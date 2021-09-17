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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3731373237333734 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 57 Мені вже зробили щеплення 65% 37 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 11% 6 Всього голосів : 57 Додано: Суб 18 вер, 2021 16:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире Starikan написав: Я принципиальный противник соцсетей и их не читаю. Это распространитель инфомусора ради наживы блоХеров на низком интеллекте основной массы населения планеты. То же самое относится к ТВ. Я принципиальный противник соцсетей и их не читаю. Это распространитель инфомусора ради наживы блоХеров на низком интеллекте основной массы населения планеты. То же самое относится к ТВ.



Інфосміття? Ну нехай Отож в українських пунктах вакцинації вакцини зберігаються в спеціальному холодильному обладнанні а звичайні побутові холодильники що фігурують в ТБ репортажах - то московськи боти домалювати, ну ок Інфосміття? Ну нехайОтож в українських пунктах вакцинації вакцини зберігаються в спеціальному холодильному обладнанні а звичайні побутові холодильники що фігурують в ТБ репортажах - то московськи боти домалювати, ну ок Yuriyqwer Повідомлень: 309 З нами з: 06.08.09 Подякував: 5 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 16:15 Starikan написав: Елена8 написав: Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины. Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины.

Это трёп от председателя некоей общественной организации Національна медична палата України — громадська спілка, заснована приватним підприємством «Медична компанія "Дарниця"» та благодійною організацією «Міжнародне медичне товариство» 15 листопада 2013 року[1][2][3][4]. Керівником спілки з часу заснування є Кравченко Сергій Володимирович[2] Одним из их аргументов является отсутствие инструкции на украинском языке

В общем, типа "Украинского аналитического центра" с президентом Охрименко Это трёп от председателя некоей общественной организацииОдним из их аргументов является отсутствие инструкции на украинском языкеВ общем, типа "Украинского аналитического центра" с президентом Охрименко

Відповідно до ст. 4 загального Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У ст. 15 цього Закону встановлено, що інформація споживачеві про продукцію повинна надаватися згідно із законодавством про мови, тобто, державною мовою.



За змістом ст. 9-2 спеціального Закону України "Про лікарські засоби" вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати при постачанні та застосуванні на території України мають супроводжуватися інструкцією про застосування, викладеною державною мовою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Відповідно до ст. 4 загального Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформаціюпро продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У ст. 15 цього Закону встановлено, що інформація споживачеві про продукцію повинна надаватися згідно із, тобто,За змістом ст. 9-2 спеціального Закону України "Про лікарські засоби" вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати при постачанні та застосуванні на території України мають супроводжуватися інструкцією про застосування, викладеною, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Востаннє редагувалось Igneus в Суб 18 вер, 2021 16:21, всього редагувалось 2 разів. Igneus Повідомлень: 1107 З нами з: 29.08.18 Подякував: 622 раз. Подякували: 516 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 16:16 IgA написав: ......

Про мышей это была аргументированая позиция а не тупая шутка? ......Про мышей это была аргументированая позиция а не тупая шутка?

Вы до сих пор сомневаетесь?



Р.s. Сегодня вдруг вылезли новые старые ники со считанными постами за 10 лет и "активной жизненной (антиваксовской) позицией". Законсервированные боты? Вы до сих пор сомневаетесь?Р.s. Сегодня вдруг вылезли новые старые ники со считанными постами за 10 лет и "активной жизненной (антиваксовской) позицией". Законсервированные боты? ЛАД 2 Повідомлень: 19618 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4478 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 16:20 ЛАД написав: Yuriyqwer написав: Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою?

.... Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою?....

Новая песня.

Интересно, Вы в супермаркете проверяете накладные и сертификаты на все купленные товары? Новая песня.Интересно, Вы в супермаркете проверяете накладные и сертификаты на все купленные товары?



Прирівнюєте масове порушення умов зберігання вакцин що може призвести до непоправних наслідків для здоров'я до одноразових серветок без сертифікації? Ну-ну... Прирівнюєте масове порушення умов зберігання вакцин що може призвести до непоправних наслідків для здоров'я до одноразових серветок без сертифікації? Ну-ну... Yuriyqwer Повідомлень: 309 З нами з: 06.08.09 Подякував: 5 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 16:32 Yuriyqwer написав: Starikan написав: Я принципиальный противник соцсетей и их не читаю. Это распространитель инфомусора ради наживы блоХеров на низком интеллекте основной массы населения планеты. То же самое относится к ТВ. Я принципиальный противник соцсетей и их не читаю. Это распространитель инфомусора ради наживы блоХеров на низком интеллекте основной массы населения планеты. То же самое относится к ТВ.



