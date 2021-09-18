Puente написав:
От мені просто цікаво стало - другий рік тягнеться ця епопея . І невже у декого немає ще досі реальних прикладів поруч про наслідки ковіду ? Ну якщо людина живе якось ізольовано і мало спілкується - то може бути . Хоч я теж мало спілкуюся - але маю 2 приклади . Одна смерть просто і друга ( найбільш вірогідна причина - наслідки перенесеного в легкій формі - бо інших варіантів не змогли навіть вигадати ) - операція на серці - забиті судини ... Ну і в загальному противники вакцинації чогось бояться , чи як ?
На халяву . Якийсь вибір навіть є . Від чого остання вакцинація була у людей ? Ще в школі ? А від правцю хоча б не обновляли ?
Ви задаєте риторичні питання тому і відповіді будуть такими ж
1) щодо реальних прикладів особиста вибірка не обєктивна, наприклад у моєму випадку серед тих з ким я сам безпосередньо спілкувався перехворіло багато більшість в легкій формі \ дуже легкій формі , кілька чоловік 3-4 в тяжкій з киснем , від ковід не помер ніхто , зате помер чоловік 50 років від онкології . Мій наслідок пройшов рік я не відчуваю багатьох запахів ...апельсини \ кава та деякі інші
2) Безкоштовний сир у мишоловці , але другої мишки ! Я не хочу бути тією першою мишкою.
3) З іншого боку хтось на цьому дуууже добре заробляє , вакцини купує держава за податки і ці гроші отримує хтось. Хто там кінцеві бенефіціари пфайзера та інших дізнатися важко , але коли весь світ раптом платить тобі мільярди доларів заради цього варто навіть спеціально створити вірус і спеціально його розповсюдити , щоб добре заробити.
4) в сусідніх країнах існує дискримінація за ознакою вакцинації , хоча будь-які медичні процедури не можуть бути примусовими , це ще вирішили одразу після другої світової війни . Так ось інакше як фашизмом примусову вакцинацію я назвати не можу, а в рф було чітко не вакцинуєшся - йдеш з роботи геть. Всі ці обмеження є порушенням базових прав людей.
5) той цирк з яким вводили обмеження гуляти в парках, а потім офіційне зізнання в дусі - " щоб посіяти в людях тривогу "
6) В Україні немає лабораторій які можуть перевірити, а що там у флакончику
7) Офіційно визнано що всі вакцини НЕ пройшли звичайні класичні випробування , офіційно протокол не дотримано . І поряд з цим ви підписували перед вакцинацією папір що відмовляєтесь в разі чого від будь-яких претензій ?
Це якось дуже дивно ,на фоні офіційних заяв - "вакцина безпечна", але якщо ви отримаєте шкоду від неї то судитися з нами НЕ можете. Тут або труси надягніть або хрестик зніміть .
НЕ пропонується альтернатива вакцинації , у вигляді наприклад того ж аналізу на антитіла , чому наприклад згідно цього аналізу який коштує дешевше ніж вакцина не можна отримати посвідчення "що ти не верблюд" ? І з яких пір ми погодились на цей фашизм ? Скоро всіх не вакцинованих будуть відправляти на Жовті води добувати уран ? чи створять для них Гетто ? заборонять ходити на роботу ? Як це називається як не фашизм ?
9) Існує думка альтернативна від багатьох науковців про недоцільність і навіть шкідливість вакцинації. Це публічні думки багатьох людей від науки, посилання на які час від часу публікуються і тут.
10) У Франції та низці інших країн проходять багатотисячні регулярні мітинги проти обмежень повязаних з Ковід та проти дискримінації згідно статусу вакцинації.
11) Банально офіційно відомо що вакцина не дає достовірної гарантії навіть легкого перебігу , той же Ізраіль.
12) існують наукові дослідження які стверджують що природній набутий імунітет після хвороби існує більше 13 місяців
13) Вартість вакцин прихована. Офіційно не відомо скільки грошей за які вакцини заплатила держава..відповідно навіть не можна точно сказати що дешевше тест на антитіла чи вакцина ... Чомусь для інших хвороб це не проблема
14) Відсутність вакцин у вільному продажі в Аптеках , це був би єдиний вірний, чесний , прозорий спосіб.
15) Дві з трьох пропонованих вакцин зроблені за геть новою технологією , яка повторюсь ще ніколи не використовувалась на людях, додаємо до цього що жодна з них не пройшла класичні повноцінні випробування !
... можна продовжувати довго ...
Але якось все мутно з тим всім ...
Щодо себе то за останніх 365 днів я ввів близько 6-7 вакцин
1) від грипу рік тому дві різних(спочатку корейську потім ваксігрип)
2) від гепатиту Б дві чи три згідно графіку
3) від менінгіту
4) від пневмококових інфекцій ( два рази дві різних вакцини ) бонусом йшла Haemophilus influenzae бо одна з них була комбінована. Одна з них (пневомкокових) була від Пфайзеру.
5) від хвороби Лайма
6) вакцина від Папіломи
на черзі від правця .. просто ніяк руки не доходять ..хочу моновакцину від правця ,а такої нема є дифтерія + правець+ ще щось ...( коклюш можу помилятися)
Тож років за 3-4 коли вакцинація від корони зявиться у аптеках \ приватних клініках для вільного продажу і буде сезонною разом з грипом , полівалентною з мертвого віруса по класичній технології "ширнуся" і нею