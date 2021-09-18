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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3732373337343735

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 57
Мені вже зробили щеплення
65%
37
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
8
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
2
Ще в роздумах
11%
6
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

О - це вже пішло щось новеньке ...
Якихось мільйонів 6 ( чи скільки там ) у нас вже вкололося - а тут раптом виникають сумніви - а чи тим вкололися і чи воно не зіпсоване часом ?
Це мені нагадує ЛГБТ-паради . Ну от треба якось про себе нагадувати неперервно - хоч насправді нікого це особливо не цікавить ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:43

Елена8
Це Ви все про Модерну ?
Так вона була по суті гуманітарною допомогою . На вибір пропонували . І до речі - вже закінчилася практично скрізь ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:44

  IgA написав:
  Ромасик написав:по сути было написано выше.
Ну раз испытание на мышах вы считаете достаточным, то пусть. Дальше набор маразма вообще не понятен: где я волнуюсь о принудительной вакцинации в России и как это связано с Украиной..?


Про мышей это была аргументированая позиция а не тупая шутка? Вроде как уже все вакцины прошли третью стадию испытаний на людях, их уже давно используют, все побочные эффекты которые смогли выявить описаны и их на порядки меньше чем побочек при ковиде.
Видео которое Вы советуете посмотреть про принудительную вакцинацию в России, там даже конституцию РФ цитируют. Или Вы его не смотрели, просто нам посоветовали? Если смотрели то попробуйте просмотреть на 0.5 скорости.

вроде как некоторые вакцины получили ускоренное одобрение для использования в чрезвычайных ситуациях. Если вас такое одобрение устраивает - ваше дело. Насколько я помню, МОЗ снял с себя всю ответственность за применение вами таких вакцин. И Елена8 что-то такое сегодня тоже писала.
Да, в видео самое главное - что там пару слов сказано о привязке к законодательству РФ. А то, что МОЗ пытается провернуть тоже самое, вам из-за бугра плохо видно. И принудительные подходы к вакцинации конечно же по разные стороны поребрика имеют разный эффект.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:01

ЛАД

Вельмишановний пане ЛАД. Ви можете скільки завгодно хамовито недолуго пересмикувати порівнюючи вакцини з харчовими продуктами які ви купуєте в супермаркеті. Якщо ви не розумієте різниці в наслідках порушень правил зберігання, то я можу лише поспівчувати і припинити будь які спроби щось пояснити. На противагу вам ВООЗ це розуміє І саме тому в своїх вимогах чітко прописує, що побутові холодильники не підходять для зберігання вакцин:
"Обычные бытовые холодильники не обеспечивают стабильного поддержания точного температурного режима, поэтому для хранения этих особо ценных вакцинных препаратов требуется специализированное медицинское холодильное оснащение"
оскільки
«При хранении в условиях неправильного температурного режима вакцины могут полностью терять свои свойства или становиться небезопасными для использования»
При цьому жодних винятків щодо виду вакцин, часу до щеплення та ін.
https://www.who.int/ru/news-room/featur ... ty-control

Інше питання що внаслідок бідності і непідготовленості всупереч вимогам ВООЗ Україна вимушена заміщувати «специализированное медицинское холодильное оснащение» бабою Манею з китайським термометром і холодильником Донбас. Наскільки це вплине на дієвість і безпечність вакцин покаже час.
Востаннє редагувалось Yuriyqwer в Суб 18 вер, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Схоже що образ "ковідопереляканої" особи став настільки яскравим що його вже починають зображати в сучасному кіно :)

Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:13

  Yuriyqwer написав:Схоже що образ "ковідопереляканої" особи став настільки яскравим що його вже починають зображати в сучасному кіно :)

Заметила интересную особенность, верящие в вакцины оперируют не кино... Ну да случайность такая. Лучшее лечение выкатывания яйцами конечно.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Заметила интересную особенность, верящие в вакцины оперируют не кино...


У кожного своя віра і свої ритуали. Хтось вірить в Бога, хтось в вакцину. Хтось причащається щотижня, інший коле в себе черговий чудодійний буст щопівроку. Мені ж просто цікаво спостерігати за першими і другими збоку :)
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:если вы о файзере, то его типа можно сохранять недельку-другую перед применением то ли при -2...-8 то ли 2...8С.

От і баба Маня в райцентрі вакцинації так думає то ли при -2...-8 то ли 2...8С :mrgreen:
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:35

  Yuriyqwer написав:
  stm написав:Заметила интересную особенность, верящие в вакцины оперируют не кино...


У кожного своя віра і свої ритуали. Хтось вірить в Бога, хтось в вакцину. Хтось причащається щотижня, інший коле в себе черговий чудодійний буст щопівроку. Мені ж просто цікаво спостерігати за першими і другими збоку :)

Из бункера? Вирус вон Киселева перевел в Германию по слухам, и голосовал Ваш с часами 10 сентября и без смс входа. Нам тоже очень интересно наблюдать.
stm
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