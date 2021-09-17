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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3727372837293730 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 56 Мені вже зробили щеплення 64% 36 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 11% 6 Всього голосів : 56 Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:18 yama написав: https://www.facebook.com/blogmaryshuk/videos/578108193218149/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

видео

Владислава Анатольевича ШАФАЛИНОВА, доктора медицинских наук, профессора, академика Академии Военных наук Российской Федерации.



они что с Жолобак сговорились ? одно и то же слово в слово https://www.facebook.com/blogmaryshuk/videos/578108193218149/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1CвидеоВладислава Анатольевича ШАФАЛИНОВА, доктора медицинских наук, профессора, академика Академии Военных наук Российской Федерации.они что с Жолобак сговорились ? одно и то же слово в слово

Ковид - это тест на IQ

Я бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров.

Здесь можно смотреть на скорости 2х Ковид - это тест на IQЯ бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров.Здесь можно смотреть на скорости 2х Ромасик Повідомлень: 2960 З нами з: 30.03.15 Подякував: 593 раз. Подякували: 262 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:43

Согласно официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Но только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе.

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56345591 В пятницу, 17 сентября, в Индии сделали более 20 млн прививок от коронавируса. Причиной стало желание граждан отметить таким образом день рождения премьер-министра Индии Нарендры МодиСогласно официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Но только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе. fler

Повідомлень: 2039 З нами з: 07.08.09 Подякував: 594 раз. Подякували: 745 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:04 IgA написав: Schmit написав: Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время.

Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы. Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время.Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны



Совет хороший но лучше без фанатизма



Zinc toxicity can have both acute and chronic effects. The severity of your symptoms largely depends on the dose and duration of intake.



With acute ingestion of high doses of zinc, gastrointestinal symptoms are likely. In severe cases, such as with accidental ingestion of zinc-containing household products, gastrointestinal corrosion and bleeding can occur.



Long-term use may cause less immediate but serious side effects, such as low “good” HDL cholesterol, copper deficiency and a suppressed immune system.



Very high doses of quercetin may damage the kidneys. You should take periodic breaks from taking quercetin. Pregnant women, breastfeeding women, and people with kidney disease should avoid quercetin. At doses greater than 1 g per day, there have been reports of damage to the kidneys. Совет хороший но лучше без фанатизма

Также длительный прием высоких доз витамина Д может привести к гиперкальцемии, а бездумный прием дешевой синтетической аскорбиновой кислоты - к сосудистым "звездочкам".

Ко всему надо подходить с умом. Вообще нужно стараться получать ежедневные дозы витаминов с натуральных продуктов. Если же принимать добавки, то лучше половину или еще меньше рекомендованной дневной нормы, делать перерывы, чередовать приемы, менять форму принимаемых витаминов, правильно сочетать (А с Е, Д3 с К2, цинк с медью и т.д). Также длительный прием высоких доз витамина Д может привести к гиперкальцемии, а бездумный прием дешевой синтетической аскорбиновой кислоты - к сосудистым "звездочкам".Ко всему надо подходить с умом. Вообще нужно стараться получать ежедневные дозы витаминов с натуральных продуктов. Если же принимать добавки, то лучше половину или еще меньше рекомендованной дневной нормы, делать перерывы, чередовать приемы, менять форму принимаемых витаминов, правильно сочетать (А с Е, Д3 с К2, цинк с медью и т.д). Schmit

Повідомлень: 2420 З нами з: 08.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:30 Ромасик написав: Я бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров. Я бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров.



летальность 2% - нужно дать всем переболеть, кто-то конечно не выживет, но

"люди не живут вечно" - вообще ржака, а ну, кто хочет полечится у такого светила врачебной науки?

какие-то побочные эффекты, какие точно сказать не может, признает что просто нужно больше исследований (их уже куча), где-то слышал но не читал, но при этом вакцинация преступление



Пугает АДЕ, которого до сих пор никто не видел



они что с Жолобак сговорились ? одно и то же слово в слово

одна и та же методичка



Да Ромасик, Вы правы, реально тест на IQ летальность 2% - нужно дать всем переболеть, кто-то конечно не выживет, но"люди не живут вечно" - вообще ржака, а ну, кто хочет полечится у такого светила врачебной науки?какие-то побочные эффекты, какие точно сказать не может, признает что просто нужно больше исследований (их уже куча), где-то слышал но не читал, но при этом вакцинация преступлениеПугает АДЕ, которого до сих пор никто не виделодна и та же методичкаДа Ромасик, Вы правы, реально тест на IQ IgA Повідомлень: 710 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3727372837293730 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 17 вер, 2021 19:39