Додано: Суб 18 вер, 2021 16:32

Yuriyqwer написав: Starikan написав: Я принципиальный противник соцсетей и их не читаю. Это распространитель инфомусора ради наживы блоХеров на низком интеллекте основной массы населения планеты. То же самое относится к ТВ. Я принципиальный противник соцсетей и их не читаю. Это распространитель инфомусора ради наживы блоХеров на низком интеллекте основной массы населения планеты. То же самое относится к ТВ.



Інфосміття? Ну нехай Отож в українських пунктах вакцинації вакцини зберігаються в спеціальному холодильному обладнанні а звичайні побутові холодильники що фігурують в ТБ репортажах - то московськи боти домалювати, ну ок Інфосміття? Ну нехайОтож в українських пунктах вакцинації вакцини зберігаються в спеціальному холодильному обладнанні а звичайні побутові холодильники що фігурують в ТБ репортажах - то московськи боти домалювати, ну ок

Таки "Інфосміття".Прежде чем писать про "московськи боти", стоило бы разобраться.Вы хотите, чтобы вам кололи вакцину, охлаждённую до -70°С?Вакцину перед отправкой в пункты вакцинации размораживают и в пунктах он хранится уже при сравнительно высоких температурах, грубо говоря, в бытовых холодильниках. Срок хранения при таких температурах ограничен. Точно не помню, кажется, 6 суток.Так что не стоит выдавать своё незнание за абсолютную истину.Как известно, "незнание закона не освобождает от ответственности".P.s. Нукать будете своей лошади. Если Вы в супермаркете покупаете только "одноразові серветки" и туалетную буиагу, то это Ваше дело. Нормальные люди покупают там в основном продукты питания, которыми запросто можно отравиться (и такие случаи бывают, правда, редко).P.p.s. Продолжайте и дальше пользоваться "соцсетями - источником знаний".