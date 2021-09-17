Ромасик написав:..... Ваши журнолисты опять потеряли ключевую деталь, опять вы будете говорить, ну все же очевидно:
Исследование основано на анализе данных о заболеваемости примерно 1,14 млн израильтян в возрасте 60 лет и старше,
Хотел написать о 60 годах, но потом посмотрел, что у них всего заболело 1,2 млн населения. По этому с самого начала попахивает 314жом. ....
Вы , оказывается, не умеете понимать прочитанное? Там нигде не сказано что эти 1,2 млн переболели. Изучили статистику заболеваемости этих 1,2 млн старше 60 лет. Так что этим самым попахивает Ваш текст. И, кстати, текст статьи практически тот же, что и по ссылке Флер. Что там может "звучать более правдоподобно", непонятно.
А вообще почитал Ваши посты вчера и хотел написать ещё ночью, но не стал. Сегодня уже окончательно убедился, что Вы элементарный тролль. Вам нравится "прикалываться", причём на политмусорке уходить не хотите, очень хочется превратить в мусорку и эту ветку. Что могу сказать, Вы с Флер уже очень близки к этому. В связи со сказанным на Ваши посты постараюсь не реагировать. С троллем-"приколистом" разговаривать не очень интересно.
та вы уже давно грозились не реагировать, но все не можете успокоиться со своими нравоучениями.
Если 1,14 млн не переболело, но есть история заболеваемости, то они до сих пор болеют? Или изучали старческий маразм, а сделали выводы по короне?
В статье по ссылке флер, насколько помню указано, что 1,14 было ваксов х2 и через 5 мес после вакцинации бустер дал результаты в 10 раз лучше.
Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності проти України. У Дніпрі ліквідовано ботоферму, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Потужність «ферми» - більше 5 тисяч ботів.
ЛАД написав:Корь, дифтерию, столбняк и ещё многое (чуму упоминать не буду) Вы тоже предлагаете лечить такими методами: "хорошее питание, сон, меньше вредных привычек, стрессов. Повышенное внимание к правилам гигиены. Избегаем скоплений людей."? Всё это очень неплохо, но, к сожалению, не гарантирует отсутствие болезней. Это из серии "лучше быть богатым и здоровым..."
опять (?) сравниваете корь с соплями.
Слушай, дорогой, прикалываться не надоело? В прошлый раз не понравилось сравнение с чумой (хотя сравнения не было). Сейчас цепляетесь к кори. Чем корь-то не угодила? Я уже, по-моему, трижды приводил цифры смертности от кори. В четвёртый раз не буду. Поищите сами. Намекаю - заметно меньше, чем от ковида. Некого позадрачивать, так развлекаешься на форуме?
потому что не надо свои сопли сравнивать с болезнями с четко выраженной клинической картиной и к которым после вакцинации или болезни вырабатывается стойкий иммунитет. А не вот это - колешься, колешься, а эффект 50/50. Сравнивайте с гриппом. Чем вам грипп не угодил? Ближайший родственник.
ЛАД написав: Сегодня сделали КТ - двухсторонняя пневмония, ковид.
Разве КТ диагностирует ковид?
p.s. Значит ли написанное Вами то, что дочь с зятем Вы не убедили вакцинироваться?
Не знаю. По рентгену писали что видно. Возможно, по КТ тоже. Может, кто из знающих ответит.
Особо не убеждал. Дочке предлагал сходить, сомневалась: "Год обошлось как-то". Но это было недавно, могло бы и не успеть подействовать. Писал, сделал 1 и 22 августа. Если бы они сделали после меня, времени мало. Потом бы Ромасик рассказывал: "Ну вот, привитые и заболели".
так вы же знающий - расскажите, зачем КТ при короне?
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 17 вер, 2021 19:24, всього редагувалось 1 раз.
В Украине за 8 месяцев на борьбу с коронавирусом было потрачено более 30 млрд грн. Всего на 2021 год предусмотрено более 36 млрд грн. По данным ведомства, средства были потрачены на такие цели: • на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи и по вакцинации населения от COVID-19 – 11,8 млрд грн; • на закупку вакцин от COVID-19 – 9,8 млрд грн; • приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) – 2,5 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн средств местных бюджетов; • выплаты учреждениями Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 – 14 млн грн из предусмотренных 55 млн грн; • на обеспечение больниц кислородом – 0,5 млрд грн из направленных 0,75 млрд грн; • на социальную поддержку населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн; на выплату больничных – 0,8 млрд гривен. Всего на эти цели в Минсоцполитики было направлено 3,8 млрд грн; • на выплату пособия по безработице – 1,1 млрд грн; • на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн из предусмотренного 1 млрд грн; • на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Госпограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,8 млрд гривен (98% направленных средств). https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/opr ... 74448.html
montagvide написав:Для статистики. Привился Короновак. Через 14 дней после первой прививки тест на антитела в синево - 5 единиц ( положительный от 50) Через 11 дней после второй дозы - 430 - единиц Через месяц после второй дозы - 392 еденицы AU Очень низкие титры, из того что понял из инета.