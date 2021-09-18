Starikan написав:Я принципиальный противник соцсетей и их не читаю. Это распространитель инфомусора ради наживы блоХеров на низком интеллекте основной массы населения планеты. То же самое относится к ТВ.
Інфосміття? Ну нехай Отож в українських пунктах вакцинації вакцини зберігаються в спеціальному холодильному обладнанні а звичайні побутові холодильники що фігурують в ТБ репортажах - то московськи боти домалювати, ну ок
Таки "Інфосміття". Прежде чем писать про "московськи боти", стоило бы разобраться. Вы хотите, чтобы вам кололи вакцину, охлаждённую до -70°С? Вакцину перед отправкой в пункты вакцинации размораживают и в пунктах он хранится уже при сравнительно высоких температурах, грубо говоря, в бытовых холодильниках. Срок хранения при таких температурах ограничен. Точно не помню, кажется, 6 суток.
Так что не стоит выдавать своё незнание за абсолютную истину. Как известно, "незнание закона не освобождает от ответственности".
P.s. Нукать будете своей лошади. Если Вы в супермаркете покупаете только "одноразові серветки" и туалетную буиагу, то это Ваше дело. Нормальные люди покупают там в основном продукты питания, которыми запросто можно отравиться (и такие случаи бывают, правда, редко).
P.p.s. Продолжайте и дальше пользоваться "соцсетями - источником знаний".
Кроме того, в розничной торговле существует конкуренция и конкурент с удовольствием поспособствует закрытию продавца, если узнает о продаже им несертифицированной продукции.
Наконец, а в чем сложность для проверки копии сертификата, если речь идет о лекарственном средстве, которое влияет на жизнь и здоровье пациента, тем более в случае, если вакцинация от коронавируса еще не является обязательной, но ее принудительно навязывают?
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ. Поэтому, по его словам, в стране растет количество случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается со ссылкой на интервью Ляшко на "24 канале".
"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - заявил министр.
К сожалению таки будут нас "докалывать" Профессор Аш: с 1 октября будут изменены правила зеленого стандарта . Генеральный директор минздрава заявил, что решение FDA не повлияет на новый план зеленого стандарта в Израиле, принятый ранее, и объяснил, чем эпидемиологическая ситуация в нашей стране отличается от США https://m.vesty.co.il/articles/r1hsgd7xk
antey1969 написав:Та да. Врач, своевременно проверивший мозг на наличие гематомы вследствие травмы головы, тупой как пробка. Жгите еще
Ну что вы мелете? Лор в областном центре сделал КТ вместо снимка, приехав в Киев я обратилась к другому врачу в очень хорошей клинике - на что мне заявили, что в моем случае КТ- это лишнее облучение и наличие травм носа проверяется по снимку, а не КТ. Так что сами жгите ещё- надеюсь вам тоже когда не надо пару раз КТ сделают такому «умному»
Елена8 написав: Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины.
Это трёп от председателя некоей общественной организации
Національна медична палата України — громадська спілка, заснована приватним підприємством «Медична компанія "Дарниця"» та благодійною організацією «Міжнародне медичне товариство» 15 листопада 2013 року[1][2][3][4]. Керівником спілки з часу заснування є Кравченко Сергій Володимирович[2]
Одним из их аргументов является отсутствие инструкции на украинском языке В общем, типа "Украинского аналитического центра" с президентом Охрименко
Відповідно до ст. 4 загального Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У ст. 15 цього Закону встановлено, що інформація споживачеві про продукцію повинна надаватися згідно із законодавством про мови, тобто, державною мовою.
За змістом ст. 9-2 спеціального Закону України "Про лікарські засоби" вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати при постачанні та застосуванні на території України мають супроводжуватися інструкцією про застосування, викладеною державною мовою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Самое важное-то что эта вакцина не является официально разрешённым препаратом на территории Украины. То что вам сейчас в уши дуют, что это из-за отсутствия инструкции- возможно просто оправдание на сегодня. Придёт другое правительство и окажется, что команда Зе колола людей не сертифицированным = запрещённым на Украине препаратом и вся эта компания по вакцинации окажется незаконной, но ответственность конечно же никто не понесёт, ведь вакцинация была добровольной, о чем и собирают подписи перед прививкой
Востаннє редагувалось Елена8 в Суб 18 вер, 2021 19:25, всього редагувалось 2 разів.