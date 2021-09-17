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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3731373237333734

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 57
Мені вже зробили щеплення
65%
37
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
6
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Я принципиальный противник соцсетей и их не читаю. Это распространитель инфомусора ради наживы блоХеров на низком интеллекте основной массы населения планеты. То же самое относится к ТВ.


Інфосміття? Ну нехай :) Отож в українських пунктах вакцинації вакцини зберігаються в спеціальному холодильному обладнанні а звичайні побутові холодильники що фігурують в ТБ репортажах - то московськи боти домалювати, ну ок :)
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:15

  Starikan написав:
  Елена8 написав: Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины.

Это трёп от председателя некоей общественной организации
Національна медична палата України — громадська спілка, заснована приватним підприємством «Медична компанія "Дарниця"» та благодійною організацією «Міжнародне медичне товариство» 15 листопада 2013 року[1][2][3][4]. Керівником спілки з часу заснування є Кравченко Сергій Володимирович[2]
Одним из их аргументов является отсутствие инструкции на украинском языке 8)
В общем, типа "Украинского аналитического центра" с президентом Охрименко 8)

Відповідно до ст. 4 загального Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У ст. 15 цього Закону встановлено, що інформація споживачеві про продукцію повинна надаватися згідно із законодавством про мови, тобто, державною мовою.

За змістом ст. 9-2 спеціального Закону України "Про лікарські засоби" вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати при постачанні та застосуванні на території України мають супроводжуватися інструкцією про застосування, викладеною державною мовою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 18 вер, 2021 16:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:16

  IgA написав:......
Про мышей это была аргументированая позиция а не тупая шутка?

Вы до сих пор сомневаетесь?

Р.s. Сегодня вдруг вылезли новые старые ники со считанными постами за 10 лет и "активной жизненной (антиваксовской) позицией". Законсервированные боты?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:20

  ЛАД написав:
  Yuriyqwer написав:Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою?
....

Новая песня. :)
Интересно, Вы в супермаркете проверяете накладные и сертификаты на все купленные товары?


Прирівнюєте масове порушення умов зберігання вакцин що може призвести до непоправних наслідків для здоров'я до одноразових серветок без сертифікації? Ну-ну...
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:32

  Yuriyqwer написав:
  Starikan написав:Я принципиальный противник соцсетей и их не читаю. Это распространитель инфомусора ради наживы блоХеров на низком интеллекте основной массы населения планеты. То же самое относится к ТВ.


Інфосміття? Ну нехай :) Отож в українських пунктах вакцинації вакцини зберігаються в спеціальному холодильному обладнанні а звичайні побутові холодильники що фігурують в ТБ репортажах - то московськи боти домалювати, ну ок :)

Таки "Інфосміття".
Прежде чем писать про "московськи боти", стоило бы разобраться.
Вы хотите, чтобы вам кололи вакцину, охлаждённую до -70°С?
Вакцину перед отправкой в пункты вакцинации размораживают и в пунктах он хранится уже при сравнительно высоких температурах, грубо говоря, в бытовых холодильниках. Срок хранения при таких температурах ограничен. Точно не помню, кажется, 6 суток.

Так что не стоит выдавать своё незнание за абсолютную истину.
Как известно, "незнание закона не освобождает от ответственности".

P.s. Нукать будете своей лошади. Если Вы в супермаркете покупаете только "одноразові серветки" и туалетную буиагу, то это Ваше дело. Нормальные люди покупают там в основном продукты питания, которыми запросто можно отравиться (и такие случаи бывают, правда, редко).

P.p.s. Продолжайте и дальше пользоваться "соцсетями - источником знаний".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:58

  ЛАД написав:
  Yuriyqwer написав:Питання до тих хто наважився вколотись. Ви перевіряли якось умови зберігання вакцин перед процедурою?
....

Новая песня. :)
Интересно, Вы в супермаркете проверяете накладные и сертификаты на все купленные товары?

Для проверки сертификации товаров существуют, прежде всего, специальные государственные органы, например, во исполнение нижеуказанных законов:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124 ... D1%84#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771 ... D1%80#Text

Кроме того, в розничной торговле существует конкуренция и конкурент с удовольствием поспособствует закрытию продавца, если узнает о продаже им несертифицированной продукции.

Наконец, а в чем сложность для проверки копии сертификата, если речь идет о лекарственном средстве, которое влияет на жизнь и здоровье пациента, тем более в случае, если вакцинация от коронавируса еще не является обязательной, но ее принудительно навязывают?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 17:21

Подождите, "это ж другое"?

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ. Поэтому, по его словам, в стране растет количество случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается со ссылкой на интервью Ляшко на "24 канале".

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - заявил министр.


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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 17:56

Инсайд

В инфекционке Александровской больницы свободных ковидных коек осталось всего ничего. Чувствую октябрь-ноябрь в этом году будут отнюдь не томными.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:06

  Елена8 написав:
  antey1969 написав:Зачем проводить наркоз севораном(маской), если есть проверенный столетиями рауш-наркоз(ударом деревянного молотка по голове)?
1) Севоран дороже
2) Врачи тупые

Для диагностики наличия трещин в костях носа достаточно снимка, при этом человек значительно меньше облучается. Если врачу для таких диагнозов нужно КТ и облучить половину головы, то ДА- он тупой.

Та да. Врач, своевременно проверивший мозг на наличие гематомы вследствие травмы головы, тупой как пробка. Жгите еще :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

К сожалению таки будут нас "докалывать" :cry: :?
Профессор Аш: с 1 октября будут изменены правила зеленого стандарта . Генеральный директор минздрава заявил, что решение FDA не повлияет на новый план зеленого стандарта в Израиле, принятый ранее, и объяснил, чем эпидемиологическая ситуация в нашей стране отличается от США
https://m.vesty.co.il/articles/r1hsgd7xk
roberto dark
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