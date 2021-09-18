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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 37343735373637373738> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 57 Мені вже зробили щеплення 65% 37 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 8 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 2 Ще в роздумах 11% 6 Всього голосів : 57 Додано: Суб 18 вер, 2021 21:48 Ромасик написав: вроде как некоторые вакцины получили ускоренное одобрение для использования в чрезвычайных ситуациях. вроде как некоторые вакцины получили ускоренное одобрение для использования в чрезвычайных ситуациях.

У пфайзера уже нормальное одобрение, чем оно Вас не устраивает? Я им укололся, уже 2 месяца прошло. Каких побочек и когда ждать? Никаких отказов не подписывал, это какое-то украинское новшество.

У родственницы после ковида нюх пропал уже год как. Если выбирать между страшилками из ютуба и реальной пропажей нюха, а то и чем похуже, для меня выбор очевиден.



Ромасик написав: Да, в видео самое главное - что там пару слов сказано о привязке к законодательству РФ. Да, в видео самое главное - что там пару слов сказано о привязке к законодательству РФ.

Так может там осуждают вакцинацию Спутником, у них то других вакцин не допустили. А пфайзером тот профессор бы сам с радостью укололося бы. Он там в конце говорил что в целом не против вакцин



Ромасик написав: И принудительные подходы к вакцинации конечно же по разные стороны поребрика имеют разный эффект. И принудительные подходы к вакцинации конечно же по разные стороны поребрика имеют разный эффект.

Недавно писали что Вас ничто не беспокоит. А оказывается это не так? У пфайзера уже нормальное одобрение, чем оно Вас не устраивает? Я им укололся, уже 2 месяца прошло. Каких побочек и когда ждать? Никаких отказов не подписывал, это какое-то украинское новшество.У родственницы после ковида нюх пропал уже год как. Если выбирать между страшилками из ютуба и реальной пропажей нюха, а то и чем похуже, для меня выбор очевиден.Так может там осуждают вакцинацию Спутником, у них то других вакцин не допустили. А пфайзером тот профессор бы сам с радостью укололося бы. Он там в конце говорил что в целом не против вакцинНедавно писали что Вас ничто не беспокоит. А оказывается это не так? IgA Повідомлень: 718 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 21:57 Re: Эпидемия коронавируса в мире Puente написав: От мені просто цікаво стало - другий рік тягнеться ця епопея . І невже у декого немає ще досі реальних прикладів поруч про наслідки ковіду ? Ну якщо людина живе якось ізольовано і мало спілкується - то може бути . Хоч я теж мало спілкуюся - але маю 2 приклади . Одна смерть просто і друга ( найбільш вірогідна причина - наслідки перенесеного в легкій формі - бо інших варіантів не змогли навіть вигадати ) - операція на серці - забиті судини ... Ну і в загальному противники вакцинації чогось бояться , чи як ?

На халяву . Якийсь вибір навіть є . Від чого остання вакцинація була у людей ? Ще в школі ? А від правцю хоча б не обновляли ? От мені просто цікаво стало - другий рік тягнеться ця епопея . І невже у декого немає ще досі реальних прикладів поруч про наслідки ковіду ? Ну якщо людина живе якось ізольовано і мало спілкується - то може бути . Хоч я теж мало спілкуюся - але маю 2 приклади . Одна смерть просто і друга ( найбільш вірогідна причина - наслідки перенесеного в легкій формі - бо інших варіантів не змогли навіть вигадати ) - операція на серці - забиті судини ... Ну і в загальному противники вакцинації чогось бояться , чи як ?На халяву . Якийсь вибір навіть є . Від чого остання вакцинація була у людей ? Ще в школі ? А від правцю хоча б не обновляли ?

Ви задаєте риторичні питання тому і відповіді будуть такими ж

1) щодо реальних прикладів особиста вибірка не обєктивна, наприклад у моєму випадку серед тих з ким я сам безпосередньо спілкувався перехворіло багато більшість в легкій формі \ дуже легкій формі , кілька чоловік 3-4 в тяжкій з киснем , від ковід не помер ніхто , зате помер чоловік 50 років від онкології . Мій наслідок пройшов рік я не відчуваю багатьох запахів ...апельсини \ кава та деякі інші

2) Безкоштовний сир у мишоловці , але другої мишки ! Я не хочу бути тією першою мишкою.

