Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:53
antey1969 написав: ЛАД написав:
У зятя ПЦР подтвердил ковид.
Даже штам определили (?) - дельта.
Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.
Почему маска не знаю - при сатурации 96.
Дельта атакует легкие быстрее, чем альфа. В этом случае лучше перебдеть.
Повезло ему, что на старте волны госпитализировали. На пике не всем с сатурацией ниже 90 хватало точек с кислородом.
Действительно, повезло.
(нет значка "горькая усмешка").
ЛАД
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Додано: Суб 18 вер, 2021 10:55
antey1969 Если можно, вопрос. Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила. Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела? И что лучше сделать, если смысл есть?
ЛАД
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:03
ЛАД написав: antey1969
Если можно, вопрос.
Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.
Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?
И что лучше сделать, если смысл есть?
Если выздоровела, смысла нет
antey1969
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:19
Елена8 написав: hume написав:
Вчера со знакомым из Мордора разговаривал. Сам он переболел более полугода назад в относительно тяжёлой форме. Брата, который не верил в корону, забрали пару дней назад с 70% поражением лёгких. В общем стало настолько фигово, что под подпись начали применять экспериментальный препарат то ли Илсира, то ли Эльвира, то ли как то так. Субстанция зарегистрирована в прошлом году и хз что оно вообще такое, но лечение начали сугубо после подписания бумаг,что если завернется - вина не медиков. Самое смешное, что этот человек утверждал, что вакцины это какой то шмурдяк замешанный на коленке, а ковид простонасморк. Теперь вот получает уколы "изученным" лекарством со странным названием.
Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас
и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины.
Пруфы можно?
_hunter
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:26
antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969
Если можно, вопрос.
Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.
Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?
И что лучше сделать, если смысл есть?
Если выздоровела, смысла нет
Имел ввиду, чтобы знать был ковид или нет. И когда можно/нужно делать вакцину. Если был, то сейчас смысла нет. Да и сертификат не помешает.
ЛАД
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:30
Да, тут злорадствовали по поводу того, что Нидерланды достаточно жёстко отнеслись даже к привитым израильтянам.
Нидерланды в ближайшее время упростят правила въезда в страну для граждан Израиля.
.... В частности, под ослабление ограничений попадут полностью вакцинированные израильтяне. Им будет разрешено не проходить обязательный карантин по прибытии. Соответствующие правила вступят в силу уже с 22 сентября. https://mignews.com/news/travel/niderlandy-uproshaet-pravila-vezda-dlya-nekotoryh-izrailtyan.html
ЛАД
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:46
ЛАД написав:
Да, тут злорадствовали по поводу того, что Нидерланды достаточно жёстко отнеслись даже к привитым израильтянам.
Нидерланды в ближайшее время упростят правила въезда в страну для граждан Израиля.
.... В частности, под ослабление ограничений попадут полностью вакцинированные израильтяне. Им будет разрешено не проходить обязательный карантин по прибытии. Соответствующие правила вступят в силу уже с 22 сентября. https://mignews.com/news/travel/niderlandy-uproshaet-pravila-vezda-dlya-nekotoryh-izrailtyan.html
1. Какие выводы должны сделать дорогие читатели из этой информации?
2. Что такое "полностью вакцинированные израильтяне"?
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