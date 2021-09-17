От мені просто цікаво стало - другий рік тягнеться ця епопея . І невже у декого немає ще досі реальних прикладів поруч про наслідки ковіду ? Ну якщо людина живе якось ізольовано і мало спілкується - то може бути . Хоч я теж мало спілкуюся - але маю 2 приклади . Одна смерть просто і друга ( найбільш вірогідна причина - наслідки перенесеного в легкій формі - бо інших варіантів не змогли навіть вигадати ) - операція на серці - забиті судини ... Ну і в загальному противники вакцинації чогось бояться , чи як ? На халяву . Якийсь вибір навіть є . Від чого остання вакцинація була у людей ? Ще в школі ? А від правцю хоча б не обновляли ?
ранее делалось предположение что иммунитет к коронавирусам которые вызвают сезонную простуду может помогать при ковиде. оказалось может не только помогать, но и вредить -
These findings show that, aside from antibody (Ab) targeting of the RBD region, humoral memory responses against seasonal betacoronaviruses are potentially an important factor in dictating COVID-19 severity, with anti-HR2-dominant Ab profiles representing protective memory responses, while an anti-S2'FP dominant Ab profiles indicate deleterious recall responses.
detroytred написав:Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності проти України. У Дніпрі ліквідовано ботоферму, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Потужність «ферми» - більше 5 тисяч ботів.
В России началось производство вакцины AstraZeneca против коронавируса для экспортных целей — Минпромторг РФ
Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производство вакцины против COVID-19 по лицензии Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Препарат выпускается исключительно на экспорт. Об этом сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в пятницу, 17 сентября.
Вчера со знакомым из Мордора разговаривал. Сам он переболел более полугода назад в относительно тяжёлой форме. Брата, который не верил в корону, забрали пару дней назад с 70% поражением лёгких. В общем стало настолько фигово, что под подпись начали применять экспериментальный препарат то ли Илсира, то ли Эльвира, то ли как то так. Субстанция зарегистрирована в прошлом году и хз что оно вообще такое, но лечение начали сугубо после подписания бумаг,что если завернется - вина не медиков. Самое смешное, что этот человек утверждал, что вакцины это какой то шмурдяк замешанный на коленке, а ковид простонасморк. Теперь вот получает уколы "изученным" лекарством со странным названием.
При этом есть люди, которые идут в тотальное отрицалово дале после тяжёлого течения болезни у их родственников
Забыл написать самое главное. Парню 39 лет, сопутствующих заболеваний нет, как и лишнего веса