3) З іншого боку хтось на цьому дуууже добре заробляє , вакцини купує держава за податки і ці гроші отримує хтось. Хто там кінцеві бенефіціари пфайзера та інших дізнатися важко , але коли весь світ раптом платить тобі мільярди доларів заради цього варто навіть спеціально створити вірус і спеціально його розповсюдити , щоб добре заробити.

4) в сусідніх країнах існує дискримінація за ознакою вакцинації , хоча будь-які медичні процедури не можуть бути примусовими , це ще вирішили одразу після другої світової війни . Так ось інакше як фашизмом примусову вакцинацію я назвати не можу, а в рф було чітко не вакцинуєшся - йдеш з роботи геть. Всі ці обмеження є порушенням базових прав людей.

5) той цирк з яким вводили обмеження гуляти в парках, а потім офіційне зізнання в дусі - " щоб посіяти в людях тривогу "

6) В Україні немає лабораторій які можуть перевірити, а що там у флакончику

7) Офіційно визнано що всі вакцини НЕ пройшли звичайні класичні випробування , офіційно протокол не дотримано . І поряд з цим ви підписували перед вакцинацією папір що відмовляєтесь в разі чого від будь-яких претензій ?

Це якось дуже дивно ,на фоні офіційних заяв - "вакцина безпечна", але якщо ви отримаєте шкоду від неї то судитися з нами НЕ можете. Тут або труси надягніть або хрестик зніміть .

НЕ пропонується альтернатива вакцинації , у вигляді наприклад того ж аналізу на антитіла , чому наприклад згідно цього аналізу який коштує дешевше ніж вакцина не можна отримати посвідчення "що ти не верблюд" ? І з яких пір ми погодились на цей фашизм ? Скоро всіх не вакцинованих будуть відправляти на Жовті води добувати уран ? чи створять для них Гетто ? заборонять ходити на роботу ? Як це називається як не фашизм ?

9) Існує думка альтернативна від багатьох науковців про недоцільність і навіть шкідливість вакцинації. Це публічні думки багатьох людей від науки, посилання на які час від часу публікуються і тут.

10) У Франції та низці інших країн проходять багатотисячні регулярні мітинги проти обмежень повязаних з Ковід та проти дискримінації згідно статусу вакцинації.

11) Банально офіційно відомо що вакцина не дає достовірної гарантії навіть легкого перебігу , той же Ізраіль.

12) існують наукові дослідження які стверджують що природній набутий імунітет після хвороби існує більше 13 місяців

13) Вартість вакцин прихована. Офіційно не відомо скільки грошей за які вакцини заплатила держава..відповідно навіть не можна точно сказати що дешевше тест на антитіла чи вакцина ... Чомусь для інших хвороб це не проблема

14) Відсутність вакцин у вільному продажі в Аптеках , це був би єдиний вірний, чесний , прозорий спосіб.

15) Дві з трьох пропонованих вакцин зроблені за геть новою технологією , яка повторюсь ще ніколи не використовувалась на людях, додаємо до цього що жодна з них не пройшла класичні повноцінні випробування !

... можна продовжувати довго ...

Але якось все мутно з тим всім ...



Щодо себе то за останніх 365 днів я ввів близько 6-7 вакцин

1) від грипу рік тому дві різних(спочатку корейську потім ваксігрип)

2) від гепатиту Б дві чи три згідно графіку

3) від менінгіту

4) від пневмококових інфекцій ( два рази дві різних вакцини ) бонусом йшла Haemophilus influenzae бо одна з них була комбінована. Одна з них (пневомкокових) була від Пфайзеру.

