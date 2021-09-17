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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3729373037313732

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 56
Мені вже зробили щеплення
64%
36
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
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Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
6
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:53

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:У зятя ПЦР подтвердил ковид.
Даже штам определили (?) - дельта.
Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.
Почему маска не знаю - при сатурации 96.

Дельта атакует легкие быстрее, чем альфа. В этом случае лучше перебдеть.
Повезло ему, что на старте волны госпитализировали. На пике не всем с сатурацией ниже 90 хватало точек с кислородом.

Действительно, повезло. :) (нет значка "горькая усмешка").
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:55

antey1969
Если можно, вопрос.
Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.
Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?
И что лучше сделать, если смысл есть?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:03

  ЛАД написав:antey1969
Если можно, вопрос.
Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.
Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?
И что лучше сделать, если смысл есть?

Если выздоровела, смысла нет
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:19

  Елена8 написав:
  hume написав:Вчера со знакомым из Мордора разговаривал. Сам он переболел более полугода назад в относительно тяжёлой форме. Брата, который не верил в корону, забрали пару дней назад с 70% поражением лёгких. В общем стало настолько фигово, что под подпись начали применять экспериментальный препарат то ли Илсира, то ли Эльвира, то ли как то так. Субстанция зарегистрирована в прошлом году и хз что оно вообще такое, но лечение начали сугубо после подписания бумаг,что если завернется - вина не медиков. Самое смешное, что этот человек утверждал, что вакцины это какой то шмурдяк замешанный на коленке, а ковид простонасморк. Теперь вот получает уколы "изученным" лекарством со странным названием.

Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины.

Пруфы можно?
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:26

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:antey1969
Если можно, вопрос.
Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.
Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?
И что лучше сделать, если смысл есть?

Если выздоровела, смысла нет

Имел ввиду, чтобы знать был ковид или нет. И когда можно/нужно делать вакцину. Если был, то сейчас смысла нет. Да и сертификат не помешает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:30

Да, тут злорадствовали по поводу того, что Нидерланды достаточно жёстко отнеслись даже к привитым израильтянам.
Нидерланды в ближайшее время упростят правила въезда в страну для граждан Израиля.
....
В частности, под ослабление ограничений попадут полностью вакцинированные израильтяне.

Им будет разрешено не проходить обязательный карантин по прибытии.

Соответствующие правила вступят в силу уже с 22 сентября.

https://mignews.com/news/travel/niderlandy-uproshaet-pravila-vezda-dlya-nekotoryh-izrailtyan.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:46

  ЛАД написав:Да, тут злорадствовали по поводу того, что Нидерланды достаточно жёстко отнеслись даже к привитым израильтянам.
Нидерланды в ближайшее время упростят правила въезда в страну для граждан Израиля.
....
В частности, под ослабление ограничений попадут полностью вакцинированные израильтяне.

Им будет разрешено не проходить обязательный карантин по прибытии.

Соответствующие правила вступят в силу уже с 22 сентября.

https://mignews.com/news/travel/niderlandy-uproshaet-pravila-vezda-dlya-nekotoryh-izrailtyan.html

1. Какие выводы должны сделать дорогие читатели из этой информации?
2. Что такое "полностью вакцинированные израильтяне"?
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