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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3729373037313732>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 56
Мені вже зробили щеплення
64%
36
Не можу за станом здоров'я
2%
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Не вірю в ефективність вакцин
4%
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Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
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Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
6
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:41

  ЛАД написав:У зятя ПЦР подтвердил ковид.
Даже штам определили (?) - дельта.
Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.
Почему маска не знаю - при сатурации 96.

Дельта атакует легкие быстрее, чем альфа. В этом случае лучше перебдеть.
Повезло ему, что на старте волны госпитализировали. На пике не всем с сатурацией ниже 90 хватало точек с кислородом.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:03

  IgA написав:
  Ромасик написав:Вы так не волнуйтесь, сейчас на вас вакцины испытаем и узнаем, есть ли там побочки или нет?


По сути возразить как обычно нечего?

Все уже испытано до меня, я не волнуюсь. А вот почему Вас так волнует принудительная вакцинация в России? Вы же недавно писали что ситуация с ковидом в Украине Вас не беспокоит. Переехали?

по сути было написано выше.
Ну раз испытание на мышах вы считаете достаточным, то пусть. Дальше набор маразма вообще не понятен: где я волнуюсь о принудительной вакцинации в России и как это связано с Украиной..?
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:24

зачем КТ при короне?

А при двухсторонней пневмонии? Не? Не надо?
Подтверждение высокого IQ?

надо, и тест на IQ
  ЛАД написав:У зятя ПЦР подтвердил ковид.
Даже штам определили (?) - дельта.
Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.
Почему маска не знаю - при сатурации 96.

я бы даже поставил вопрос по другому: почему больница при сатурации 96?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:29

В нескольких городах Германии пациенты получили 840 доз вакцины Moderna с истекшим сроком годности. Об этом сообщает издание bild.

Так, в городах Зиндельфингене, Рейтлинген и Эсслинген-на-Неккаре было введено 840 доз вакцины против Covid-19 с истекшим сроком годности. Сообщается, что вакцина транспортировалась в холодильниках. Однако, на посылках был указан более длительный срок годности, о чем в пятницу объявили три ответственных района. Таким образом, вакцина все же вводилась частично. Однако позже дата оказалась неверной.

Сообщается, что дозы вакцины в Зиндельфингене вводили с 8 августа по 14 сентября, а в Рейтлингене и Эсслингене - с 9 сентября.


https://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-aktuell/baden-wuerttemberg-840-patienten-bekamen-abgelaufene-moderna-dosen-77707550.bild.html

Ну не утилизировать же как вакцины от свинного гриппа :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:33

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:....
Это всё конечно "очень страшно", но сколько из них умерло? А точнее: умерло от ковида (не в ДТП, не утонули, не отравились и т.д.)

Из кого "из них"?
Из уманьцев или из хасидов?
Кто Вас волнует?

P.s. Я Вам ответил, что возражению у меня были по сути, а не по словам. Вы отмолчались. Ответа от Вас ждать или бесполезно?

1. Да хоть одни, хоть другие.

1. Умирают не на второй день после заражения.
2. Вряд ли я сумею найти данные по смертям конкретно в Умани или хасидов, летавших в Умань.
Если Вы знаете, как это сделать, будьте любезны.

2. Не видел того сообщения. По сути я Вам ответил. Если ответ не совпадает с Вашими убеждениями - это не значит что мой ответ "неправильный". Тем более, зачем Вам ответы, если Вы с коллегами и так знаете "как правильно", и "как лучше"

"То сообщение" было viewtopic.php?p=5298860#p5298860.
Я не знаю "как правильно", и "как лучше". Если Вы думаете, что я в восторге от локдаунов, то Вы глубоко ошибаетесь.
Но я точно знаю, что соблюдать элементарные требования масочного режима (это не значит ходить в маске по пустым улицам), социальной дистанции, никакой проблемы не представляет. И хорошо вижу, что ни одного варианта лучше вакцины никто не предложил. И Вы в том числе.
И на 100% уверен, что доказывать, что ковид это "соплевирус" или что его вообще не существует, после 55 тыс. смертей только в Украине способен либо злонамеренный человек, либо полный идиот. Допускаю ещё вариант - человек, полностью одурманенный конспирологией из всяких соцсетей. Впрочем, третий случай практически не отличается от второго.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:37

  Ромасик написав:так вы же знающий - расскажите, зачем КТ при короне?

Наверно для того же, для чего мне при ударе носа сделали КТ, хотя было достаточно снимка:
1. КТ дороже
2. Врачи тупые
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:43

  Ромасик написав:
зачем КТ при короне?

А при двухсторонней пневмонии? Не? Не надо?
Подтверждение высокого IQ?

надо, и тест на IQ
  ЛАД написав:У зятя ПЦР подтвердил ковид.
Даже штамм определили (?) - дельта.
Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.
Почему маска не знаю - при сатурации 96.

я бы даже поставил вопрос по другому: почему больница при сатурации 96?

Простите, пусть меня даже забанят, но вы подтверждаете старую истину - если человек идио, то это надолго. Скорее всего, навсегда.
Раньше не было понятия "сатурация", но с двухсторонней пневмонией в больницу ложили всегда.
Тест на IQ вы с успехом провалили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:44

  hume написав:Вчера со знакомым из Мордора разговаривал. Сам он переболел более полугода назад в относительно тяжёлой форме. Брата, который не верил в корону, забрали пару дней назад с 70% поражением лёгких. В общем стало настолько фигово, что под подпись начали применять экспериментальный препарат то ли Илсира, то ли Эльвира, то ли как то так. Субстанция зарегистрирована в прошлом году и хз что оно вообще такое, но лечение начали сугубо после подписания бумаг,что если завернется - вина не медиков. Самое смешное, что этот человек утверждал, что вакцины это какой то шмурдяк замешанный на коленке, а ковид простонасморк. Теперь вот получает уколы "изученным" лекарством со странным названием.

Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:45

  Елена8 написав:
  Ромасик написав:так вы же знающий - расскажите, зачем КТ при короне?

Наверно для того же, для чего мне при ударе носа сделали КТ, хотя было достаточно снимка:
1. КТ дороже
2. Врачи тупые

Умники и всезнайки плодятся как грибы после дождя.

P.s. Модеры, Леночка часом не клон?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 вер, 2021 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:46

  Елена8 написав:
  Ромасик написав:так вы же знающий - расскажите, зачем КТ при короне?

Наверно для того же, для чего мне при ударе носа сделали КТ, хотя было достаточно снимка:
1. КТ дороже
2. Врачи тупые

Зачем проводить наркоз севораном(маской), если есть проверенный столетиями рауш-наркоз(ударом деревянного молотка по голове)?
1) Севоран дороже
2) Врачи тупые
antey1969
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