5) від хвороби Лайма

6) вакцина від Папіломи

на черзі від правця .. просто ніяк руки не доходять ..хочу моновакцину від правця ,а такої нема є дифтерія + правець+ ще щось ...( коклюш можу помилятися)

Тож років за 3-4 коли вакцинація від корони зявиться у аптеках \ приватних клініках для вільного продажу і буде сезонною разом з грипом , полівалентною з мертвого віруса по класичній технології "ширнуся" і нею Ви задаєте риторичні питання тому і відповіді будуть такими ж1) щодо реальних прикладів особиста вибірка не обєктивна, наприклад у моєму випадку серед тих з ким я сам безпосередньо спілкувався перехворіло багато більшість в легкій формі \ дуже легкій формі , кілька чоловік 3-4 в тяжкій з киснем , від ковід не помер ніхто , зате помер чоловік 50 років від онкології . Мій наслідок пройшов рік я не відчуваю багатьох запахів ...апельсини \ кава та деякі інші2) Безкоштовний сир у мишоловці , але другої мишки ! Я не хочу бути тією першою мишкою.3) З іншого боку хтось на цьому дуууже добре заробляє , вакцини купує держава за податки і ці гроші отримує хтось. Хто там кінцеві бенефіціари пфайзера та інших дізнатися важко , але коли весь світ раптом платить тобі мільярди доларів заради цього варто навіть спеціально створити вірус і спеціально його розповсюдити , щоб добре заробити.4) в сусідніх країнах існує дискримінація за ознакою вакцинації , хоча будь-які медичні процедури не можуть бути примусовими , це ще вирішили одразу після другої світової війни . Так ось інакше як фашизмом примусову вакцинацію я назвати не можу, а в рф було чітко не вакцинуєшся - йдеш з роботи геть. Всі ці обмеження є порушенням базових прав людей.5) той цирк з яким вводили обмеження гуляти в парках, а потім офіційне зізнання в дусі - " щоб посіяти в людях тривогу "6) В Україні немає лабораторій які можуть перевірити, а що там у флакончику7) Офіційно визнано що всі вакцини НЕ пройшли звичайні класичні випробування , офіційно протокол не дотримано . І поряд з цим ви підписували перед вакцинацією папір що відмовляєтесь в разі чого від будь-яких претензій ?Це якось дуже дивно ,на фоні офіційних заяв - "вакцина безпечна", але якщо ви отримаєте шкоду від неї то судитися з нами НЕ можете. Тут або труси надягніть або хрестик зніміть .НЕ пропонується альтернатива вакцинації , у вигляді наприклад того ж аналізу на антитіла , чому наприклад згідно цього аналізу який коштує дешевше ніж вакцина не можна отримати посвідчення "що ти не верблюд" ? І з яких пір ми погодились на цей фашизм ? Скоро всіх не вакцинованих будуть відправляти на Жовті води добувати уран ? чи створять для них Гетто ? заборонять ходити на роботу ? Як це називається як не фашизм ?9) Існує думка альтернативна від багатьох науковців про недоцільність і навіть шкідливість вакцинації. Це публічні думки багатьох людей від науки, посилання на які час від часу публікуються і тут.10) У Франції та низці інших країн проходять багатотисячні регулярні мітинги проти обмежень повязаних з Ковід та проти дискримінації згідно статусу вакцинації.11) Банально офіційно відомо що вакцина не дає достовірної гарантії навіть легкого перебігу , той же Ізраіль.12) існують наукові дослідження які стверджують що природній набутий імунітет після хвороби існує більше 13 місяців13) Вартість вакцин прихована. Офіційно не відомо скільки грошей за які вакцини заплатила держава..відповідно навіть не можна точно сказати що дешевше тест на антитіла чи вакцина ... Чомусь для інших хвороб це не проблема14) Відсутність вакцин у вільному продажі в Аптеках , це був би єдиний вірний, чесний , прозорий спосіб.15) Дві з трьох пропонованих вакцин зроблені за геть новою технологією , яка повторюсь ще ніколи не використовувалась на людях, додаємо до цього що жодна з них не пройшла класичні повноцінні випробування !... можна продовжувати довго ...Але якось все мутно з тим всім ...Щодо себе то за останніх 365 днів я ввів близько 6-7 вакцин1) від грипу рік тому дві різних(спочатку корейську потім ваксігрип)2) від гепатиту Б дві чи три згідно графіку3) від менінгіту4) від пневмококових інфекцій ( два рази дві різних вакцини ) бонусом йшла Haemophilus influenzae бо одна з них була комбінована. Одна з них (пневомкокових) була від Пфайзеру.5) від хвороби Лайма6) вакцина від Папіломина черзі від правця .. просто ніяк руки не доходять ..хочу моновакцину від правця ,а такої нема є дифтерія + правець+ ще щось ...( коклюш можу помилятися)Тож років за 3-4 коли вакцинація від корони зявиться у аптеках \ приватних клініках для вільного продажу і буде сезонною разом з грипом , полівалентною з мертвого віруса по класичній технології "ширнуся" і нею Востаннє редагувалось yama в Суб 18 вер, 2021 22:03, всього редагувалось 2 разів. yama Повідомлень: 3803 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7607 раз. Подякували: 862 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 21:59 roberto dark написав: К сожалению таки будут нас "докалывать"

