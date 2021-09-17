Ковид - это тест на IQ
Я бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров.
Здесь можно смотреть на скорости 2х
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:18
Ковид - это тест на IQ
Я бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров.
Здесь можно смотреть на скорости 2х
Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:43
В пятницу, 17 сентября, в Индии сделали более 20 млн прививок от коронавируса. Причиной стало желание граждан отметить таким образом день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди
Согласно официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Но только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:04
Также длительный прием высоких доз витамина Д может привести к гиперкальцемии, а бездумный прием дешевой синтетической аскорбиновой кислоты - к сосудистым "звездочкам".
Ко всему надо подходить с умом. Вообще нужно стараться получать ежедневные дозы витаминов с натуральных продуктов. Если же принимать добавки, то лучше половину или еще меньше рекомендованной дневной нормы, делать перерывы, чередовать приемы, менять форму принимаемых витаминов, правильно сочетать (А с Е, Д3 с К2, цинк с медью и т.д).
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:30
летальность 2% - нужно дать всем переболеть, кто-то конечно не выживет, но
"люди не живут вечно" - вообще ржака, а ну, кто хочет полечится у такого светила врачебной науки?
какие-то побочные эффекты, какие точно сказать не может, признает что просто нужно больше исследований (их уже куча), где-то слышал но не читал, но при этом вакцинация преступление
Пугает АДЕ, которого до сих пор никто не видел
одна и та же методичка
Да Ромасик, Вы правы, реально тест на IQ
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