Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3729373037313732 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 56 Мені вже зробили щеплення 64% 36 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 11% 6 Всього голосів : 56 Додано: Суб 18 вер, 2021 10:53 antey1969 написав: ЛАД написав: У зятя ПЦР подтвердил ковид.

Даже штам определили (?) - дельта.

Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.

Почему маска не знаю - при сатурации 96. У зятя ПЦР подтвердил ковид.Даже штам определили (?) - дельта.Дали кислородную маску и ставят какие-то капельницы.Почему маска не знаю - при сатурации 96.

Дельта атакует легкие быстрее, чем альфа. В этом случае лучше перебдеть.

Повезло ему, что на старте волны госпитализировали. На пике не всем с сатурацией ниже 90 хватало точек с кислородом. Дельта атакует легкие быстрее, чем альфа. В этом случае лучше перебдеть.Повезло ему, что на старте волны госпитализировали. На пике не всем с сатурацией ниже 90 хватало точек с кислородом.

Действительно, повезло. (нет значка "горькая усмешка"). Действительно, повезло.(нет значка "горькая усмешка"). ЛАД 2 Повідомлень: 19614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4477 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 10:55 antey1969

Если можно, вопрос.

Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.

Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?

И что лучше сделать, если смысл есть? ЛАД 2 Повідомлень: 19614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4477 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 11:03 ЛАД написав: antey1969

Если можно, вопрос.

Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.

Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?

И что лучше сделать, если смысл есть? Если можно, вопрос.Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?И что лучше сделать, если смысл есть?

Если выздоровела, смысла нет Если выздоровела, смысла нет antey1969 1

Повідомлень: 10818 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1416 раз. Подякували: 3154 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 11:19 Елена8 написав: hume написав: Вчера со знакомым из Мордора разговаривал. Сам он переболел более полугода назад в относительно тяжёлой форме. Брата, который не верил в корону, забрали пару дней назад с 70% поражением лёгких. В общем стало настолько фигово, что под подпись начали применять экспериментальный препарат то ли Илсира, то ли Эльвира, то ли как то так. Субстанция зарегистрирована в прошлом году и хз что оно вообще такое, но лечение начали сугубо после подписания бумаг,что если завернется - вина не медиков. Самое смешное, что этот человек утверждал, что вакцины это какой то шмурдяк замешанный на коленке, а ковид простонасморк. Теперь вот получает уколы "изученным" лекарством со странным названием.

Вчера со знакомым из Мордора разговаривал. Сам он переболел более полугода назад в относительно тяжёлой форме. Брата, который не верил в корону, забрали пару дней назад с 70% поражением лёгких. В общем стало настолько фигово, что под подпись начали применять экспериментальный препарат то ли Илсира, то ли Эльвира, то ли как то так. Субстанция зарегистрирована в прошлом году и хз что оно вообще такое, но лечение начали сугубо после подписания бумаг,что если завернется - вина не медиков. Самое смешное, что этот человек утверждал, что вакцины это какой то шмурдяк замешанный на коленке, а ковид простонасморк. Теперь вот получает уколы "изученным" лекарством со странным названием.

Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины. и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины.

Пруфы можно? Пруфы можно? _hunter Повідомлень: 5106 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 11:26 antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969

Если можно, вопрос.

Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.

Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?

И что лучше сделать, если смысл есть? Если можно, вопрос.Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?И что лучше сделать, если смысл есть?

Если выздоровела, смысла нет Если выздоровела, смысла нет

Имел ввиду, чтобы знать был ковид или нет. И когда можно/нужно делать вакцину. Если был, то сейчас смысла нет. Да и сертификат не помешает. Имел ввиду, чтобы знать был ковид или нет. И когда можно/нужно делать вакцину. Если был, то сейчас смысла нет. Да и сертификат не помешает. ЛАД 2 Повідомлень: 19614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4477 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 11:30

Нидерланды в ближайшее время упростят правила въезда в страну для граждан Израиля.

....

В частности, под ослабление ограничений попадут полностью вакцинированные израильтяне.



Им будет разрешено не проходить обязательный карантин по прибытии.



Соответствующие правила вступят в силу уже с 22 сентября.

https://mignews.com/news/travel/niderlandy-uproshaet-pravila-vezda-dlya-nekotoryh-izrailtyan.html Да, тут злорадствовали по поводу того, что Нидерланды достаточно жёстко отнеслись даже к привитым израильтянам. ЛАД 2 Повідомлень: 19614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4477 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 11:46 ЛАД написав: Да, тут злорадствовали по поводу того, что Нидерланды достаточно жёстко отнеслись даже к привитым израильтянам.

Нидерланды в ближайшее время упростят правила въезда в страну для граждан Израиля.

....

В частности, под ослабление ограничений попадут полностью вакцинированные израильтяне.



Им будет разрешено не проходить обязательный карантин по прибытии.



Соответствующие правила вступят в силу уже с 22 сентября.

https://mignews.com/news/travel/niderlandy-uproshaet-pravila-vezda-dlya-nekotoryh-izrailtyan.html Да, тут злорадствовали по поводу того, что Нидерланды достаточно жёстко отнеслись даже к привитым израильтянам.

1. Какие выводы должны сделать дорогие читатели из этой информации?

2. Что такое "полностью вакцинированные израильтяне"? 1. Какие выводы должны сделать дорогие читатели из этой информации?2. Что такое "полностью вакцинированные израильтяне"? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15286 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8405 раз. Подякували: 4054 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3729373037313732 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Dаnil і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 771 , 772 , 773

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7725 7608785

ЛОБ П'ят 17 вер, 2021 19:39