.... таки будут нас "докалывать"....

Сложный вопрос.

Возможно, потом будете благодарить. Сложный вопрос.Возможно, потом будете благодарить. ЛАД 2 Повідомлень: 19620 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4838 раз. Подякували: 4478 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 22:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире IgA написав: Возможно это как раз и есть та самая ADE которой яма с жолобак так и не дожались от вакцины Возможно это как раз и есть та самая ADE которой яма с жолобак так и не дожались от вакцины

1) "еще не вечер" 2) вам мало того что после 2ух пфайзеров есть тяжелые случаи заболевания и даже смерти в том же Израиле 1) "еще не вечер" 2) вам мало того что после 2ух пфайзеров есть тяжелые случаи заболевания и даже смерти в том же Израиле yama Повідомлень: 3803 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7607 раз. Подякували: 862 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 22:08 Yuriyqwer написав: Ромасик написав: если вы о файзере, то его типа можно сохранять недельку-другую перед применением то ли при -2...-8 то ли 2...8С. если вы о файзере, то его типа можно сохранять недельку-другую перед применением то ли при -2...-8 то ли 2...8С.

От і баба Маня в райцентрі вакцинації так думає то ли при -2...-8 то ли 2...8С От і баба Маня в райцентрі вакцинації так думає

нет, соврал, именно эту жижу пишут -25...-15С в течение 2 недель. И тут бы я за холодильник райцентра волновался меньше всего)

https://www.dw.com/ru/temperaturu-perev ... a-56709038

пс. А когда колешься, то она по телу тоже холодненькая идет, как водочка с морозилки?) нет, соврал, именно эту жижу пишут -25...-15С в течение 2 недель. И тут бы я за холодильник райцентра волновался меньше всего)пс. А когда колешься, то она по телу тоже холодненькая идет, как водочка с морозилки?) Ромасик Повідомлень: 2972 З нами з: 30.03.15 Подякував: 594 раз. Подякували: 268 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 22:10 Елена8 написав: antey1969 написав: Та да. Врач, своевременно проверивший мозг на наличие гематомы вследствие травмы головы, тупой как пробка. Жгите еще Та да. Врач, своевременно проверивший мозг на наличие гематомы вследствие травмы головы, тупой как пробка. Жгите еще Ну что вы мелете? Лор в областном центре сделал КТ вместо снимка, приехав в Киев я обратилась к другому врачу в очень хорошей клинике - на что мне заявили, что в моем случае КТ- это лишнее облучение и наличие травм носа проверяется по снимку, а не КТ. Так что сами жгите ещё- надеюсь вам тоже когда не надо пару раз КТ сделают такому «умному» Ну что вы мелете? Лор в областном центре сделал КТ вместо снимка, приехав в Киев я обратилась к другому врачу в очень хорошей клинике - на что мне заявили, что в моем случае КТ- это лишнее облучение и наличие травм носа проверяется по снимку, а не КТ. Так что сами жгите ещё- надеюсь вам тоже когда не надо пару раз КТ сделают такому «умному»

После слов "лор сделал КТ" чуть не упал со стула от хохота.

