit написав:
  _hunter написав:Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..


Иными словами - никаких противопоказаний нет вообще?

ИМХО если б перед вакцинацией просто брали кровь на анализ, вежливо, поясняя, что мол для вашей же безопасности, количество антиваксеров бы здорово уменьшилось.

А на самом деле просто "подпишитесь, что согласны, и, между строк, "если шо, по извините...""

я такое видел еще в эпоху до Ковида, перед плановой вакцинацией ребенка, предложили\порекомендовали в поликлинике сдать ребенку кровь :!:
То ли медсестра то ли доктор , я это в коридоре услышал случайно - офигел.
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:30

  fler написав:Hotab
no comments, боюсь ваших фантазий и stm мне жалко
Полностью Вас поддерживаю! Пусть самые бесстрашные вакцинируются. Слабонервные. Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:lie to me

Хаус На экранах 16 ноября 2004 — 21 мая 2012 .
«Обмани меня» или «Теория лжи» — американский телесериал 2009—2011 годов, премьерный показ которого состоялся на телеканале FOX 21 января 2009
года.

мне после Хауса Теория лжи не зашел ...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:38

  fin написав:
  fler написав:Hotab
no comments, боюсь ваших фантазий и stm мне жалко
Полностью Вас поддерживаю! Пусть самые бесстрашные вакцинируются. Слабонервные. Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве.

О - опытные )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:43

  ЛАД написав:
В пятницу, 17 сентября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по числу инфицированных коронавирусом паломников, вернувшихся из Умани. Из 10 тысяч прилетевших из Украины израильтян 1956 получили положительный тест на коронавирус.
.....
70 процентов паломников-ультраортодоксов, которые вернулись из Умани и у которых был выявлен коронавирус, не сотрудничают со Службой эпидемиологических расследований и не дают отследить свои контакты, чтобы прервать цепочки заражения.

https://detaly.co.il/vyroslo-chislo-zabolevshih-palomnikov/
Подозреваю, что отсутствие вспышки в Умани, о чём писала Флер, объясняется отсутствием тестирования.

Это всё конечно "очень страшно", но сколько из них умерло? А точнее: умерло от ковида (не в ДТП, не утонули, не отравились и т.д.)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:45

Эпидемия коронавируса в мире

fin написав:
  fler написав:Hotab
no comments, боюсь ваших фантазий и stm мне жалко
Полностью Вас поддерживаю! Пусть самые бесстрашные вакцинируются. Слабонервные. Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве.
Зачастую эти же опытные врачи любят ещё и гомеопатию прописать. Оба этих момента, как по мне, характеризуют их опытность и уровень мышления достаточно однозначно и могут являться критерием для отбора.
В одном ряду с плоскоземельщиками, альтернативщиками, свидетелями заговора и любителями рептилоидов.
Востаннє редагувалось alter в П'ят 17 вер, 2021 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:50

  Schmit написав:Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время.
Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы.


Совет хороший но лучше без фанатизма

Zinc toxicity can have both acute and chronic effects. The severity of your symptoms largely depends on the dose and duration of intake.

With acute ingestion of high doses of zinc, gastrointestinal symptoms are likely. In severe cases, such as with accidental ingestion of zinc-containing household products, gastrointestinal corrosion and bleeding can occur.

Long-term use may cause less immediate but serious side effects, such as low “good” HDL cholesterol, copper deficiency and a suppressed immune system.


Very high doses of quercetin may damage the kidneys. You should take periodic breaks from taking quercetin. Pregnant women, breastfeeding women, and people with kidney disease should avoid quercetin. At doses greater than 1 g per day, there have been reports of damage to the kidneys.
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