Ромасик написав:Вы так не волнуйтесь, сейчас на вас вакцины испытаем и узнаем, есть ли там побочки или нет?
По сути возразить как обычно нечего?
Все уже испытано до меня, я не волнуюсь. А вот почему Вас так волнует принудительная вакцинация в России? Вы же недавно писали что ситуация с ковидом в Украине Вас не беспокоит. Переехали?
по сути было написано выше. Ну раз испытание на мышах вы считаете достаточным, то пусть. Дальше набор маразма вообще не понятен: где я волнуюсь о принудительной вакцинации в России и как это связано с Украиной..?
В нескольких городах Германии пациенты получили 840 доз вакцины Moderna с истекшим сроком годности. Об этом сообщает издание bild.
Так, в городах Зиндельфингене, Рейтлинген и Эсслинген-на-Неккаре было введено 840 доз вакцины против Covid-19 с истекшим сроком годности. Сообщается, что вакцина транспортировалась в холодильниках. Однако, на посылках был указан более длительный срок годности, о чем в пятницу объявили три ответственных района. Таким образом, вакцина все же вводилась частично. Однако позже дата оказалась неверной.
Сообщается, что дозы вакцины в Зиндельфингене вводили с 8 августа по 14 сентября, а в Рейтлингене и Эсслингене - с 9 сентября.
Вкладчик1234 написав:.... Это всё конечно "очень страшно", но сколько из них умерло? А точнее: умерло от ковида (не в ДТП, не утонули, не отравились и т.д.)
Из кого "из них"? Из уманьцев или из хасидов? Кто Вас волнует?
P.s. Я Вам ответил, что возражению у меня были по сути, а не по словам. Вы отмолчались. Ответа от Вас ждать или бесполезно?
1. Да хоть одни, хоть другие.
1. Умирают не на второй день после заражения. 2. Вряд ли я сумею найти данные по смертям конкретно в Умани или хасидов, летавших в Умань. Если Вы знаете, как это сделать, будьте любезны.
2. Не видел того сообщения. По сути я Вам ответил. Если ответ не совпадает с Вашими убеждениями - это не значит что мой ответ "неправильный". Тем более, зачем Вам ответы, если Вы с коллегами и так знаете "как правильно", и "как лучше"
"То сообщение" было viewtopic.php?p=5298860#p5298860. Я не знаю "как правильно", и "как лучше". Если Вы думаете, что я в восторге от локдаунов, то Вы глубоко ошибаетесь. Но я точно знаю, что соблюдать элементарные требования масочного режима (это не значит ходить в маске по пустым улицам), социальной дистанции, никакой проблемы не представляет. И хорошо вижу, что ни одного варианта лучше вакцины никто не предложил. И Вы в том числе. И на 100% уверен, что доказывать, что ковид это "соплевирус" или что его вообще не существует, после 55 тыс. смертей только в Украине способен либо злонамеренный человек, либо полный идиот. Допускаю ещё вариант - человек, полностью одурманенный конспирологией из всяких соцсетей. Впрочем, третий случай практически не отличается от второго.
А при двухсторонней пневмонии? Не? Не надо? Подтверждение высокого IQ?
надо, и тест на IQ
ЛАД написав:У зятя ПЦР подтвердил ковид. Даже штамм определили (?) - дельта. Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы. Почему маска не знаю - при сатурации 96.
я бы даже поставил вопрос по другому: почему больница при сатурации 96?
Простите, пусть меня даже забанят, но вы подтверждаете старую истину - если человек идио, то это надолго. Скорее всего, навсегда. Раньше не было понятия "сатурация", но с двухсторонней пневмонией в больницу ложили всегда. Тест на IQ вы с успехом провалили.
hume написав:Вчера со знакомым из Мордора разговаривал. Сам он переболел более полугода назад в относительно тяжёлой форме. Брата, который не верил в корону, забрали пару дней назад с 70% поражением лёгких. В общем стало настолько фигово, что под подпись начали применять экспериментальный препарат то ли Илсира, то ли Эльвира, то ли как то так. Субстанция зарегистрирована в прошлом году и хз что оно вообще такое, но лечение начали сугубо после подписания бумаг,что если завернется - вина не медиков. Самое смешное, что этот человек утверждал, что вакцины это какой то шмурдяк замешанный на коленке, а ковид простонасморк. Теперь вот получает уколы "изученным" лекарством со странным названием.
Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины.