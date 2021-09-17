Правительство Уэльса рассмотрит вопрос о признании фальсификации информации о коронавирусе преступлением .... "В течение следующих нескольких дней мы рассмотрим вопрос о введении особого правонарушения в виде умышленной фальсификации пропуска Covid."
_hunter написав:Так "куча хронических болячек", вроде, не является противопоказанием к тому же файзеру?..
Иными словами - никаких противопоказаний нет вообще?
ИМХО если б перед вакцинацией просто брали кровь на анализ, вежливо, поясняя, что мол для вашей же безопасности, количество антиваксеров бы здорово уменьшилось.
А на самом деле просто "подпишитесь, что согласны, и, между строк, "если шо, по извините...""
я такое видел еще в эпоху до Ковида, перед плановой вакцинацией ребенка, предложили\порекомендовали в поликлинике сдать ребенку кровь То ли медсестра то ли доктор , я это в коридоре услышал случайно - офигел.
fler написав:Hotab no comments, боюсь ваших фантазий и stm мне жалко
Полностью Вас поддерживаю! Пусть самые бесстрашные вакцинируются. Слабонервные. Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве.
fler написав:Hotab no comments, боюсь ваших фантазий и stm мне жалко
Полностью Вас поддерживаю! Пусть самые бесстрашные вакцинируются. Слабонервные. Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве.
В пятницу, 17 сентября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по числу инфицированных коронавирусом паломников, вернувшихся из Умани. Из 10 тысяч прилетевших из Украины израильтян 1956 получили положительный тест на коронавирус. ..... 70 процентов паломников-ультраортодоксов, которые вернулись из Умани и у которых был выявлен коронавирус, не сотрудничают со Службой эпидемиологических расследований и не дают отследить свои контакты, чтобы прервать цепочки заражения.
fler написав:Hotab no comments, боюсь ваших фантазий и stm мне жалко
Полностью Вас поддерживаю! Пусть самые бесстрашные вакцинируются. Слабонервные. Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве.
Зачастую эти же опытные врачи любят ещё и гомеопатию прописать. Оба этих момента, как по мне, характеризуют их опытность и уровень мышления достаточно однозначно и могут являться критерием для отбора. В одном ряду с плоскоземельщиками, альтернативщиками, свидетелями заговора и любителями рептилоидов.
Востаннє редагувалось alter в П'ят 17 вер, 2021 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время. Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы.
Совет хороший но лучше без фанатизма
Zinc toxicity can have both acute and chronic effects. The severity of your symptoms largely depends on the dose and duration of intake.
With acute ingestion of high doses of zinc, gastrointestinal symptoms are likely. In severe cases, such as with accidental ingestion of zinc-containing household products, gastrointestinal corrosion and bleeding can occur.
Long-term use may cause less immediate but serious side effects, such as low “good” HDL cholesterol, copper deficiency and a suppressed immune system.
Very high doses of quercetin may damage the kidneys. You should take periodic breaks from taking quercetin. Pregnant women, breastfeeding women, and people with kidney disease should avoid quercetin. At doses greater than 1 g per day, there have been reports of damage to the kidneys.