Інфосміття? Ну нехай Отож в українських пунктах вакцинації вакцини зберігаються в спеціальному холодильному обладнанні а звичайні побутові холодильники що фігурують в ТБ репортажах - то московськи боти домалювати, ну ок Інфосміття? Ну нехайОтож в українських пунктах вакцинації вакцини зберігаються в спеціальному холодильному обладнанні а звичайні побутові холодильники що фігурують в ТБ репортажах - то московськи боти домалювати, ну ок

Таки "Інфосміття".

Прежде чем писать про "московськи боти", стоило бы разобраться.

Вы хотите, чтобы вам кололи вакцину, охлаждённую до -70°С?

Вакцину перед отправкой в пункты вакцинации размораживают и в пунктах он хранится уже при сравнительно высоких температурах, грубо говоря, в бытовых холодильниках. Срок хранения при таких температурах ограничен. Точно не помню, кажется, 6 суток.



Так что не стоит выдавать своё незнание за абсолютную истину.

Как известно, "незнание закона не освобождает от ответственности".



P.s. Нукать будете своей лошади. Если Вы в супермаркете покупаете только "одноразові серветки" и туалетную буиагу, то это Ваше дело. Нормальные люди покупают там в основном продукты питания, которыми запросто можно отравиться (и такие случаи бывают, правда, редко).



P.p.s. Продолжайте и дальше пользоваться "соцсетями - источником знаний". Таки "Інфосміття".Прежде чем писать про "московськи боти", стоило бы разобраться.Вы хотите, чтобы вам кололи вакцину, охлаждённую до -70°С?Вакцину перед отправкой в пункты вакцинации размораживают и в пунктах он хранится уже при сравнительно высоких температурах, грубо говоря, в бытовых холодильниках. Срок хранения при таких температурах ограничен. Точно не помню, кажется, 6 суток.Так что не стоит выдавать своё незнание за абсолютную истину.Как известно, "незнание закона не освобождает от ответственности".P.s. Нукать будете своей лошади. Если Вы в супермаркете покупаете только "одноразові серветки" и туалетную буиагу, то это Ваше дело. Нормальные люди покупают там в основном продукты питания, которыми запросто можно отравиться (и такие случаи бывают, правда, редко).P.p.s. Продолжайте и дальше пользоваться "соцсетями - источником знаний". ЛАД 2 Повідомлень: 19618 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4478 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 16:58 ЛАД написав: Yuriyqwer написав: Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою?

.... Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою?....

Новая песня.

Интересно, Вы в супермаркете проверяете накладные и сертификаты на все купленные товары? Новая песня.Интересно, Вы в супермаркете проверяете накладные и сертификаты на все купленные товары?

Для проверки сертификации товаров существуют, прежде всего, специальные государственные органы, например, во исполнение нижеуказанных законов:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124 ... D1%84#w1_1

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771 ... D1%80#Text



Кроме того, в розничной торговле существует конкуренция и конкурент с удовольствием поспособствует закрытию продавца, если узнает о продаже им несертифицированной продукции.



Наконец, а в чем сложность для проверки копии сертификата, если речь идет о лекарственном средстве, которое влияет на жизнь и здоровье пациента? Для проверки сертификации товаров существуют, прежде всего, специальные государственные органы, например, во исполнение нижеуказанных законов:Кроме того, в розничной торговле существует конкуренция и конкурент с удовольствием поспособствует закрытию продавца, если узнает о продаже им несертифицированной продукции.Наконец, а в чем сложность для проверки копии сертификата, если речь идет о лекарственном средстве, которое влияет на жизнь и здоровье пациента? Igneus Повідомлень: 1107 З нами з: 29.08.18 Подякував: 622 раз. Подякували: 516 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3731373237333734 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7725 7657011

ЛОБ П'ят 17 вер, 2021 19:39