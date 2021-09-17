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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3727372837293730

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 56
Мені вже зробили щеплення
64%
36
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
6
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:18

  yama написав:https://www.facebook.com/blogmaryshuk/videos/578108193218149/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
видео
Владислава Анатольевича ШАФАЛИНОВА, доктора медицинских наук, профессора, академика Академии Военных наук Российской Федерации.

они что с Жолобак сговорились ? одно и то же слово в слово :wink:

Ковид - это тест на IQ :lol:
Я бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров.
Здесь можно смотреть на скорости 2х
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:43

В пятницу, 17 сентября, в Индии сделали более 20 млн прививок от коронавируса. Причиной стало желание граждан отметить таким образом день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди :shock:
Согласно официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Но только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе.
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56345591
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:04

  IgA написав:
  Schmit написав:Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время.
Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы.


Совет хороший но лучше без фанатизма

Zinc toxicity can have both acute and chronic effects. The severity of your symptoms largely depends on the dose and duration of intake.

With acute ingestion of high doses of zinc, gastrointestinal symptoms are likely. In severe cases, such as with accidental ingestion of zinc-containing household products, gastrointestinal corrosion and bleeding can occur.

Long-term use may cause less immediate but serious side effects, such as low “good” HDL cholesterol, copper deficiency and a suppressed immune system.


Very high doses of quercetin may damage the kidneys. You should take periodic breaks from taking quercetin. Pregnant women, breastfeeding women, and people with kidney disease should avoid quercetin. At doses greater than 1 g per day, there have been reports of damage to the kidneys.

Также длительный прием высоких доз витамина Д может привести к гиперкальцемии, а бездумный прием дешевой синтетической аскорбиновой кислоты - к сосудистым "звездочкам".
Ко всему надо подходить с умом. Вообще нужно стараться получать ежедневные дозы витаминов с натуральных продуктов. Если же принимать добавки, то лучше половину или еще меньше рекомендованной дневной нормы, делать перерывы, чередовать приемы, менять форму принимаемых витаминов, правильно сочетать (А с Е, Д3 с К2, цинк с медью и т.д).
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:30

  Ромасик написав:Я бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров.


летальность 2% - нужно дать всем переболеть, кто-то конечно не выживет, но
"люди не живут вечно" - вообще ржака, а ну, кто хочет полечится у такого светила врачебной науки?
какие-то побочные эффекты, какие точно сказать не может, признает что просто нужно больше исследований (их уже куча), где-то слышал но не читал, но при этом вакцинация преступление

Пугает АДЕ, которого до сих пор никто не видел

они что с Жолобак сговорились ? одно и то же слово в слово

одна и та же методичка :D

Да Ромасик, Вы правы, реально тест на IQ
IgA
 
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