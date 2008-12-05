Додано: Суб 18 вер, 2021 22:23

ЛАД написав: Раньше не было понятия "сатурация", но с двухсторонней пневмонией в больницу ложили всегда.

Тест на IQ вы с успехом провалили. Раньше не было понятия "сатурация", но с двухсторонней пневмонией в больницу ложили всегда.Тест на IQ вы с успехом провалили.

как то в школе класс 3 или 6 уже не помню была осень я с басейна шел домой почти мокрый в рубашке на улице было то ли 13 то ли 15 осень , но на градусник светило солнышко и он предательски показывал 20 ! Результат пневмония, одно или двух сторонняя не знаю , но делали уколы дома, помню папа делал , с ледокаином переборщили дали в два раза больше несколько раз , то я почти сразу и отрубался после укола . И недавно знакомому в больнице медсестра в палате ту же ошибку регулярно совершала вместо 2 мл воды для инъекций + 2 мл ледокаина давала 4 мл ледокаина , а чувак такой возмущается зачем мне доктор за 17 грн воду для инекций прописал если она не используетсяпотом таки с третьего раза доперло - спросил медсестру , она говорит ну укол очень болезненный я что бы вам легче было больше ледокаина давала ...писец писец ... а человек после такого укольчика на авто на ночь домой сбегал , а по дороге еще и таксовать успевал ...ЗЫ а вот пару лет назад с ангиной в инфекционную положили