Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19
Мені вже зробили щеплення 64% 36
Не можу за станом здоров'я 2% 1
Не вірю в ефективність вакцин 4% 2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 8
Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2
Ще в роздумах 11% 6
Всього голосів : 56
Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:16
В Германии начали прививать медиков третьей дозой вакцины

Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:18
yama написав: https://www.facebook.com/blogmaryshuk/videos/578108193218149/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

видео

Владислава Анатольевича ШАФАЛИНОВА, доктора медицинских наук, профессора, академика Академии Военных наук Российской Федерации.



они что с Жолобак сговорились ? одно и то же слово в слово https://www.facebook.com/blogmaryshuk/videos/578108193218149/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1CвидеоВладислава Анатольевича ШАФАЛИНОВА, доктора медицинских наук, профессора, академика Академии Военных наук Российской Федерации.они что с Жолобак сговорились ? одно и то же слово в слово

Ковид - это тест на IQ

Я бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров.

Ковид - это тест на IQ
Я бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров.
Здесь можно смотреть на скорости 2х
Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:43

Согласно официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Но только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе.

Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:43
В пятницу, 17 сентября, в Индии сделали более 20 млн прививок от коронавируса. Причиной стало желание граждан отметить таким образом день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди
Согласно официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Но только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе.
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56345591

Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:04
IgA написав: Schmit написав: Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время.
Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы.

Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы. Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время.Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны



Совет хороший но лучше без фанатизма



Zinc toxicity can have both acute and chronic effects. The severity of your symptoms largely depends on the dose and duration of intake.



With acute ingestion of high doses of zinc, gastrointestinal symptoms are likely. In severe cases, such as with accidental ingestion of zinc-containing household products, gastrointestinal corrosion and bleeding can occur.



Long-term use may cause less immediate but serious side effects, such as low “good” HDL cholesterol, copper deficiency and a suppressed immune system.



Very high doses of quercetin may damage the kidneys. You should take periodic breaks from taking quercetin. Pregnant women, breastfeeding women, and people with kidney disease should avoid quercetin. At doses greater than 1 g per day, there have been reports of damage to the kidneys. Совет хороший но лучше без фанатизма

Также длительный прием высоких доз витамина Д может привести к гиперкальцемии, а бездумный прием дешевой синтетической аскорбиновой кислоты - к сосудистым "звездочкам".

Ко всему надо подходить с умом. Вообще нужно стараться получать ежедневные дозы витаминов с натуральных продуктов. Если же принимать добавки, то лучше половину или еще меньше рекомендованной дневной нормы, делать перерывы, чередовать приемы, менять форму принимаемых витаминов, правильно сочетать (А с Е, Д3 с К2, цинк с медью и т.д). Также длительный прием высоких доз витамина Д может привести к гиперкальцемии, а бездумный прием дешевой синтетической аскорбиновой кислоты - к сосудистым "звездочкам".Ко всему надо подходить с умом. Вообще нужно стараться получать ежедневные дозы витаминов с натуральных продуктов. Если же принимать добавки, то лучше половину или еще меньше рекомендованной дневной нормы, делать перерывы, чередовать приемы, менять форму принимаемых витаминов, правильно сочетать (А с Е, Д3 с К2, цинк с медью и т.д). Schmit

Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:30
Ромасик написав: Я бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров.



летальность 2% - нужно дать всем переболеть, кто-то конечно не выживет, но

"люди не живут вечно" - вообще ржака, а ну, кто хочет полечится у такого светила врачебной науки?

какие-то побочные эффекты, какие точно сказать не может, признает что просто нужно больше исследований (их уже куча), где-то слышал но не читал, но при этом вакцинация преступление



Пугает АДЕ, которого до сих пор никто не видел



они что с Жолобак сговорились ? одно и то же слово в слово

одна и та же методичка



летальность 2% - нужно дать всем переболеть, кто-то конечно не выживет, но
"люди не живут вечно" - вообще ржака, а ну, кто хочет полечится у такого светила врачебной науки?
какие-то побочные эффекты, какие точно сказать не может, признает что просто нужно больше исследований (их уже куча), где-то слышал но не читал, но при этом вакцинация преступление
Пугает АДЕ, которого до сих пор никто не видел
они что с Жолобак сговорились ? одно и то же слово в слово
одна и та же методичка
Да Ромасик, Вы правы, реально тест на IQ

Ковид подтвержден, или просто пневмония=ковид? ......Ковид подтвержден, или просто пневмония=ковид?

Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:59
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: ......
Ковид подтвержден, или просто пневмония=ковид?
По КТ сказали, что на 99,9% ковид. Сделали ПЦР, результата пока нет. Подумали и отвезли в больницу.

Ничего себе. Скорейшего выздоровления.



Любопытно, что практически все мои родственники и знакомые привились без принуждений и просьб. Некоторые привились уже после того, как переболели.

В общем, типичные законопослушные совки, не заботящиеся ни о правах человека, ни о свободе не носить маски.

Ничего себе. Скорейшего выздоровления.
Любопытно, что практически все мои родственники и знакомые привились без принуждений и просьб. Некоторые привились уже после того, как переболели.
В общем, типичные законопослушные совки, не заботящиеся ни о правах человека, ни о свободе не носить маски.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:00
IgA написав: Ромасик написав: Я бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров.



летальность 2% - нужно дать всем переболеть, кто-то конечно не выживет, но

"люди не живут вечно" - вообще ржака, а ну, кто хочет полечится у такого светила врачебной науки? летальность 2% - нужно дать всем переболеть, кто-то конечно не выживет, но"люди не живут вечно" - вообще ржака, а ну, кто хочет полечится у такого светила врачебной науки? нет, хочется побежать да уколоться.

летальность 2% - нужно дать всем переболеть, кто-то конечно не выживет, но
"люди не живут вечно" - вообще ржака, а ну, кто хочет полечится у такого светила врачебной науки?
нет, хочется побежать да уколоться.
Вы так не волнуйтесь, сейчас на вас вакцины испытаем и узнаем, есть ли там побочки или нет?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:04

Primary efficacy analysis demonstrates BNT162b2 to be 95% effective against COVID-19 beginning 28 days after the first dose;

https://www.pfizer.com/news/press-relea ... 19-vaccine

Wednesday, November 18, 2020 - 06:59am
Primary efficacy analysis demonstrates BNT162b2 to be 95% effective against COVID-19 beginning 28 days after the first dose;
https://www.pfizer.com/news/press-relea ... 19-vaccine
А как все многообещающе начиналось... Бустер? Не, не слышали.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:21
Ромасик написав: Primary efficacy analysis demonstrates BNT162b2 to be 95% effective against COVID-19 beginning 28 days

к слову, в рашке касательно состояния здоровья ВВП, как-то спокойно употребляется понятие ревакцинации через полгода. Как буд-то это само собой понятно и всем давно известно. Хотя мне оно как-то режет глаза. Может я просто не внимательно читал оферту? Кто тут внимательно следил за хронологией событий, напомните, пожалуйста.

Это касательно новичка. Касательно разных файзеров, то срок действия сертификата пол года косвенно это тоже подтверждает. То когда конец этого бизнес проекта?

Таким образом уже в ближайшее время в статистиках нужно будет учитывать не только количество вакцинаций, а и количество "активной" вакцинации (у кого не более 6 мес). И может получится так, что количество "активных" начнет убывать, если чипированные начнут что-то осознавать и разочаровываться. Пока, мне кажется, большинство даже не понимает, что через пол года им нужно явиться на апгрейд.

к слову, в рашке касательно состояния здоровья ВВП, как-то спокойно употребляется понятие ревакцинации через полгода. Как буд-то это само собой понятно и всем давно известно. Хотя мне оно как-то режет глаза. Может я просто не внимательно читал оферту? Кто тут внимательно следил за хронологией событий, напомните, пожалуйста.
Это касательно новичка. Касательно разных файзеров, то срок действия сертификата пол года косвенно это тоже подтверждает. То когда конец этого бизнес проекта?
Таким образом уже в ближайшее время в статистиках нужно будет учитывать не только количество вакцинаций, а и количество "активной" вакцинации (у кого не более 6 мес). И может получится так, что количество "активных" начнет убывать, если чипированные начнут что-то осознавать и разочаровываться. Пока, мне кажется, большинство даже не понимает, что через пол года им нужно явиться на апгрейд.
Но сектанты, свято верующие в их долг чипироваться и считающие себя выше других, всегда радуют.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:24
Ромасик написав: Вы так не волнуйтесь, сейчас на вас вакцины испытаем и узнаем, есть ли там побочки или нет?



По сути возразить как обычно нечего?



По сути возразить как обычно нечего?
Все уже испытано до меня, я не волнуюсь. А вот почему Вас так волнует принудительная вакцинация в России? Вы же недавно писали что ситуация с ковидом в Украине Вас не беспокоит. Переехали?

