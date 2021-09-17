Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3729373037313732> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 56 Мені вже зробили щеплення 64% 36 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 11% 6 Всього голосів : 56 Додано: Суб 18 вер, 2021 08:41 ЛАД написав: У зятя ПЦР подтвердил ковид.

Даже штам определили (?) - дельта.

Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.

Почему маска не знаю - при сатурации 96. У зятя ПЦР подтвердил ковид.Даже штам определили (?) - дельта.Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.Почему маска не знаю - при сатурации 96.

Дельта атакует легкие быстрее, чем альфа. В этом случае лучше перебдеть.

Повезло ему, что на старте волны госпитализировали. На пике не всем с сатурацией ниже 90 хватало точек с кислородом. Дельта атакует легкие быстрее, чем альфа. В этом случае лучше перебдеть.Повезло ему, что на старте волны госпитализировали. На пике не всем с сатурацией ниже 90 хватало точек с кислородом. antey1969 1

Повідомлень: 10818 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1416 раз. Подякували: 3154 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 10:03 IgA написав: Ромасик написав: Вы так не волнуйтесь, сейчас на вас вакцины испытаем и узнаем, есть ли там побочки или нет? Вы так не волнуйтесь, сейчас на вас вакцины испытаем и узнаем, есть ли там побочки или нет?



По сути возразить как обычно нечего?



Все уже испытано до меня, я не волнуюсь. А вот почему Вас так волнует принудительная вакцинация в России? Вы же недавно писали что ситуация с ковидом в Украине Вас не беспокоит. Переехали? По сути возразить как обычно нечего?Все уже испытано до меня, я не волнуюсь. А вот почему Вас так волнует принудительная вакцинация в России? Вы же недавно писали что ситуация с ковидом в Украине Вас не беспокоит. Переехали?

по сути было написано выше.

Ну раз испытание на мышах вы считаете достаточным, то пусть. Дальше набор маразма вообще не понятен: где я волнуюсь о принудительной вакцинации в России и как это связано с Украиной..? по сути было написано выше.Ну раз испытание на мышах вы считаете достаточным, то пусть. Дальше набор маразма вообще не понятен: где я волнуюсь о принудительной вакцинации в России и как это связано с Украиной..? Ромасик Повідомлень: 2964 З нами з: 30.03.15 Подякував: 593 раз. Подякували: 264 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 10:24 зачем КТ при короне?

А при двухсторонней пневмонии? Не? Не надо?

Подтверждение высокого IQ? А при двухсторонней пневмонии? Не? Не надо?Подтверждение высокого IQ?

надо, и тест на IQ

ЛАД написав: У зятя ПЦР подтвердил ковид.

Даже штам определили (?) - дельта.

Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.

Почему маска не знаю - при сатурации 96. У зятя ПЦР подтвердил ковид.Даже штам определили (?) - дельта.Дали кислородную маску и ставяткапельницы.

я бы даже поставил вопрос по другому: почему больница при сатурации 96? надо, и тест на IQя бы даже поставил вопрос по другому: почему больница при сатурации 96? Ромасик Повідомлень: 2964 З нами з: 30.03.15 Подякував: 593 раз. Подякували: 264 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 10:29 В нескольких городах Германии пациенты получили 840 доз вакцины Moderna с истекшим сроком годности. Об этом сообщает издание bild.



Так, в городах Зиндельфингене, Рейтлинген и Эсслинген-на-Неккаре было введено 840 доз вакцины против Covid-19 с истекшим сроком годности. Сообщается, что вакцина транспортировалась в холодильниках. Однако, на посылках был указан более длительный срок годности, о чем в пятницу объявили три ответственных района. Таким образом, вакцина все же вводилась частично. Однако позже дата оказалась неверной.



Сообщается, что дозы вакцины в Зиндельфингене вводили с 8 августа по 14 сентября, а в Рейтлингене и Эсслингене - с 9 сентября.



https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/baden-wuerttemberg-840-patienten-bekamen-abgelaufene-moderna-dosen-77707550.bild.html



Ну не утилизировать же как вакцины от свинного гриппа Ну не утилизировать же как вакцины от свинного гриппа Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15285 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8405 раз. Подякували: 4054 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 10:33 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: ....

