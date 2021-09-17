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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3727372837293730

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 56
Мені вже зробили щеплення
64%
36
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
6
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:09

  Вкладчик1234 написав:
В России началось производство вакцины AstraZeneca против коронавируса для экспортных целей — Минпромторг РФ
....

......
Советую вакцинаторам смотреть на флакон, чтоб не получить "самую грязную в мире" (с) вакцину

Вот никак не могу понять, зачем Вы пургу гоните?
Ну, освоили по лицензии. Молодцы.
Мы этого почему-то не делаем.
Причём тут "самую грязную"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:12

Hotab
Вкладчик решил доказать, что не все идиоты замолчали

Ромасик доказывает это гораздо эффективнее и нагляднее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:16

  Вкладчик1234 написав:....
Это всё конечно "очень страшно", но сколько из них умерло? А точнее: умерло от ковида (не в ДТП, не утонули, не отравились и т.д.)

Из кого "из них"?
Из уманьцев или из хасидов?
Кто Вас волнует?

P.s. Я Вам ответил, что возражению у меня были по сути, а не по словам. Вы отмолчались. Ответа от Вас ждать или бесполезно?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:24

  fler написав:В пятницу, 17 сентября, в Индии сделали более 20 млн прививок от коронавируса. Причиной стало желание граждан отметить таким образом день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди :shock:
Согласно официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Но только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе.
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56345591

Лень смотреть демографическую пирамиду Индии, но 20% взрослого населения это минимум 100 млн человек, т.е. 200 млн доз+ ещё 490 млн с одной дозой. Всего выходит минимум 70 млн доз. По-моему, исключительный результат. С нашим сравнивать не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:26

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
В России началось производство вакцины AstraZeneca против коронавируса для экспортных целей — Минпромторг РФ
....

......
Советую вакцинаторам смотреть на флакон, чтоб не получить "самую грязную в мире" (с) вакцину

Вот никак не могу понять, зачем Вы пургу гоните?
Ну, освоили по лицензии. Молодцы.
Мы этого почему-то не делаем.
Причём тут "самую грязную"?

Не мешаем Вкладчику опять радоваться новости от 2020 года, потом 12.05.2021 года, теперь вот 17.09.2021 года. Ведь главное намерения, а не результат ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:32

  fin написав:.....
Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве.

"Опытные врачи" и даже "доктора наук" тоже люди и как и все люди могут ошибаться и могут быть достаточно ограниченными.
Если "опытный врач", к примеру, прекрасно удаляет аппендицит, показывая отличные результаты, это не значит, что он семи пядей во лбу и его советов стоит слушать в вопросах, не связанных с аппендицитом. К сожалению, дураков много во всех профессиях. Особенно в бывших союзных республиках. Хотя и в других странах тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:35

Или изучали старческий маразм, а сделали выводы по короне?

Разбираться не стал

Отличная аргументация!
Как раз на уровне маразма.

зачем КТ при короне?

А при двухсторонней пневмонии? Не? Не надо?
Подтверждение высокого IQ?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 17 вер, 2021 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:38

У зятя ПЦР подтвердил ковид.
Даже штам определили (?) - дельта.
Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.
Почему маска не знаю - при сатурации 96.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 вер, 2021 00:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 00:20

Не желаю Вам беды,
Зла Вам не желаю -
Вместо хлеба - лебеды,
Чобра - вместо чаю.

Никогда не желаю зла людям.
И не могу желать никому, даже антиваксам и просто дуракам заболеть ковидом в мало-мальски тяжёлой форме.
И не хочется скатываться до мата, тем более, всё равно модеры должны будут удалить.
Но иначе как суками не могу назвать людей, которые до сих пор стараются то ли в шутку, то ли всерьёз доказывать, что ковид "это просто сопли", "никакого ковида нет" и прочие даже не благо-, а просто глупости.
Пляска на костях.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 вер, 2021 00:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 00:23

  detroytred написав:Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності проти України. У Дніпрі ліквідовано ботоферму, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Потужність «ферми» - більше 5 тисяч ботів.

За задумом кураторів, масове поширення фейкової інформації серед українських інтернет-користувачів було спрямоване на дискредитацію української влади та зрив національної програми вакцинації.
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-likviduva ... -v-ukraini

Слабаки в Днепре.
В Харькове более 50 тысяч. Давал ссылку вчера или позавчера.
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