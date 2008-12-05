Ромасик написав:вроде как некоторые вакцины получили ускоренное одобрение для использования в чрезвычайных ситуациях.
У пфайзера уже нормальное одобрение, чем оно Вас не устраивает? Я им укололся, уже 2 месяца прошло. Каких побочек и когда ждать? Никаких отказов не подписывал, это какое-то украинское новшество. У родственницы после ковида нюх пропал уже год как. Если выбирать между страшилками из ютуба и реальной пропажей нюха, а то и чем похуже, для меня выбор очевиден.
Ромасик написав:Да, в видео самое главное - что там пару слов сказано о привязке к законодательству РФ.
Так может там осуждают вакцинацию Спутником, у них то других вакцин не допустили. А пфайзером тот профессор бы сам с радостью укололося бы. Он там в конце говорил что в целом не против вакцин
Ромасик написав:И принудительные подходы к вакцинации конечно же по разные стороны поребрика имеют разный эффект.
Недавно писали что Вас ничто не беспокоит. А оказывается это не так?
1) меня все устраивает. У меня естественный иммунитет. И ваша родственница для меня не страшилка. 2) может, но нет. Вы явно видео не смотрели, но все знаете. 3) давайте цитаты, а то я ваши вакцинированные мысли читать не умею. Но в общем меня в Украине ничто не беспокоит - украинцы хорошо умеют адаптироваться
ЛАД написав:Раньше не было понятия "сатурация", но с двухсторонней пневмонией в больницу ложили всегда. Тест на IQ вы с успехом провалили.
как то в школе класс 3 или 6 уже не помню была осень я с басейна шел домой почти мокрый в рубашке на улице было то ли 13 то ли 15 осень , но на градусник светило солнышко и он предательски показывал 20 ! Результат пневмония, одно или двух сторонняя не знаю , но делали уколы дома, помню папа делал , с ледокаином переборщили дали в два раза больше несколько раз , то я почти сразу и отрубался после укола . И недавно знакомому в больнице медсестра в палате ту же ошибку регулярно совершала вместо 2 мл воды для инъекций + 2 мл ледокаина давала 4 мл ледокаина , а чувак такой возмущается зачем мне доктор за 17 грн воду для инекций прописал если она не используется потом таки с третьего раза доперло - спросил медсестру , она говорит ну укол очень болезненный я что бы вам легче было больше ледокаина давала ...писец писец ... а человек после такого укольчика на авто на ночь домой сбегал , а по дороге еще и таксовать успевал ...
ЗЫ а вот пару лет назад с ангиной в инфекционную положили
Востаннє редагувалось yama в Суб 18 вер, 2021 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:так вы же знающий - расскажите, зачем КТ при короне?
Наверно для того же, для чего мне при ударе носа сделали КТ, хотя было достаточно снимка: 1. КТ дороже 2. Врачи тупые
Зачем проводить наркоз севораном(маской), если есть проверенный столетиями рауш-наркоз(ударом деревянного молотка по голове)? 1) Севоран дороже 2) Врачи тупые
эммм вопрос хороший ... есть наркоз эпидуральный , а есть общий (энодотрахеальный наркоз) . Есть ли смысл делать общий если можно обойтись эпидуральным ? Каково ваше мнение эпидуральный \ энодотрахеальный наркоз ? относительно рисков + и -
Ромасик написав:1) меня все устраивает. У меня естественный иммунитет. И ваша родственница для меня не страшилка. 2) может, но нет. Вы явно видео не смотрели, но все знаете. 3) давайте цитаты, а то я ваши вакцинированные мысли читать не умею. Но в общем меня в Украине ничто не беспокоит - украинцы хорошо умеют адаптироваться
Так каких побочек и когда мне ждать? Мне ваш доктор из ютуба тоже не страшен.
