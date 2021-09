Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3728372937303731> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 56 Мені вже зробили щеплення 64% 36 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 11% 6 Всього голосів : 56 Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:24 fler написав: В пятницу, 17 сентября, в Индии сделали более 20 млн прививок от коронавируса. Причиной стало желание граждан отметить таким образом день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди

Согласно официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Но только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе.

Лень смотреть демографическую пирамиду Индии, но 20% взрослого населения это минимум 100 млн человек, т.е. 200 млн доз+ ещё 490 млн с одной дозой. Всего выходит минимум 700 млн доз. По-моему, исключительный результат. С нашим сравнивать не буду. Лень смотреть демографическую пирамиду Индии, но 20% взрослого населения это минимум 100 млн человек, т.е. 200 млн доз+ ещё 490 млн с одной дозой. Всего выходит минимум 700 млн доз. По-моему, исключительный результат. С нашим сравнивать не буду. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 вер, 2021 07:10, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19607 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4837 раз. Подякували: 4476 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:26 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: В России началось производство вакцины AstraZeneca против коронавируса для экспортных целей — Минпромторг РФ

Советую вакцинаторам смотреть на флакон, чтоб не получить "самую грязную в мире" (с) вакцину

Вот никак не могу понять, зачем Вы пургу гоните?

Ну, освоили по лицензии. Молодцы.

Мы этого почему-то не делаем.

Причём тут "самую грязную"? Вот никак не могу понять, зачем Вы пургу гоните?Ну, освоили по лицензии. Молодцы.Мы этого почему-то не делаем.Причём тут "самую грязную"?

Не мешаем Вкладчику опять радоваться новости от 2020 года, потом 12.05.2021 года, теперь вот 17.09.2021 года. Ведь главное намерения, а не результат Не мешаем Вкладчику опять радоваться новости от 2020 года, потом 12.05.2021 года, теперь вот 17.09.2021 года. Ведь главное намерения, а не результат stm

Повідомлень: 3027 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:32 fin написав: .....

Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве. .....Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве.

"Опытные врачи" и даже "доктора наук" тоже люди и как и все люди могут ошибаться и могут быть достаточно ограниченными.

Если "опытный врач", к примеру, прекрасно удаляет аппендицит, показывая отличные результаты, это не значит, что он семи пядей во лбу и его советов стоит слушать в вопросах, не связанных с аппендицитом. К сожалению, дураков много во всех профессиях. Особенно в бывших союзных республиках. Хотя и в других странах тоже. "Опытные врачи" и даже "доктора наук" тоже люди и как и все люди могут ошибаться и могут быть достаточно ограниченными.Если "опытный врач", к примеру, прекрасно удаляет аппендицит, показывая отличные результаты, это не значит, что он семи пядей во лбу и его советов стоит слушать в вопросах, не связанных с аппендицитом. К сожалению, дураков много во всех профессиях. Особенно в бывших союзных республиках. Хотя и в других странах тоже. ЛАД 2 Повідомлень: 19607 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4837 раз. Подякували: 4476 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:35 Или изучали старческий маразм, а сделали выводы по короне?

Разбираться не стал

Отличная аргументация!

Как раз на уровне маразма.



зачем КТ при короне?

А при двухсторонней пневмонии? Не? Не надо?

Подтверждение высокого IQ? Отличная аргументация!Как раз на уровне маразма.А при двухсторонней пневмонии? Не? Не надо?Подтверждение высокого IQ? Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 17 вер, 2021 23:41, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19607 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4837 раз. Подякували: 4476 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:38 У зятя ПЦР подтвердил ковид.

Даже штам определили (?) - дельта.

Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.

Почему маска не знаю - при сатурации 96. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 вер, 2021 00:21, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19607 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4837 раз. Подякували: 4476 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 00:20 Не желаю Вам беды,

Зла Вам не желаю -

Вместо хлеба - лебеды,

Чобра - вместо чаю.



Никогда не желаю зла людям.

И не могу желать никому, даже антиваксам и просто дуракам заболеть ковидом в мало-мальски тяжёлой форме.

И не хочется скатываться до мата, тем более, всё равно модеры должны будут удалить.

Но иначе как суками не могу назвать людей, которые до сих пор стараются то ли в шутку, то ли всерьёз доказывать, что ковид "это просто сопли", "никакого ковида нет" и прочие даже не благо-, а просто глупости.

Пляска на костях. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 вер, 2021 00:26, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 19607 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4837 раз. Подякували: 4476 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 00:23 detroytred написав: Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності проти України. У Дніпрі ліквідовано ботоферму, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Потужність «ферми» - більше 5 тисяч ботів.