Это всё конечно "очень страшно", но сколько из них умерло? А точнее: умерло от ковида (не в ДТП, не утонули, не отравились и т.д.) ....Это всё конечно "очень страшно", но сколько из них умерло? А точнее: умерло от ковида (не в ДТП, не утонули, не отравились и т.д.)

Из кого "из них"?

Из уманьцев или из хасидов?

Кто Вас волнует?



P.s. Я Вам ответил, что возражению у меня были по сути, а не по словам. Вы отмолчались. Ответа от Вас ждать или бесполезно? Из кого "из них"?Из уманьцев или из хасидов?Кто Вас волнует?P.s. Я Вам ответил, что возражению у меня были по сути, а не по словам. Вы отмолчались. Ответа от Вас ждать или бесполезно?

1. Да хоть одни, хоть другие. 1. Да хоть одни, хоть другие.

1. Умирают не на второй день после заражения.

2. Вряд ли я сумею найти данные по смертям конкретно в Умани или хасидов, летавших в Умань.

Если Вы знаете, как это сделать, будьте любезны.



2. Не видел того сообщения. По сути я Вам ответил. Если ответ не совпадает с Вашими убеждениями - это не значит что мой ответ "неправильный". Тем более, зачем Вам ответы, если Вы с коллегами и так знаете "как правильно", и "как лучше"

"То сообщение" было

Я не знаю "как правильно", и "как лучше". Если Вы думаете, что я в восторге от локдаунов, то Вы глубоко ошибаетесь.

Но я точно знаю, что соблюдать элементарные требования масочного режима (это не значит ходить в маске по пустым улицам), социальной дистанции, никакой проблемы не представляет. И хорошо вижу, что ни одного варианта лучше вакцины никто не предложил. И Вы в том числе.

И на 100% уверен, что доказывать, что ковид это "соплевирус" или что его вообще не существует, после 55 тыс. смертей только в Украине способен либо злонамеренный человек, либо полный идиот. Допускаю ещё вариант - человек, полностью одурманенный конспирологией из всяких соцсетей. Впрочем, третий случай практически не отличается от второго. 1. Умирают не на второй день после заражения.2. Вряд ли я сумею найти данные по смертям конкретно в Умани или хасидов, летавших в Умань.Если Вы знаете, как это сделать, будьте любезны."То сообщение" было viewtopic.php?p=5298860#p5298860 "как правильно", и "как лучше". Если Вы думаете, что я в восторге от локдаунов, то Вы глубоко ошибаетесь.Но я точно знаю, что соблюдать элементарные требования масочного режима (это не значит ходить в маске по пустым улицам), социальной дистанции, никакой проблемы не представляет. И хорошо вижу, что ни одного варианта лучше вакцины никто не предложил. И Вы в том числе.И на 100% уверен, что доказывать, что ковид это "соплевирус" или что его вообще не существует, после 55 тыс. смертей только в Украине способен либо злонамеренный человек, либо полный идиот. Допускаю ещё вариант - человек, полностью одурманенный конспирологией из всяких соцсетей. Впрочем, третий случай практически не отличается от второго. ЛАД 2 Повідомлень: 19614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4477 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 10:37 Ромасик написав: так вы же знающий - расскажите, зачем КТ при короне? так вы же знающий - расскажите, зачем КТ при короне?

Наверно для того же, для чего мне при ударе носа сделали КТ, хотя было достаточно снимка:

1. КТ дороже

2. Врачи тупые Наверно для того же, для чего мне при ударе носа сделали КТ, хотя было достаточно снимка:1. КТ дороже2. Врачи тупые Елена8 Повідомлень: 1269 З нами з: 05.12.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 10:43 Ромасик написав: зачем КТ при короне?

А при двухсторонней пневмонии? Не? Не надо?

Подтверждение высокого IQ? А при двухсторонней пневмонии? Не? Не надо?Подтверждение высокого IQ?

надо, и тест на IQ

ЛАД написав: У зятя ПЦР подтвердил ковид.

Даже штамм определили (?) - дельта.

Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.

