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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3728372937303731

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 56
Мені вже зробили щеплення
64%
36
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
6
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:41

  ЛАД написав:У зятя ПЦР подтвердил ковид.
Даже штам определили (?) - дельта.
Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.
Почему маска не знаю - при сатурации 96.

Дельта атакует легкие быстрее, чем альфа. В этом случае лучше перебдеть.
Повезло ему, что на старте волны госпитализировали. На пике не всем с сатурацией ниже 90 хватало точек с кислородом.
antey1969
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  #<1 ... 3728372937303731
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