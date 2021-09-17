|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 вер, 2021 13:40
ЛАД написав: antey1969 написав: ЛАД написав:antey1969
Если можно, вопрос.
Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.
Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?
И что лучше сделать, если смысл есть?
Если выздоровела, смысла нет
Имел ввиду, чтобы знать был ковид или нет. И когда можно/нужно делать вакцину. Если был, то сейчас смысла нет. Да и сертификат не помешает.
Сертификат по титрам антител Вам все равно не сделают, ПЦР у выздоровевшей покажет отрицательный результат, так что о "переболел и выздоровел" в сертификате не надейтесь(не был зафиксирован + на ПЦР).
Разве что чисто для себя...
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10819
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1416 раз.
- Подякували: 3154 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 18 вер, 2021 13:57
Елена8 написав:
Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины.
Это трёп от председателя некоей общественной организации
Національна медична палата України — громадська спілка, заснована приватним підприємством «Медична компанія "Дарниця"» та благодійною організацією «Міжнародне медичне товариство» 15 листопада 2013 року[1][2][3][4]. Керівником спілки з часу заснування є Кравченко Сергій Володимирович[2]
Одним из их аргументов является отсутствие инструкции на украинском языке
В общем, типа "Украинского аналитического центра" с президентом Охрименко
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18317
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2221 раз.
- Подякували: 2985 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 вер, 2021 13:59
antey1969 написав:
[
....
Сертификат по титрам антител Вам все равно не сделают, ПЦР у выздоровевшей покажет отрицательный результат, так что о "переболел и выздоровел" в сертификате не надейтесь(не был зафиксирован + на ПЦР).
Разве что чисто для себя...
Ну тогда для себя, чтобы знать, когда можно/нужно вакцинироваться.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 19615
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4838 раз.
- Подякували: 4478 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 18 вер, 2021 14:00
Yuriyqwer написав:
Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою? На скільки розумію в українських реаліях вакцина зберігається переважно в побутових холодильниках.
Я не проверял.
А ваше розуміння, основанное на трёпе из соцсетей, можете оставить при себе.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18317
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2221 раз.
- Подякували: 2985 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 вер, 2021 14:14
_hunter написав:
Пруфы можно?
Какой пруф? Вы ещё не вакцинировались или не читали бумаги, которые перед этим подписывали? А регистрацию препаратов каждый сам может проверить на сайте МОЗ.
-
Елена8
-
-
- Повідомлень: 1271
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 вер, 2021 14:24
antey1969 написав:
Зачем проводить наркоз севораном(маской), если есть проверенный столетиями рауш-наркоз(ударом деревянного молотка по голове)?
1) Севоран дороже
2) Врачи тупые
Для диагностики наличия трещин в костях носа достаточно снимка, при этом человек значительно меньше облучается. Если врачу для таких диагнозов нужно КТ и облучить половину головы, то ДА- он тупой.
-
Елена8
-
-
- Повідомлень: 1271
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 вер, 2021 14:24
Ромасик написав:
по сути было написано выше.
Ну раз испытание на мышах вы считаете достаточным, то пусть. Дальше набор маразма вообще не понятен: где я волнуюсь о принудительной вакцинации в России и как это связано с Украиной..?
Про мышей это была аргументированая позиция а не тупая шутка? Вроде как уже все вакцины прошли третью стадию испытаний на людях, их уже давно используют, все побочные эффекты которые смогли выявить описаны и их на порядки меньше чем побочек при ковиде.
Видео которое Вы советуете посмотреть про принудительную вакцинацию в России, там даже конституцию РФ цитируют. Или Вы его не смотрели, просто нам посоветовали? Если смотрели то попробуйте просмотреть на 0.5 скорости.
-
IgA
-
-
- Повідомлень: 712
- З нами з: 02.07.15
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 вер, 2021 14:46
Starikan написав: Yuriyqwer написав:
Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою? На скільки розумію в українських реаліях вакцина зберігається переважно в побутових холодильниках.
Я не проверял.
А ваше розуміння, основанное на трёпе из соцсетей, можете оставить при себе.
Де ви знайшли "трёп из соцсетей"? Ви хоч читали що по лінку написано? Там добірка ТБ роліків на підтримку вакцинації в Укарїні. Тільки в усіх сюжетах чомусь фігурують звичайні побутові холодильники які ВООЗ вважає небезпечними і неприпустимими для зберігання вакцин.
-
Yuriyqwer
-
-
- Повідомлень: 307
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 вер, 2021 15:08
Yuriyqwer написав: Starikan написав: Yuriyqwer написав:
Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою? На скільки розумію в українських реаліях вакцина зберігається переважно в побутових холодильниках.
Я не проверял.
А ваше розуміння, основанное на трёпе из соцсетей, можете оставить при себе.
Де ви знайшли "трёп из соцсетей"? Ви хоч читали що по лінку написано? Там добірка ТБ роліків на підтримку вакцинації в Укарїні. Тільки в усіх сюжетах чомусь фігурують звичайні побутові холодильники які ВООЗ вважає небезпечними і неприпустимими для зберігання вакцин.
Я принципиальный противник соцсетей и их не читаю. Это распространитель инфомусора ради наживы блоХеров на низком интеллекте основной массы населения планеты. То же самое относится к ТВ.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18317
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2221 раз.
- Подякували: 2985 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7725
|7640795
|
П'ят 17 вер, 2021 19:39
ЛОБ
|