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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3730373137323733 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 57 Мені вже зробили щеплення 65% 37 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 11% 6 Всього голосів : 57 Додано: Суб 18 вер, 2021 13:40 ЛАД написав: antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969

Если можно, вопрос.

Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.

Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?

И что лучше сделать, если смысл есть? Если можно, вопрос.Дочка, вроде, уже выздоровела. К врачу не ходила.Сейчас есть смысл сделать ПЦР или тест на антитела?И что лучше сделать, если смысл есть?

Если выздоровела, смысла нет Если выздоровела, смысла нет

Имел ввиду, чтобы знать был ковид или нет. И когда можно/нужно делать вакцину. Если был, то сейчас смысла нет. Да и сертификат не помешает. Имел ввиду, чтобы знать был ковид или нет. И когда можно/нужно делать вакцину. Если был, то сейчас смысла нет. Да и сертификат не помешает.

Сертификат по титрам антител Вам все равно не сделают, ПЦР у выздоровевшей покажет отрицательный результат, так что о "переболел и выздоровел" в сертификате не надейтесь(не был зафиксирован + на ПЦР).

Разве что чисто для себя... Сертификат по титрам антител Вам все равно не сделают, ПЦР у выздоровевшей покажет отрицательный результат, так что о "переболел и выздоровел" в сертификате не надейтесь(не был зафиксирован + на ПЦР).Разве что чисто для себя... antey1969 1

Повідомлень: 10819 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1416 раз. Подякували: 3154 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 13:57 Елена8 написав: Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины. Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины.

Это трёп от председателя некоей общественной организации Національна медична палата України — громадська спілка, заснована приватним підприємством «Медична компанія "Дарниця"» та благодійною організацією «Міжнародне медичне товариство» 15 листопада 2013 року[1][2][3][4]. Керівником спілки з часу заснування є Кравченко Сергій Володимирович[2] Одним из их аргументов является отсутствие инструкции на украинском языке

В общем, типа "Украинского аналитического центра" с президентом Охрименко Это трёп от председателя некоей общественной организацииОдним из их аргументов является отсутствие инструкции на украинском языкеВ общем, типа "Украинского аналитического центра" с президентом Охрименко Starikan 2 Повідомлень: 18317 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2221 раз. Подякували: 2985 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 13:59 antey1969 написав: [

....

Сертификат по титрам антител Вам все равно не сделают, ПЦР у выздоровевшей покажет отрицательный результат, так что о "переболел и выздоровел" в сертификате не надейтесь(не был зафиксирован + на ПЦР).

Разве что чисто для себя... ....Сертификат по титрам антител Вам все равно не сделают, ПЦР у выздоровевшей покажет отрицательный результат, так что о "переболел и выздоровел" в сертификате не надейтесь(не был зафиксирован + на ПЦР).Разве что чисто для себя...

Ну тогда для себя, чтобы знать, когда можно/нужно вакцинироваться. Ну тогда для себя, чтобы знать, когда можно/нужно вакцинироваться. ЛАД 2 Повідомлень: 19615 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4478 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 14:00 Yuriyqwer написав: Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою? На скільки розумію в українських реаліях вакцина зберігається переважно в побутових холодильниках. Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою? На скільки розумію в українських реаліях вакцина зберігається переважно в побутових холодильниках.

Я не проверял.

А ваше розуміння, основанное на трёпе из соцсетей, можете оставить при себе. Я не проверял.А ваше розуміння, основанное на трёпе из соцсетей, можете оставить при себе. Starikan 2 Повідомлень: 18317 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2221 раз. Подякували: 2985 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 14:14 _hunter написав: Пруфы можно? Пруфы можно?

Какой пруф? Вы ещё не вакцинировались или не читали бумаги, которые перед этим подписывали? А регистрацию препаратов каждый сам может проверить на сайте МОЗ. Какой пруф? Вы ещё не вакцинировались или не читали бумаги, которые перед этим подписывали? А регистрацию препаратов каждый сам может проверить на сайте МОЗ. Елена8 Повідомлень: 1271 З нами з: 05.12.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 14:24 antey1969 написав: Зачем проводить наркоз севораном(маской), если есть проверенный столетиями рауш-наркоз(ударом деревянного молотка по голове)?

1) Севоран дороже

2) Врачи тупые Зачем проводить наркоз севораном(маской), если есть проверенный столетиями рауш-наркоз(ударом деревянного молотка по голове)?1) Севоран дороже2) Врачи тупые

Для диагностики наличия трещин в костях носа достаточно снимка, при этом человек значительно меньше облучается. Если врачу для таких диагнозов нужно КТ и облучить половину головы, то ДА- он тупой. Для диагностики наличия трещин в костях носа достаточно снимка, при этом человек значительно меньше облучается. Если врачу для таких диагнозов нужно КТ и облучить половину головы, то ДА- он тупой. Елена8 Повідомлень: 1271 З нами з: 05.12.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 14:24 Ромасик написав: по сути было написано выше.

