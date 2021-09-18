О - це вже пішло щось новеньке ... Якихось мільйонів 6 ( чи скільки там ) у нас вже вкололося - а тут раптом виникають сумніви - а чи тим вкололися і чи воно не зіпсоване часом ? Це мені нагадує ЛГБТ-паради . Ну от треба якось про себе нагадувати неперервно - хоч насправді нікого це особливо не цікавить ...
Ромасик написав:по сути было написано выше. Ну раз испытание на мышах вы считаете достаточным, то пусть. Дальше набор маразма вообще не понятен: где я волнуюсь о принудительной вакцинации в России и как это связано с Украиной..?
Про мышей это была аргументированая позиция а не тупая шутка? Вроде как уже все вакцины прошли третью стадию испытаний на людях, их уже давно используют, все побочные эффекты которые смогли выявить описаны и их на порядки меньше чем побочек при ковиде. Видео которое Вы советуете посмотреть про принудительную вакцинацию в России, там даже конституцию РФ цитируют. Или Вы его не смотрели, просто нам посоветовали? Если смотрели то попробуйте просмотреть на 0.5 скорости.
вроде как некоторые вакцины получили ускоренное одобрение для использования в чрезвычайных ситуациях. Если вас такое одобрение устраивает - ваше дело. Насколько я помню, МОЗ снял с себя всю ответственность за применение вами таких вакцин. И Елена8 что-то такое сегодня тоже писала. Да, в видео самое главное - что там пару слов сказано о привязке к законодательству РФ. А то, что МОЗ пытается провернуть тоже самое, вам из-за бугра плохо видно. И принудительные подходы к вакцинации конечно же по разные стороны поребрика имеют разный эффект.
Вельмишановний пане ЛАД. Ви можете скільки завгодно хамовито недолуго пересмикувати порівнюючи вакцини з харчовими продуктами які ви купуєте в супермаркеті. Якщо ви не розумієте різниці в наслідках порушень правил зберігання, то я можу лише поспівчувати і припинити будь які спроби щось пояснити. На противагу вам ВООЗ це розуміє І саме тому в своїх вимогах чітко прописує, що побутові холодильники не підходять для зберігання вакцин: "Обычные бытовые холодильники не обеспечивают стабильного поддержания точного температурного режима, поэтому для хранения этих особо ценных вакцинных препаратов требуется специализированное медицинское холодильное оснащение" оскільки «При хранении в условиях неправильного температурного режима вакцины могут полностью терять свои свойства или становиться небезопасными для использования» При цьому жодних винятків щодо виду вакцин, часу до щеплення та ін. https://www.who.int/ru/news-room/featur ... ty-control
Інше питання що внаслідок бідності і непідготовленості всупереч вимогам ВООЗ Україна вимушена заміщувати «специализированное медицинское холодильное оснащение» бабою Манею з китайським термометром і холодильником Донбас. Наскільки це вплине на дієвість і безпечність вакцин покаже час.
Востаннє редагувалось Yuriyqwer в Суб 18 вер, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Заметила интересную особенность, верящие в вакцины оперируют не кино...
У кожного своя віра і свої ритуали. Хтось вірить в Бога, хтось в вакцину. Хтось причащається щотижня, інший коле в себе черговий чудодійний буст щопівроку. Мені ж просто цікаво спостерігати за першими і другими збоку
stm написав:Заметила интересную особенность, верящие в вакцины оперируют не кино...
У кожного своя віра і свої ритуали. Хтось вірить в Бога, хтось в вакцину. Хтось причащається щотижня, інший коле в себе черговий чудодійний буст щопівроку. Мені ж просто цікаво спостерігати за першими і другими збоку
Из бункера? Вирус вон Киселева перевел в Германию по слухам, и голосовал Ваш с часами 10 сентября и без смс входа. Нам тоже очень интересно наблюдать.