fler написав:В пятницу, 17 сентября, в Индии сделали более 20 млн прививок от коронавируса. Причиной стало желание граждан отметить таким образом день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди Согласно официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Но только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56345591
Лень смотреть демографическую пирамиду Индии, но 20% взрослого населения это минимум 100 млн человек, т.е. 200 млн доз+ ещё 490 млн с одной дозой. Всего выходит минимум 70 млн доз. По-моему, исключительный результат. С нашим сравнивать не буду.
fin написав:..... Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве.
"Опытные врачи" и даже "доктора наук" тоже люди и как и все люди могут ошибаться и могут быть достаточно ограниченными. Если "опытный врач", к примеру, прекрасно удаляет аппендицит, показывая отличные результаты, это не значит, что он семи пядей во лбу и его советов стоит слушать в вопросах, не связанных с аппендицитом. К сожалению, дураков много во всех профессиях. Особенно в бывших союзных республиках. Хотя и в других странах тоже.
Не желаю Вам беды, Зла Вам не желаю - Вместо хлеба - лебеды, Чобра - вместо чаю.
Никогда не желаю зла людям. И не могу желать никому, даже антиваксам и просто дуракам заболеть ковидом в мало-мальски тяжёлой форме. И не хочется скатываться до мата, тем более, всё равно модеры должны будут удалить. Но иначе как суками не могу назвать людей, которые до сих пор стараются то ли в шутку, то ли всерьёз доказывать, что ковид "это просто сопли", "никакого ковида нет" и прочие даже не благо-, а просто глупости. Пляска на костях.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 вер, 2021 00:26, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності проти України. У Дніпрі ліквідовано ботоферму, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Потужність «ферми» - більше 5 тисяч ботів.