Ну раз испытание на мышах вы считаете достаточным, то пусть. Дальше набор маразма вообще не понятен: где я волнуюсь о принудительной вакцинации в России и как это связано с Украиной..? по сути было написано выше.Ну раз испытание на мышах вы считаете достаточным, то пусть. Дальше набор маразма вообще не понятен: где я волнуюсь о принудительной вакцинации в России и как это связано с Украиной..?



Про мышей это была аргументированая позиция а не тупая шутка? Вроде как уже все вакцины прошли третью стадию испытаний на людях, их уже давно используют, все побочные эффекты которые смогли выявить описаны и их на порядки меньше чем побочек при ковиде.

Видео которое Вы советуете посмотреть про принудительную вакцинацию в России, там даже конституцию РФ цитируют. Или Вы его не смотрели, просто нам посоветовали? Если смотрели то попробуйте просмотреть на 0.5 скорости. Про мышей это была аргументированая позиция а не тупая шутка? Вроде как уже все вакцины прошли третью стадию испытаний на людях, их уже давно используют, все побочные эффекты которые смогли выявить описаны и их на порядки меньше чем побочек при ковиде.Видео которое Вы советуете посмотреть про принудительную вакцинацию в России, там даже конституцию РФ цитируют. Или Вы его не смотрели, просто нам посоветовали? Если смотрели то попробуйте просмотреть на 0.5 скорости. IgA Повідомлень: 712 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 14:46 Starikan написав: Yuriyqwer написав: Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою? На скільки розумію в українських реаліях вакцина зберігається переважно в побутових холодильниках. Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою? На скільки розумію в українських реаліях вакцина зберігається переважно в побутових холодильниках.

Я не проверял.

А ваше розуміння, основанное на трёпе из соцсетей, можете оставить при себе. Я не проверял.А ваше розуміння, основанное на трёпе из соцсетей, можете оставить при себе.



Де ви знайшли "трёп из соцсетей"? Ви хоч читали що по лінку написано? Там добірка ТБ роліків на підтримку вакцинації в Укарїні. Тільки в усіх сюжетах чомусь фігурують звичайні побутові холодильники які ВООЗ вважає небезпечними і неприпустимими для зберігання вакцин. Де ви знайшли "трёп из соцсетей"? Ви хоч читали що по лінку написано? Там добірка ТБ роліків на підтримку вакцинації в Укарїні. Тільки в усіх сюжетах чомусь фігурують звичайні побутові холодильники які ВООЗ вважає небезпечними і неприпустимими для зберігання вакцин. Yuriyqwer Повідомлень: 307 З нами з: 06.08.09 Подякував: 5 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 15:08 Yuriyqwer написав: Starikan написав: Yuriyqwer написав: Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою? На скільки розумію в українських реаліях вакцина зберігається переважно в побутових холодильниках. Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою? На скільки розумію в українських реаліях вакцина зберігається переважно в побутових холодильниках. Я не проверял.

А ваше розуміння, основанное на трёпе из соцсетей, можете оставить при себе. Я не проверял.А ваше розуміння, основанное на трёпе из соцсетей, можете оставить при себе.

Де ви знайшли "трёп из соцсетей"? Ви хоч читали що по лінку написано? Там добірка ТБ роліків на підтримку вакцинації в Укарїні. Тільки в усіх сюжетах чомусь фігурують звичайні побутові холодильники які ВООЗ вважає небезпечними і неприпустимими для зберігання вакцин. Де ви знайшли "трёп из соцсетей"? Ви хоч читали що по лінку написано? Там добірка ТБ роліків на підтримку вакцинації в Укарїні. Тільки в усіх сюжетах чомусь фігурують звичайні побутові холодильники які ВООЗ вважає небезпечними і неприпустимими для зберігання вакцин.

Я принципиальный противник соцсетей и их не читаю. Это распространитель инфомусора ради наживы блоХеров на низком интеллекте основной массы населения планеты. То же самое относится к ТВ. Я принципиальный противник соцсетей и их не читаю. Это распространитель инфомусора ради наживы блоХеров на низком интеллекте основной массы населения планеты. То же самое относится к ТВ. Starikan 2 Повідомлень: 18317 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2221 раз. Подякували: 2985 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3730373137323733 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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