Нет, я такого не вынесу. В игнор нафиг. После слов "лор сделал КТ" чуть не упал со стула от хохота.Нет, я такого не вынесу. В игнор нафиг. antey1969 1

Повідомлень: 10822 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1417 раз. Подякували: 3154 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 22:10 hume у нас во Львове есть один чудак которые всех готов лечить капельницой со спиртом ( естественно разбавленным) говорит помогает и у него есть настоящий диплом ! так что какой-то экспериментальный препарат ...это еще не так плохо у нас во Львове есть один чудак которые всех готов лечить капельницой со спиртом ( естественно разбавленным) говорит помогает и у него есть настоящий диплом !так что какой-то экспериментальный препарат ...это еще не так плохо yama Повідомлень: 3803 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7607 раз. Подякували: 862 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 22:12 yama написав: Щодо себе то за останніх 365 днів я ввів близько 6-7 вакцин

1) від грипу рік тому дві різних(спочатку корейську потім ваксігрип)

2) від гепатиту Б дві чи три згідно графіку

3) від менінгіту

4) від пневмококових інфекцій ( два рази дві різних вакцини ) бонусом йшла Haemophilus influenzae бо одна з них була комбінована. Одна з них (пневомкокових) була від Пфайзеру.

5) від хвороби Лайма

6) вакцина від Папіломи

на черзі від правця .. просто ніяк руки не доходять ..хочу моновакцину від правця ,а такої нема є дифтерія + правець+ ще щось ...( коклюш можу помилятися)

Тож років за 3-4 коли вакцинація від корони зявиться у аптеках \ приватних клініках для вільного продажу і буде сезонною разом з грипом , полівалентною з мертвого віруса по класичній технології "ширнуся" і нею Щодо себе то за останніх 365 днів я ввів близько 6-7 вакцин1) від грипу рік тому дві різних(спочатку корейську потім ваксігрип)2) від гепатиту Б дві чи три згідно графіку3) від менінгіту4) від пневмококових інфекцій ( два рази дві різних вакцини ) бонусом йшла Haemophilus influenzae бо одна з них була комбінована. Одна з них (пневомкокових) була від Пфайзеру.5) від хвороби Лайма6) вакцина від Папіломина черзі від правця .. просто ніяк руки не доходять ..хочу моновакцину від правця ,а такої нема є дифтерія + правець+ ще щось ...( коклюш можу помилятися)Тож років за 3-4 коли вакцинація від корони зявиться у аптеках \ приватних клініках для вільного продажу і буде сезонною разом з грипом , полівалентною з мертвого віруса по класичній технології "ширнуся" і нею

Круто! Так 6 или 7 вакцин? Какая-то математика нестандартная. И что ни одного подписанного документа ни на одну вакцину? Я ж забыла, это наверное доктор зубной без лицензии Вам колет... Круто! Так 6 или 7 вакцин? Какая-то математика нестандартная. И что ни одного подписанного документа ни на одну вакцину? Я ж забыла, это наверное доктор зубной без лицензии Вам колет... stm

Повідомлень: 3031 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 22:16 edvardd написав: уже с год ем цинк+селен, кверцетин, К, не болел, побочки нет... уже с год ем цинк+селен, кверцетин, К, не болел, побочки нет... сдайте на антитела G , а вдруг сдайте на антитела G , а вдруг yama Повідомлень: 3803 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7607 раз. Подякували: 862 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 вер, 2021 22:22 yama написав: 1) "еще не вечер" 2) вам мало того что после 2ух пфайзеров есть тяжелые случаи заболевания и даже смерти в том же Израиле 1) "еще не вечер" 2) вам мало того что после 2ух пфайзеров есть тяжелые случаи заболевания и даже смерти в том же Израиле



А когда вечер то, через 10 лет, а пока нужно подождать и ничего не делать? Заболеваний и смертей после 2 и 3 доз намного меньше чем после ни одной. Мне этого достаточно. А для Вас все что не 100% все равно что 0%? Юношеский максимализм? А когда вечер то, через 10 лет, а пока нужно подождать и ничего не делать? Заболеваний и смертей после 2 и 3 доз намного меньше чем после ни одной. Мне этого достаточно. А для Вас все что не 100% все равно что 0%? Юношеский максимализм? IgA Повідомлень: 718 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 37343735373637373738> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 17 вер, 2021 19:39