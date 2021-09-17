Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:58

Вчера со знакомым из Мордора разговаривал. Сам он переболел более полугода назад в относительно тяжёлой форме. Брата, который не верил в корону, забрали пару дней назад с 70% поражением лёгких. В общем стало настолько фигово, что под подпись начали применять экспериментальный препарат то ли Илсира, то ли Эльвира, то ли как то так. Субстанция зарегистрирована в прошлом году и хз что оно вообще такое, но лечение начали сугубо после подписания бумаг,что если завернется - вина не медиков. Самое смешное, что этот человек утверждал, что вакцины это какой то шмурдяк замешанный на коленке, а ковид простонасморк. Теперь вот получает уколы "изученным" лекарством со странным названием.



При этом есть люди, которые идут в тотальное отрицалово дале после тяжёлого течения болезни у их родственников



Забыл написать самое главное. Парню 39 лет, сопутствующих заболеваний нет, как и лишнего веса