fler написав:В пятницу, 17 сентября, в Индии сделали более 20 млн прививок от коронавируса. Причиной стало желание граждан отметить таким образом день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди Согласно официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Но только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56345591
Лень смотреть демографическую пирамиду Индии, но 20% взрослого населения это минимум 100 млн человек, т.е. 200 млн доз+ ещё 490 млн с одной дозой. Всего выходит минимум 700 млн доз. По-моему, исключительный результат. С нашим сравнивать не буду.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 вер, 2021 07:10, всього редагувалось 1 раз.
fin написав:..... Если уже опытные врачи прямым текстом не советуют этого делать, то о чем еще можно говорить? Не хочу говорить названия медицинского заведения, но одно из самых известных в Киеве.
"Опытные врачи" и даже "доктора наук" тоже люди и как и все люди могут ошибаться и могут быть достаточно ограниченными. Если "опытный врач", к примеру, прекрасно удаляет аппендицит, показывая отличные результаты, это не значит, что он семи пядей во лбу и его советов стоит слушать в вопросах, не связанных с аппендицитом. К сожалению, дураков много во всех профессиях. Особенно в бывших союзных республиках. Хотя и в других странах тоже.
Не желаю Вам беды, Зла Вам не желаю - Вместо хлеба - лебеды, Чобра - вместо чаю.
Никогда не желаю зла людям. И не могу желать никому, даже антиваксам и просто дуракам заболеть ковидом в мало-мальски тяжёлой форме. И не хочется скатываться до мата, тем более, всё равно модеры должны будут удалить. Но иначе как суками не могу назвать людей, которые до сих пор стараются то ли в шутку, то ли всерьёз доказывать, что ковид "это просто сопли", "никакого ковида нет" и прочие даже не благо-, а просто глупости. Пляска на костях.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 вер, 2021 00:26, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності проти України. У Дніпрі ліквідовано ботоферму, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Потужність «ферми» - більше 5 тисяч ботів.
Hotab написав:6624. 390 смертей за последние 4 дня. Доброе утро , Флер
Интересно , Будивельныки и прочие вкладчики уже окончательно замолчат после 100 или 200 или 300 суточных жмуров? В апреле как-то хвосты поджали, а тут снова запели о 3% хворых и 2% смертей.
Этот локдаун будет жестче, так как раньше "пересічні" хоть боялись вируса и хоть как-то носили маски. Сейчас смотрю в магазинах/общественном транспорте маски носят еденицы. Выходит начитавшись и насмотревшись всяких инфлюенсеров из тик-тока народ стал умнее и грамотнее, "долой маску и вакцину как мировую закулису, признанную уничтожить самый умный и образованный украинский народ" .
Schmit написав:Лечение только одно - витамины Д, С, кварцетин, цинк, омега3... и время. Употребляли бы по чуть-чуть постоянно - прошел бы ковид мимо или незаметно. Больным же теперь нужны ударные дозы.
Совет хороший но лучше без фанатизма
Zinc toxicity can have both acute and chronic effects. The severity of your symptoms largely depends on the dose and duration of intake.
With acute ingestion of high doses of zinc, gastrointestinal symptoms are likely. In severe cases, such as with accidental ingestion of zinc-containing household products, gastrointestinal corrosion and bleeding can occur.
Long-term use may cause less immediate but serious side effects, such as low “good” HDL cholesterol, copper deficiency and a suppressed immune system.
Very high doses of quercetin may damage the kidneys. You should take periodic breaks from taking quercetin. Pregnant women, breastfeeding women, and people with kidney disease should avoid quercetin. At doses greater than 1 g per day, there have been reports of damage to the kidneys.
уже с год ем цинк+селен, кверцетин, К, не болел, побочки нет...
Вкладчик1234 написав:.... Это всё конечно "очень страшно", но сколько из них умерло? А точнее: умерло от ковида (не в ДТП, не утонули, не отравились и т.д.)
Из кого "из них"? Из уманьцев или из хасидов? Кто Вас волнует?
P.s. Я Вам ответил, что возражению у меня были по сути, а не по словам. Вы отмолчались. Ответа от Вас ждать или бесполезно?
1. Да хоть одни, хоть другие. 2. Не видел того сообщения. По сути я Вам ответил. Если ответ не совпадает с Вашими убеждениями - это не значит что мой ответ "неправильный". Тем более, зачем Вам ответы, если Вы с коллегами и так знаете "как правильно", и "как лучше"