hume написав:Вчера со знакомым из Мордора разговаривал. Сам он переболел более полугода назад в относительно тяжёлой форме. Брата, который не верил в корону, забрали пару дней назад с 70% поражением лёгких. В общем стало настолько фигово, что под подпись начали применять экспериментальный препарат то ли Илсира, то ли Эльвира, то ли как то так. Субстанция зарегистрирована в прошлом году и хз что оно вообще такое, но лечение начали сугубо после подписания бумаг,что если завернется - вина не медиков. Самое смешное, что этот человек утверждал, что вакцины это какой то шмурдяк замешанный на коленке, а ковид простонасморк. Теперь вот получает уколы "изученным" лекарством со странным названием.
Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины.
В австралийском городе Мельбурне акция протеста против коронавирусных ограничений, переросла в беспорядки. Митингующие начали бросать бутылки и мусор в офицеров, полиция в ответ применила силу.
Уточним, что жители крупных австралийских городов уже около трёх месяцев сидят на карантине в связи с распространением штамма «дельта». Власти планируют ослабить ограничения, когда 80% населения полностью вакцинируется, пока этот показатель составляет около 45%.
1. Какие выводы должны сделать дорогие читатели из этой информации? 2. Что такое "полностью вакцинированные израильтяне"?
Полностью уколовшиеся в ИЗРАИЛЕ (!!!) будут считаться с 1 октября, ТОЛЬКО ТЕ КТО ИМЕЕТ 3 ПРИВИВКИ, если конечно недавнее решение о бустерной вакцинации (только для +65 лет), от FDA в США, не повлияет на решение правительства Израиля.
Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою? На скільки розумію в українських реаліях вакцина зберігається переважно в побутових холодильниках. При тому що ВООЗ наголошує:
"Обычные бытовые холодильники не обеспечивают стабильного поддержания точного температурного режима, поэтому для хранения этих особо ценных вакцинных препаратов требуется специализированное медицинское холодильное оснащение" і
"Когда вакцина нагревается или чрезмерно охлаждается, это приводит к снижению ее эффективности или даже к инактивации. При хранении в условиях неправильного температурного режима вакцины могут полностью терять свои свойства или становиться небезопасными для использования"