Почему маска не знаю - при сатурации 96. У зятя ПЦР подтвердил ковид.Даже штамм определили (?) - дельта.Дали кислородную маску и ставяткапельницы.

я бы даже поставил вопрос по другому: почему больница при сатурации 96? надо, и тест на IQя бы даже поставил вопрос по другому: почему больница при сатурации 96?

Простите, пусть меня даже забанят, но вы подтверждаете старую истину - если человек идио, то это надолго. Скорее всего, навсегда.

Раньше не было понятия "сатурация", но с двухсторонней пневмонией в больницу ложили всегда.

Тест на IQ вы с успехом провалили. Простите, пусть меня даже забанят, но вы подтверждаете старую истину - если человек идио, то это надолго. Скорее всего, навсегда.Раньше не было понятия "сатурация", но с двухсторонней пневмонией в больницу ложили всегда.Тест на IQ вы с успехом провалили. ЛАД 2 Повідомлень: 19614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4477 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 10:44 hume написав: Вчера со знакомым из Мордора разговаривал. Сам он переболел более полугода назад в относительно тяжёлой форме. Брата, который не верил в корону, забрали пару дней назад с 70% поражением лёгких. В общем стало настолько фигово, что под подпись начали применять экспериментальный препарат то ли Илсира, то ли Эльвира, то ли как то так. Субстанция зарегистрирована в прошлом году и хз что оно вообще такое, но лечение начали сугубо после подписания бумаг,что если завернется - вина не медиков. Самое смешное, что этот человек утверждал, что вакцины это какой то шмурдяк замешанный на коленке, а ковид простонасморк. Теперь вот получает уколы "изученным" лекарством со странным названием.

Вчера со знакомым из Мордора разговаривал. Сам он переболел более полугода назад в относительно тяжёлой форме. Брата, который не верил в корону, забрали пару дней назад с 70% поражением лёгких. В общем стало настолько фигово, что под подпись начали применять экспериментальный препарат то ли Илсира, то ли Эльвира, то ли как то так. Субстанция зарегистрирована в прошлом году и хз что оно вообще такое, но лечение начали сугубо после подписания бумаг,что если завернется - вина не медиков. Самое смешное, что этот человек утверждал, что вакцины это какой то шмурдяк замешанный на коленке, а ковид простонасморк. Теперь вот получает уколы "изученным" лекарством со странным названием.

Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины. Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины. Елена8 Повідомлень: 1269 З нами з: 05.12.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 10:45 Елена8 написав: Ромасик написав: так вы же знающий - расскажите, зачем КТ при короне? так вы же знающий - расскажите, зачем КТ при короне?

Наверно для того же, для чего мне при ударе носа сделали КТ, хотя было достаточно снимка:

1. КТ дороже

2. Врачи тупые Наверно для того же, для чего мне при ударе носа сделали КТ, хотя было достаточно снимка:1. КТ дороже2. Врачи тупые

Умники и всезнайки плодятся как грибы после дождя.



P.s. Модеры, Леночка часом не клон? Умники и всезнайки плодятся как грибы после дождя.P.s. Модеры, Леночка часом не клон? Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 вер, 2021 10:47, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4477 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 10:46 Елена8 написав: Ромасик написав: так вы же знающий - расскажите, зачем КТ при короне? так вы же знающий - расскажите, зачем КТ при короне?

Наверно для того же, для чего мне при ударе носа сделали КТ, хотя было достаточно снимка:

1. КТ дороже

2. Врачи тупые Наверно для того же, для чего мне при ударе носа сделали КТ, хотя было достаточно снимка:1. КТ дороже2. Врачи тупые

Зачем проводить наркоз севораном(маской), если есть проверенный столетиями рауш-наркоз(ударом деревянного молотка по голове)?

1) Севоран дороже

2) Врачи тупые Зачем проводить наркоз севораном(маской), если есть проверенный столетиями рауш-наркоз(ударом деревянного молотка по голове)?1) Севоран дороже2) Врачи тупые antey1969 1

Повідомлень: 10818 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1416 раз. Подякували: 3154 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3729373037313732> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Dаnil і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 771 , 772 , 773

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7725 7608677

ЛОБ П'ят 17 вер, 2021 19:39