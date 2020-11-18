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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:18
Ковид - это тест на IQ
Я бы сказал, всем ваксерам смотреть обьязательно, но лан. Больше ваксеров - меньше ваксеров.
Здесь можно смотреть на скорости 2х
Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:43
В пятницу, 17 сентября, в Индии сделали более 20 млн прививок от коронавируса. Причиной стало желание граждан отметить таким образом день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди
Согласно официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Но только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:04
Также длительный прием высоких доз витамина Д может привести к гиперкальцемии, а бездумный прием дешевой синтетической аскорбиновой кислоты - к сосудистым "звездочкам".
Ко всему надо подходить с умом. Вообще нужно стараться получать ежедневные дозы витаминов с натуральных продуктов. Если же принимать добавки, то лучше половину или еще меньше рекомендованной дневной нормы, делать перерывы, чередовать приемы, менять форму принимаемых витаминов, правильно сочетать (А с Е, Д3 с К2, цинк с медью и т.д).
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:30
летальность 2% - нужно дать всем переболеть, кто-то конечно не выживет, но
"люди не живут вечно" - вообще ржака, а ну, кто хочет полечится у такого светила врачебной науки?
какие-то побочные эффекты, какие точно сказать не может, признает что просто нужно больше исследований (их уже куча), где-то слышал но не читал, но при этом вакцинация преступление
Пугает АДЕ, которого до сих пор никто не видел
одна и та же методичка
Да Ромасик, Вы правы, реально тест на IQ
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:59
Ничего себе. Скорейшего выздоровления.
Любопытно, что практически все мои родственники и знакомые привились без принуждений и просьб. Некоторые привились уже после того, как переболели.
В общем, типичные законопослушные совки, не заботящиеся ни о правах человека, ни о свободе не носить маски.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:00
нет, хочется побежать да уколоться.
Вы так не волнуйтесь, сейчас на вас вакцины испытаем и узнаем, есть ли там побочки или нет?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:04
Wednesday, November 18, 2020 - 06:59am
Primary efficacy analysis demonstrates BNT162b2 to be 95% effective against COVID-19 beginning 28 days after the first dose;
А как все многообещающе начиналось... Бустер? Не, не слышали.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:21
к слову, в рашке касательно состояния здоровья ВВП, как-то спокойно употребляется понятие ревакцинации через полгода. Как буд-то это само собой понятно и всем давно известно. Хотя мне оно как-то режет глаза. Может я просто не внимательно читал оферту? Кто тут внимательно следил за хронологией событий, напомните, пожалуйста.
Это касательно новичка. Касательно разных файзеров, то срок действия сертификата пол года косвенно это тоже подтверждает. То когда конец этого бизнес проекта?
Таким образом уже в ближайшее время в статистиках нужно будет учитывать не только количество вакцинаций, а и количество "активной" вакцинации (у кого не более 6 мес). И может получится так, что количество "активных" начнет убывать, если чипированные начнут что-то осознавать и разочаровываться. Пока, мне кажется, большинство даже не понимает, что через пол года им нужно явиться на апгрейд.
Но сектанты, свято верующие в их долг чипироваться и считающие себя выше других, всегда радуют.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:24
По сути возразить как обычно нечего?
Все уже испытано до меня, я не волнуюсь. А вот почему Вас так волнует принудительная вакцинация в России? Вы же недавно писали что ситуация с ковидом в Украине Вас не беспокоит. Переехали?
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