За задумом кураторів, масове поширення фейкової інформації серед українських інтернет-користувачів було спрямоване на дискредитацію української влади та зрив національної програми вакцинації.

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-likviduva ... -v-ukraini Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності проти України. У Дніпрі ліквідовано ботоферму, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Потужність «ферми» - більше 5 тисяч ботів.За задумом кураторів, масове поширення фейкової інформації серед українських інтернет-користувачів було спрямоване на дискредитацію української влади та зрив національної програми вакцинації.

Слабаки в Днепре.

В Харькове более 50 тысяч. Давал ссылку вчера или позавчера. Слабаки в Днепре.В Харькове более 50 тысяч. Давал ссылку вчера или позавчера. ЛАД 2 Повідомлень: 19607 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4837 раз. Подякували: 4476 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 06:19 Hotab написав: 6624.

390 смертей за последние 4 дня.

Доброе утро , Флер



Интересно , Будивельныки и прочие вкладчики уже окончательно замолчат после 100 или 200 или 300 суточных жмуров? В апреле как-то хвосты поджали, а тут снова запели о 3% хворых и 2% смертей. 6624.390 смертей за последние 4 дня.Доброе утро , ФлерИнтересно , Будивельныки и прочие вкладчики уже окончательно замолчат после 100 или 200 или 300 суточных жмуров? В апреле как-то хвосты поджали, а тут снова запели о 3% хворых и 2% смертей.

Этот локдаун будет жестче, так как раньше "пересічні" хоть боялись вируса и хоть как-то носили маски. Сейчас смотрю в магазинах/общественном транспорте маски носят еденицы. Выходит начитавшись и насмотревшись всяких инфлюенсеров из тик-тока народ стал умнее и грамотнее, "долой маску и вакцину как мировую закулису, признанную уничтожить самый умный и образованный украинский народ" . Этот локдаун будет жестче, так как раньше "пересічні" хоть боялись вируса и хоть как-то носили маски. Сейчас смотрю в магазинах/общественном транспорте маски носят еденицы. Выходит начитавшись и насмотревшись всяких инфлюенсеров из тик-тока народ стал умнее и грамотнее, BIGor

Повідомлень: 5271 З нами з: 19.09.10 Подякував: 887 раз. Подякували: 1147 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 08:32 IgA написав: Schmit написав: Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время.

Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы. Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время.Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны



Совет хороший но лучше без фанатизма



Zinc toxicity can have both acute and chronic effects. The severity of your symptoms largely depends on the dose and duration of intake.



With acute ingestion of high doses of zinc, gastrointestinal symptoms are likely. In severe cases, such as with accidental ingestion of zinc-containing household products, gastrointestinal corrosion and bleeding can occur.



Long-term use may cause less immediate but serious side effects, such as low “good” HDL cholesterol, copper deficiency and a suppressed immune system.



Very high doses of quercetin may damage the kidneys. You should take periodic breaks from taking quercetin. Pregnant women, breastfeeding women, and people with kidney disease should avoid quercetin. At doses greater than 1 g per day, there have been reports of damage to the kidneys. Совет хороший но лучше без фанатизма

уже с год ем цинк+селен, кверцетин, К, не болел, побочки нет... уже с год ем цинк+селен, кверцетин, К, не болел, побочки нет... edvardd

Повідомлень: 6577 З нами з: 20.11.08 Подякував: 114 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 08:34 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: ....

Это всё конечно "очень страшно", но сколько из них умерло? А точнее: умерло от ковида (не в ДТП, не утонули, не отравились и т.д.) ....Это всё конечно "очень страшно", но сколько из них умерло? А точнее: умерло от ковида (не в ДТП, не утонули, не отравились и т.д.)

Из кого "из них"?

Из уманьцев или из хасидов?

Кто Вас волнует?



P.s. Я Вам ответил, что возражению у меня были по сути, а не по словам. Вы отмолчались. Ответа от Вас ждать или бесполезно? Из кого "из них"?Из уманьцев или из хасидов?Кто Вас волнует?P.s. Я Вам ответил, что возражению у меня были по сути, а не по словам. Вы отмолчались. Ответа от Вас ждать или бесполезно?

1. Да хоть одни, хоть другие.

2. Не видел того сообщения. По сути я Вам ответил. Если ответ не совпадает с Вашими убеждениями - это не значит что мой ответ "неправильный". Тем более, зачем Вам ответы, если Вы с коллегами и так знаете "как правильно", и "как лучше" 1. Да хоть одни, хоть другие.2. Не видел того сообщения. По сути я Вам ответил. Если ответ не совпадает с Вашими убеждениями - это не значит что мой ответ "неправильный". Тем более, зачем Вам ответы, если Вы с коллегами и так знаете "как правильно", и "как лучше" Вкладчик1234

