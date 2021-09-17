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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3726372737283729

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55
Мені вже зробили щеплення
64%
35
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
6
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От мені просто цікаво стало - другий рік тягнеться ця епопея . І невже у декого немає ще досі реальних прикладів поруч про наслідки ковіду ? Ну якщо людина живе якось ізольовано і мало спілкується - то може бути . Хоч я теж мало спілкуюся - але маю 2 приклади . Одна смерть просто і друга ( найбільш вірогідна причина - наслідки перенесеного в легкій формі - бо інших варіантів не змогли навіть вигадати ) - операція на серці - забиті судини ...
Ну і в загальному противники вакцинації чогось бояться , чи як ?
На халяву . Якийсь вибір навіть є . Від чого остання вакцинація була у людей ? Ще в школі ? А від правцю хоча б не обновляли ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:29

ранее делалось предположение что иммунитет к коронавирусам которые вызвают сезонную простуду может помогать при ковиде.
оказалось может не только помогать, но и вредить -

These findings show that, aside from antibody (Ab) targeting of the RBD region, humoral memory responses against seasonal betacoronaviruses are potentially an important factor in dictating COVID-19 severity, with anti-HR2-dominant Ab profiles representing protective memory responses, while an anti-S2'FP dominant Ab profiles indicate deleterious recall responses.


https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 4.460338v1

Возможно это как раз и есть та самая ADE которой яма с жолобак так и не дожались от вакцины

и саммари по вакцинам - https://medicine.unimelb.edu.au/__data/ ... r-2021.pdf
Востаннє редагувалось IgA в П'ят 17 вер, 2021 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:35

  detroytred написав:Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності проти України. У Дніпрі ліквідовано ботоферму, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Потужність «ферми» - більше 5 тисяч ботів.

За задумом кураторів, масове поширення фейкової інформації серед українських інтернет-користувачів було спрямоване на дискредитацію української влади та зрив національної програми вакцинації.
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-likviduva ... -v-ukraini

что там срывать, 10%? :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:38

В России началось производство вакцины AstraZeneca против коронавируса для экспортных целей — Минпромторг РФ

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производство вакцины против COVID-19 по лицензии Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Препарат выпускается исключительно на экспорт. Об этом сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в пятницу, 17 сентября.

https://iz.ru/1223129/2021-09-17/v-rossii-nachalos-proizvodstvo-vaktciny-astrazeneca

Советую вакцинаторам смотреть на флакон, чтоб не получить "самую грязную в мире" (с) вакцину
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:39

Ну кто бы ещё притащил это сюда. Копрофаг же.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:42

  Hotab написав:fler , ваша статья расходов в другой стране. Что вы тут ищете?


Что ВЫ ТУТ ищете? Вечер в Киеве не удался? Вас продинамили? :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:46

  fler написав:
  Hotab написав:fler , ваша статья расходов в другой стране. Что вы тут ищете?


Что ВЫ ТУТ ищете? Вечер в Киеве не удался? Вас продинамили? :mrgreen:


Так в Париже же. А вы в Нико. А я несолоно хлебавши. Яма, если ты по прежнему не до конца мужчина, стучи в ЛС.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вчера со знакомым из Мордора разговаривал. Сам он переболел более полугода назад в относительно тяжёлой форме. Брата, который не верил в корону, забрали пару дней назад с 70% поражением лёгких. В общем стало настолько фигово, что под подпись начали применять экспериментальный препарат то ли Илсира, то ли Эльвира, то ли как то так. Субстанция зарегистрирована в прошлом году и хз что оно вообще такое, но лечение начали сугубо после подписания бумаг,что если завернется - вина не медиков. Самое смешное, что этот человек утверждал, что вакцины это какой то шмурдяк замешанный на коленке, а ковид простонасморк. Теперь вот получает уколы "изученным" лекарством со странным названием.

При этом есть люди, которые идут в тотальное отрицалово дале после тяжёлого течения болезни у их родственников

Забыл написать самое главное. Парню 39 лет, сопутствующих заболеваний нет, как и лишнего веса
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:02

  Hotab написав:
  fler написав:Что ВЫ ТУТ ищете? Вечер в Киеве не удался? Вас продинамили? :mrgreen:


Так в Париже же. А вы в Нико. А я несолоно хлебавши.


Вас продинамили в Париже? :lol: Там, где по словам Libo, женщину можно снять за чашечку кофе? :lol:
Понимаю, поддельный сертификат вакцинации вам дорого обошелся :mrgreen:
fler
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П'ят 17 вер, 2021 19:39
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