Доктор из России против принудительной вакцинации пфайзером и астразенекой в России? Ну да, так и есть
Своими сообщениями про тест на IQ Вы не производите впечатление спокойного человека. Страшно даже представить как выглядит Ваше беспокойство
Ромасик написав:1) меня все устраивает. У меня естественный иммунитет. И ваша родственница для меня не страшилка. 2) может, но нет. Вы явно видео не смотрели, но все знаете. 3) давайте цитаты, а то я ваши вакцинированные мысли читать не умею. Но в общем меня в Украине ничто не беспокоит - украинцы хорошо умеют адаптироваться
Так каких побочек и когда мне ждать? Мне ваш доктор из ютуба тоже не страшен.
Своими сообщениями про тест на IQ Вы не производите впечатление спокойного человека. Страшно даже представить как выглядит Ваше беспокойство
А кто его знает каких. У вас уже дети есть? Об IQ я вроде вам не писал. Об IQ - то местному светиле, который даже не знает протокол лечения короны.
Елена8 написав: Самое смешное, что при вакцинации вы тоже подписываете бумагу, что вся ответственность за последствия на вас и вакцинировались вы добровольно. А насчёт шмурдяков- так например вакцина Moderna не зарегистрирована в списке официально разрешённых препаратов на территории Украины.
Это трёп от председателя некоей общественной организации
Національна медична палата України — громадська спілка, заснована приватним підприємством «Медична компанія "Дарниця"» та благодійною організацією «Міжнародне медичне товариство» 15 листопада 2013 року[1][2][3][4]. Керівником спілки з часу заснування є Кравченко Сергій Володимирович[2]
Одним из их аргументов является отсутствие инструкции на украинском языке В общем, типа "Украинского аналитического центра" с президентом Охрименко
Самое важное-то что эта вакцина не является официально разрешённым препаратом на территории Украины. .....
Компания Moderna еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине. Эту вакцину завезли в Украину как гуманитарную помощь от США по COVAX.
Об этом сообщил источник РБК-Украина в Минздраве.
Собеседник издания отметил, что, по закону, средства, завезенные как гуманитарная помощь, можно и не регистрировать.
В Украине одобрены следующие вакцины против COVID-19:
Moderna Oxford/AstraZeneca Pfizer/BioNTech Sinovac
Не знаю, правда ли, но вообще Вам шашечки или ехать? Вам недостаточно, что вакцина была разрешена к экстренному применению регуляторами ВОЗ, США и Европы? Надо было от неё отказаться? И, что не зарегистрировали у нас, конечно, нехорошо (если действительно не зарегистрировали. Причин не знаю, обсуждать не берусь. Отсутствие перевода на украинский... Чтоб это была самая большая наша забота.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 вер, 2021 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Также против одобрения запроса, поданного Pfizer и BioNTech, высказалось подавляющее большинство специалистов, входящих в совет. Заявка Pfizer и BioNTech была поддержана лишь двумя экспертами данного органа, в то время как против ее одобрения проголосовали 16 специалистов.
Многие члены совета на заседании выразили недовольство по поводу того, что им было предоставлено недостаточно информации, которая могла бы подтвердить безопасность широкого применения бустерных доз вакцины Comirnaty. Целый ряд специалистов также поставил под сомнение ценность массированного использования бустерных доз препарата.
P.S. Всё возможно но.., то происходит в Израиле вызывает вопросы.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 18 вер, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
The recent literature provides evidence that male gonads may be potentially vulnerable to SARS-CoV-2 infection, recommending caution to pregnant women and couples planning natural pregnancy or assisted reproduction.
Eight of the 45 men were oligospermic before the vaccine (median concentration, 8.5 million/mL [IQR, 5.1-12]). Of these 8, 7 men had increased sperm concentration to normozoospermic range at follow-up (median concentration, 22 million/mL [IQR, 17-25.5]), and 1 man remained oligospermic. No man became azoospermic after the vaccine.
Также против одобрения запроса, поданного Pfizer и BioNTech, высказалось подавляющее большинство специалистов, входящих в совет. Заявка Pfizer и BioNTech была поддержана лишь двумя экспертами данного органа, в то время как против ее одобрения проголосовали 16 специалистов.
по вашей ссылке не нашел вышеуказанной цитаты. А что вообще народ думает о вакцинации? Какие настроения? Ведь вакцинируются хорошо. Не то что украинцы.