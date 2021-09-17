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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 вер, 2021 08:41
ЛАД написав:
У зятя ПЦР подтвердил ковид.
Даже штам определили (?) - дельта.
Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.
Почему маска не знаю - при сатурации 96.
Дельта атакует легкие быстрее, чем альфа. В этом случае лучше перебдеть.
Повезло ему, что на старте волны госпитализировали. На пике не всем с сатурацией ниже 90 хватало точек с кислородом.
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antey1969
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