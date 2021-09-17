Інфосміття? Ну нехай Отож в українських пунктах вакцинації вакцини зберігаються в спеціальному холодильному обладнанні а звичайні побутові холодильники що фігурують в ТБ репортажах - то московськи боти домалювати, ну ок
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Додано: Суб 18 вер, 2021 16:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Інфосміття? Ну нехай Отож в українських пунктах вакцинації вакцини зберігаються в спеціальному холодильному обладнанні а звичайні побутові холодильники що фігурують в ТБ репортажах - то московськи боти домалювати, ну ок
Додано: Суб 18 вер, 2021 16:15
Відповідно до ст. 4 загального Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У ст. 15 цього Закону встановлено, що інформація споживачеві про продукцію повинна надаватися згідно із законодавством про мови, тобто, державною мовою.
За змістом ст. 9-2 спеціального Закону України "Про лікарські засоби" вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати при постачанні та застосуванні на території України мають супроводжуватися інструкцією про застосування, викладеною державною мовою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 18 вер, 2021 16:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 18 вер, 2021 16:16
Додано: Суб 18 вер, 2021 16:20
Прирівнюєте масове порушення умов зберігання вакцин що може призвести до непоправних наслідків для здоров'я до одноразових серветок без сертифікації? Ну-ну...
Додано: Суб 18 вер, 2021 16:32
Таки "Інфосміття".
Прежде чем писать про "московськи боти", стоило бы разобраться.
Вы хотите, чтобы вам кололи вакцину, охлаждённую до -70°С?
Вакцину перед отправкой в пункты вакцинации размораживают и в пунктах он хранится уже при сравнительно высоких температурах, грубо говоря, в бытовых холодильниках. Срок хранения при таких температурах ограничен. Точно не помню, кажется, 6 суток.
Так что не стоит выдавать своё незнание за абсолютную истину.
Как известно, "незнание закона не освобождает от ответственности".
P.s. Нукать будете своей лошади. Если Вы в супермаркете покупаете только "одноразові серветки" и туалетную буиагу, то это Ваше дело. Нормальные люди покупают там в основном продукты питания, которыми запросто можно отравиться (и такие случаи бывают, правда, редко).
P.p.s. Продолжайте и дальше пользоваться "соцсетями - источником знаний".
Додано: Суб 18 вер, 2021 16:58
Для проверки сертификации товаров существуют, прежде всего, специальные государственные органы, например, во исполнение нижеуказанных законов:
Кроме того, в розничной торговле существует конкуренция и конкурент с удовольствием поспособствует закрытию продавца, если узнает о продаже им несертифицированной продукции.
Наконец, а в чем сложность для проверки копии сертификата, если речь идет о лекарственном средстве, которое влияет на жизнь и здоровье пациента?
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